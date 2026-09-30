Hoy se entrega el séptimo sorteo de Ahorra y Gana: cuatro premios de $300 y el último Volkswagen Tera de la promoción

Con más de 5.2 millones de chances, 108 mil participantes y más de 212 mil premios ya entregados, la promoción entra en su recta final: quedan solo 22 días para ahorrar y ganar con Puma PRIS.

Puma Energy El Salvador realiza hoy, miércoles 30 de septiembre, en Puma Palermo, el séptimo sorteo de Ahorra y Gana, la promoción que ha convertido las visitas a las estaciones Puma en oportunidades reales de ganar. En esta jornada se conocen cuatro ganadores de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y al ganador del último Volkswagen Tera de la promoción.

En el marco del mismo evento se realiza la entrega oficial de los premios del sexto sorteo a sus ganadores: Iván Aguiluz, Jairo Alegría, Ángel Ochoa y Tania Velázquez, quienes reciben 30,000 puntos PRIS cada uno, y Manuel Villeda, quien recibe las llaves de su Volkswagen Tera. Historias reales de personas que hicieron una visita a Puma, participaron con Puma PRIS y salieron con un premio.

El reloj corre: lo que todavía está en juego

Con el sorteo de hoy, la promoción entra en su etapa final. Después del séptimo sorteo, todavía quedan por entregar 2 Volkswagen Taos, 1 Volkswagen Amarok y 12 paquetes de 30,000 puntos PRIS, además de los 125.128 premios instantáneos que continúan disponibles. La promoción cierra el 22 de octubre en Puma Madreselva, y a partir de hoy solo quedan 22 días. Cada semana que pasa es una semana menos de oportunidades para participar.

Participar es sencillo: cada visita a una estación Puma con Puma PRIS suma oportunidades con sus compras desde $1 y para los que quieren más oportunidades por cada $10 reciben una oportunidad adicional, si los productos son de Super7 o gasolina Super con Cleantec PRO sus oportunidades se multiplican por dos y cuando se paga directamente desde la APP las oportunidades se multiplican por cuatro.

Quien aún no tiene la aplicación puede descargarla hoy; quien ya la tiene, puede usarla en cada visita. Quien deja pasar los días, deja pasar oportunidades: los sorteos se acercan a su fin y los premios disponibles se reducen.

Palabras de la Directora Comercial

“Cada visita a una estación Puma tiene detrás a un cliente, una familia, una rutina. Con Ahorra y Gana queremos que esa rutina se convierta también en una oportunidad. Hoy celebramos siete sorteos y más de 212 mil premios entregados, y lo que hemos visto es que ganar con Puma PRIS sí pasa. Puma PRIS es hoy la mejor forma de ahorrar y ganar en cada visita, pero la promoción está llegando a su recta final. Invitamos a todos los salvadoreños a descargar la aplicación, usarla en cada visita a Puma y no dejar pasar las oportunidades que todavía quedan; la próxima historia puede ser la suya”, Ana María Vicente, Directora Comercial de Puma Energy El Salvador

El sorteo cuenta con la participación de aliados de la promoción —Volkswagen, Cinemark y Pan Sinaí—, así como con la presencia de una representante del Bufete de Abogados Moreno Valencia, en el marco del proceso de transparencia de la actividad. Cada ganador es validado conforme a las bases de la promoción.

Acerca de Puma PRIS

Puma PRIS es el programa de lealtad y medio de pago de Puma Energy El Salvador, que premia a los clientes en cada visita a las estaciones Puma con puntos y beneficios, desde hace 5 años; además de otorgar descuentos bancarios con diferentes aliados como el Banco Industrial, que otorgamos 15% de descuento a todos los clientes que pagan desdela APP, con Davivienda 15% todos los días 15 del mes, más 2×1 en puntos PRIS, los días 20, 20% con el Banco Hipotecario y para la temporada más difícil del mes, los días 25 el 25% con EMMA y Credicomer.

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