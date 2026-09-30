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Hoy se entrega el séptimo sorteo de Ahorra y Gana: cuatro premios de $300 y el último Volkswagen Tera de la promoción
Con más de 5.2 millones de chances, 108 mil participantes y más de 212 mil premios ya entregados, la promoción entra en su recta final: quedan solo 22 días para ahorrar y ganar con Puma PRIS.
Puma Energy El Salvador realiza hoy, miércoles 30 de septiembre, en Puma Palermo, el séptimo sorteo de Ahorra y Gana, la promoción que ha convertido las visitas a las estaciones Puma en oportunidades reales de ganar. En esta jornada se conocen cuatro ganadores de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y al ganador del último Volkswagen Tera de la promoción.
En el marco del mismo evento se realiza la entrega oficial de los premios del sexto sorteo a sus ganadores: Iván Aguiluz, Jairo Alegría, Ángel Ochoa y Tania Velázquez, quienes reciben 30,000 puntos PRIS cada uno, y Manuel Villeda, quien recibe las llaves de su Volkswagen Tera. Historias reales de personas que hicieron una visita a Puma, participaron con Puma PRIS y salieron con un premio.
El reloj corre: lo que todavía está en juego
Con el sorteo de hoy, la promoción entra en su etapa final. Después del séptimo sorteo, todavía quedan por entregar 2 Volkswagen Taos, 1 Volkswagen Amarok y 12 paquetes de 30,000 puntos PRIS, además de los 125.128 premios instantáneos que continúan disponibles. La promoción cierra el 22 de octubre en Puma Madreselva, y a partir de hoy solo quedan 22 días. Cada semana que pasa es una semana menos de oportunidades para participar.
Participar es sencillo: cada visita a una estación Puma con Puma PRIS suma oportunidades con sus compras desde $1 y para los que quieren más oportunidades por cada $10 reciben una oportunidad adicional, si los productos son de Super7 o gasolina Super con Cleantec PRO sus oportunidades se multiplican por dos y cuando se paga directamente desde la APP las oportunidades se multiplican por cuatro.
Quien aún no tiene la aplicación puede descargarla hoy; quien ya la tiene, puede usarla en cada visita. Quien deja pasar los días, deja pasar oportunidades: los sorteos se acercan a su fin y los premios disponibles se reducen.
Palabras de la Directora Comercial
“Cada visita a una estación Puma tiene detrás a un cliente, una familia, una rutina. Con Ahorra y Gana queremos que esa rutina se convierta también en una oportunidad. Hoy celebramos siete sorteos y más de 212 mil premios entregados, y lo que hemos visto es que ganar con Puma PRIS sí pasa. Puma PRIS es hoy la mejor forma de ahorrar y ganar en cada visita, pero la promoción está llegando a su recta final. Invitamos a todos los salvadoreños a descargar la aplicación, usarla en cada visita a Puma y no dejar pasar las oportunidades que todavía quedan; la próxima historia puede ser la suya”, Ana María Vicente, Directora Comercial de Puma Energy El Salvador
El sorteo cuenta con la participación de aliados de la promoción —Volkswagen, Cinemark y Pan Sinaí—, así como con la presencia de una representante del Bufete de Abogados Moreno Valencia, en el marco del proceso de transparencia de la actividad. Cada ganador es validado conforme a las bases de la promoción.
Acerca de Puma PRIS
Puma PRIS es el programa de lealtad y medio de pago de Puma Energy El Salvador, que premia a los clientes en cada visita a las estaciones Puma con puntos y beneficios, desde hace 5 años; además de otorgar descuentos bancarios con diferentes aliados como el Banco Industrial, que otorgamos 15% de descuento a todos los clientes que pagan desdela APP, con Davivienda 15% todos los días 15 del mes, más 2×1 en puntos PRIS, los días 20, 20% con el Banco Hipotecario y para la temporada más difícil del mes, los días 25 el 25% con EMMA y Credicomer.
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SISTEMA FEDECRÉDITO es reconocido entre las empresas con mejor reputación corporativa de El Salvador
El SISTEMA FEDECRÉDITO recibió el Premio “Reputación Corporativa 2026”, otorgado por Revista Summa, distinción que lo reconoce como una de las 25 empresas con mejor reputación corporativa de El Salvador. El galardón reconoce a organizaciones destacadas por la construcción y gestión de uno de los activos intangibles de mayor relevancia para el entorno empresarial: la confianza de sus diferentes audiencias.
