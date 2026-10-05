Iron Maiden ya está en El Salvador para su concierto de esta noche

Apenas unos meses después de su fastuosa boda con el astro del fútbol americano Travis Kelce, la estrella del pop estadounidense Taylor Swift hizo historia el domingo al convertirse en la artista más galardonada de los premios MTV Video Music Awards (VMAs).

La cantante, de 36 años, estaba empatada con Beyoncé en el número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors, en inglés), reconocimiento que obtuvo por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.

Swift también ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

Durante la ceremonia, la cantante aprovechó la ocasión para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo, «Patient Zero», protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

Sin embargo, la intérprete no obtuvo algunos de los principales reconocimientos de la noche. El premio a Artista del Año fue para Madonna, quien es conocida por protagonizar un momento recordado en los VMAs cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera durante la ceremonia de 2003.

La artista, de 68 años, inauguró el espectáculo con su primera actuación en el evento desde aquella noche y compartió el escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX.

Por otra parte, la banda grunge Nirvana fue homenajeada con el premio Video Vanguard. El grupo se convirtió en el primero en obtener este máximo galardón en más de 20 años.

El líder de Nirvana, Kurt Cobain, murió por suicidio en 1994, después del éxito de los álbumes «Nevermind» e «In Utero».

«Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad», declaró el bajista Krist Novoselic. «Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres».

La gran mayoría de los premios fueron entregados fuera del escenario durante una velada caracterizada principalmente por sus actuaciones y excentricidades.

El rapero Snoop Dogg condujo la ceremonia, que fue transmitida por las cadenas CBS y MTV.

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