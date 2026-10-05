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Iron Maiden ya está en El Salvador para su concierto de esta noche
La banda británica Iron Maiden ya se encuentra en El Salvador, donde ofrecerá este lunes un concierto en el estadio Jorge «El Mágico» González, como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que celebra sus 50 años de fundación.
Integrantes de la agrupación arribaron al país con más de 24 horas de anticipación al espectáculo. Bruce Dickinson, Adrian Smith y Dave Murray fueron vistos a las 5:20 de la tarde de este domingo a su llegada a un hotel de San Salvador.
Con Steve Harris a la cabeza, Iron Maiden se presenta por segunda ocasión en territorio salvadoreño, en un concierto que ha generado expectativa entre los seguidores de la escena metalera.
#TomeNota Hoy, lunes 5 de octubre, se desplegará un dispositivo de circulación vehicular controlada en los alrededores del estadio Jorge “El Mágico” González entre la 1:00 p.m. y 11:00 p.m. con motivo del concierto de Iron Maiden.
A fin de mejorar la movilidad, hemos dispuesto puntos de abordaje para alternativas de transporte; no se permitirá estacionamiento en ninguna de las vías públicas aledañas al sector del estadio. Te recomendamos organizar tu viaje en grupos para evitar contratiempos.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
Para el espectáculo se espera la asistencia de más de 25,000 personas. La jornada comenzará alrededor de las 6:20 de la tarde con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel.
Posteriormente será el turno de The Raven Age, mientras que a las 8:30 de la noche está previsto que Iron Maiden, conocida como la «Doncella de Hierro», suba al escenario para ofrecer su esperado concierto.
FANÁTICOS HACEN FILA PARA EL CONCIERTO DE IRON MAIDEN EN EL ESTADIO JORGE “EL MÁGICO” GONZÁLEZ Así luce el ambiente en el estadio Jorge “El Mágico” González, donde fanáticos hacen fila para el concierto de esta noche de @IronMaiden. Video: Diario El Salvador #CronioSV #IronMaiden #ElSalvador #Concierto #Música
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
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VIDEO | Shakira sorprende a sus fans al cantar con Dua Lipa en Madrid
Durante el octavo de sus 12 conciertos en Madrid, España, celebrado el pasado sábado, Shakira sorprendió a sus seguidores al invitar a Dua Lipa al escenario.
Ambas estrellas pop interpretaron juntas «Antología», uno de los grandes clásicos de la carrera de la cantante colombiana.
Esta fue la primera vez que Shakira y Dua Lipa cantaron juntas en vivo, por lo que la aparición de la artista británica se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del espectáculo.
Minutos después de la presentación, los videos comenzaron a circular en redes sociales y generaron entre los seguidores de ambas artistas un pedido que se repitió: que el dueto no quede solamente en esa noche.
SHAKIRA Y DUA LIPA SORPRENDEN AL INTERPRETAR JUNTAS “ANTOLOGÍA” EN MADRID Durante el octavo de sus 12 conciertos en Madrid, España, Shakira sorprendió a sus seguidores al invitar a Dua Lipa al escenario el pasado sábado. Ambas artistas interpretaron “Antología”, uno de los clásicos de la carrera de la cantante colombiana. Fue la primera vez que cantaron juntas en vivo, y la presentación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo. Tras la actuación, videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, mientras seguidores de ambas artistas pidieron que el dueto no quede solamente en esa noche. #CronioSV #Shakira #DuaLipa #Antología #Música
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
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Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, suspende conciertos tras sufrir un ataque de pánico
Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, suspendió temporalmente sus conciertos y compromisos públicos luego de sufrir un ataque de pánico, según confirmó él mismo en un video publicado en Instagram.
Inicialmente, el equipo de Emiliano Aguilar difundió un comunicado en el que informó sobre la suspensión temporal de sus presentaciones.
“El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”, señaló el comunicado de prensa difundido por su equipo de trabajo.
La escueta información generó rumores sobre el estado de salud del cantante, algunos de los cuales apuntaban a que se encontraba en estado grave.
Posteriormente, se difundió un video del propio Emiliano Aguilar, en el que explicó que sufrió un ataque de pánico y aseguró que se encuentra bien.
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Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV Video Music Awards
Apenas unos meses después de su fastuosa boda con el astro del fútbol americano Travis Kelce, la estrella del pop estadounidense Taylor Swift hizo historia el domingo al convertirse en la artista más galardonada de los premios MTV Video Music Awards (VMAs).
La cantante, de 36 años, estaba empatada con Beyoncé en el número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors, en inglés), reconocimiento que obtuvo por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.
Swift también ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.
Durante la ceremonia, la cantante aprovechó la ocasión para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo, «Patient Zero», protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.
Sin embargo, la intérprete no obtuvo algunos de los principales reconocimientos de la noche. El premio a Artista del Año fue para Madonna, quien es conocida por protagonizar un momento recordado en los VMAs cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera durante la ceremonia de 2003.
La artista, de 68 años, inauguró el espectáculo con su primera actuación en el evento desde aquella noche y compartió el escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX.
Por otra parte, la banda grunge Nirvana fue homenajeada con el premio Video Vanguard. El grupo se convirtió en el primero en obtener este máximo galardón en más de 20 años.
El líder de Nirvana, Kurt Cobain, murió por suicidio en 1994, después del éxito de los álbumes «Nevermind» e «In Utero».
«Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad», declaró el bajista Krist Novoselic. «Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres».
La gran mayoría de los premios fueron entregados fuera del escenario durante una velada caracterizada principalmente por sus actuaciones y excentricidades.
El rapero Snoop Dogg condujo la ceremonia, que fue transmitida por las cadenas CBS y MTV.