El reconocimiento destaca la labor, liderazgo y desempeño del SISTEMA FEDECRÉDITO en la construcción de una reputación sustentada en aspectos como confianza, ética y transparencia institucional, así como en la percepción generada entre sus públicos de interés.
“Este reconocimiento tiene un significado importante para el SISTEMA FEDECRÉDITO porque la reputación no se construye a partir de una sola acción, sino del trabajo constante y de la confianza que generamos en las personas. Ser reconocidos entre las empresas con mejor reputación corporativa de El Salvador nos motiva a continuar actuando con responsabilidad, transparencia y cercanía, fortaleciendo las relaciones que hemos construido con los salvadoreños”, expresó Melissa Odette Villatoro, Gerente de Canales y Operaciones de FEDECRÉDITO.
La distinción cobra especial relevancia en un entorno en el que la reputación se ha convertido en un activo estratégico y su construcción trasciende cada vez más los canales tradicionales. La confianza continúa siendo uno de sus principales pilares y se fortalece a partir de la credibilidad, autenticidad, empatía y coherencia entre lo que una organización dice y hace. Sin embargo, el entorno digital ha agregado una nueva dimensión: hoy la percepción sobre una empresa puede comenzar a formarse incluso antes de que exista un contacto directo con ella, a partir de reseñas, conversaciones, publicaciones y menciones en plataformas digitales. En la actualidad los consumidores dependen de reseñas digitales para evaluar marcas locales, evidenciando el peso que ha adquirido la conversación en línea en la construcción de confianza.
Para el SISTEMA FEDECRÉDITO, formar parte de las 25 empresas reconocidas por su reputación corporativa en El Salvador representa también un reconocimiento al trabajo desarrollado para construir relaciones de largo plazo con sus diferentes públicos y mantener una gestión cercana a las necesidades de los salvadoreños.
Con este galardón, el SISTEMA FEDECRÉDITO suma una nueva distinción en 2026, lo que le da aún más valor a la importancia que tienen la confianza, la credibilidad y la transparencia en la relación entre las organizaciones y sus audiencias, así como su papel en la construcción de prestigio y valor sostenible en el tiempo.
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AHORRA Y GANA LLEGA A SU SEXTO SORTEO Y POSICIONA A PUMA PRIS COMO UNA DE LAS FORMAS PREFERIDAS PARA AHORRAR Y GANAR EN EL SALVADOR
Con más de 4.4 millones de oportunidades generadas y 180 mil premios entregados, la promoción demuestra que sí es posible ahorrar mientras se participa por vehículos Volkswagen
Puma Energy, y sus aliados estratégicos, celebran hoy el sexto sorteo de la promoción ‘Ahorra y Gana’, marcando el punto medio de una iniciativa que ha revolucionado la forma en que los salvadoreños ahorran mientras participan por premios de alto valor. Con más de 4.4 millones de oportunidades otorgadas en solo 42 días, la promoción ha demostrado ser más que un simple sorteo: es un ecosistema de ahorro genuino.
Los números no mienten. Hasta hoy, 104,334 participantes han confiado en Puma PRIS, generando un promedio de 42.2 oportunidades por persona. Y lo más importante: ya hemos entregado 181,691 premios instantáneos —más del 60% del stock configurado— que van desde puntos PRIS, bebidas, pelotas de futbol, y mucho más, directamente en manos de verdaderos ganadores.
Una Historia de Transparencia y Certeza
Desde el inicio, ‘Ahorra y Gana’ ha establecido un nuevo estándar en las promociones salvadoreñas. Cada semana, participantes de todas partes del país se reúnen en nuestros eventos de sorteo, no solo como espectadores, sino como protagonistas de historias reales de cambio. Hoy, en la agencia Volkswagen de Santa Elena, entregaremos los premios del quinto sorteo y definiremos a cinco nuevos ganadores que se llevarán 4 paquetes de $300 en puntos PRIS y, lo más importante, el segundo Volkswagen Tera de la promoción.
Lo que hace única a esta promoción es su propuesta diferenciadora: mientras participas por un vehículo, estás acumulando puntos PRIS reales que puedes usar en Puma Energy. Con cada compra en cualquier estación de Puma, ganas puntos que se convierten en beneficios concretos. No es una promesa vacía; es ahorro que se ve reflejado en tu cuenta.
El Evento de Hoy: Transparencia en Acción
El evento de hoy reunirá a autoridades municipales, representantes de organismos de control, y aliados clave como Volkswagen, Cinemark y Pan Sinaí, demostrando que cada sorteo se realiza bajo supervisión transparente. Juan José González, nuestro anfitrión principal, guiará a los presentes y a miles de espectadores que seguirán la transmisión en vivo a través de la experiencia de cinco nuevos ganadores.
Por Qué Puma PRIS es la Mejor Opción para Ahorrar y Ganar
En un mercado saturado de promociones que prometen, pero no entregan, Puma PRIS se destaca por su enfoque integral:
- Ahorro Real: Los puntos PRIS no son virtuales ni limitados. Cada transacción te acerca más a beneficios tangibles.
- Premios de Verdad: Desde bebidas hasta Volkswagen Tera y Taos, los premios son de alto valor y verificables.
- Transparencia Absoluta: Cada sorteo cuenta con supervisión oficial y se realiza en vivo, sin manipulaciones.
- Accesibilidad: Una simple descarga de la app Puma PRIS te incluye en todas las oportunidades, sin límites de participación.
Aún Hay Más: La Segunda Mitad de la Promoción
Con 30 días restantes de promoción y 156,323 premios aún disponibles, todavía hay oportunidades significativas para nuevos ganadores. Entre los premios pendientes se encuentran:
- 1 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 16 paquetes adicionales de 30,000 puntos PRIS ($300 cada uno)
- Decenas de miles de premios instantáneos en múltiples categorías
El Mensaje Claro: Sí Pasa
En ‘Ahorra y Gana’, no es solo teoría. Es una realidad que ya han vivido 181,691 salvadoreños que recibieron premios. Es la respuesta que El Salvador estaba esperando a la pregunta: ¿existe una forma de ahorrar mientras se participa por grandes premios sin engaños?
Puma PRIS dice: Sí existe. Y la prueba está en cada ganador que sonríe al recibir su premio.
¿Todavía no participas? Descarga Puma PRIS hoy mismo. La próxima historia de éxito podría ser la tuya.
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Ahorra y gana ya supera los 2.9 millones de oportunidades y entrega más de 120 mil premios en El Salvador
En su cuarto sorteo, Puma Energy sortea este 9 de septiembre un Volkswagen Saveiro Cabina Doble y cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
La promoción Ahorra y Gana continúa generando oportunidades entre los salvadoreños y, a casi un mes de su lanzamiento, ya registra 2,960,704 oportunidades otorgadas, correspondientes a 546,754 transacciones realizadas por clientes participantes.
La promoción, que inició el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el 22 de octubre, ya cuenta con 94,489 participantes, quienes han generado en promedio 31.2 oportunidades por participante.
Uno de los principales indicadores del dinamismo de la promoción es la cantidad de premios instantáneos entregados. A la fecha, 120,233 premios ya han llegado a manos de los participantes, lo que representa el 36.1% de los 338,014 premios instantáneos configurados para toda la promoción.
De esta manera, la cantidad de premios instantáneos entregados ya supera el número total de participantes, demostrando la frecuencia con la que los clientes están encontrando oportunidades de ganar durante sus visitas a las estaciones.
Cinco nuevos premios entran hoy en juego
En el marco del cuarto sorteo de Ahorra y Gana, que se realiza este miércoles 9 de septiembre en Puma Escalón, se seleccionarán cinco nuevos ganadores.
Los premios que se sortean hoy son:
- 1 Volkswagen Saveiro Cabina Doble, el único vehículo de este tipo contemplado dentro de la promoción.
- 4 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
El sorteo se realizará bajo la mecánica y condiciones establecidas para la promoción y contará con la presencia de representantes de Puma Energy, aliados y observadores que acompañan el proceso para garantizar la transparencia de la selección.
Una promoción que convierte cada visita en una oportunidad
“Ahorra y Gana nace con un propósito muy sencillo: que cada vez que nuestros clientes nos visiten tengan más oportunidades de ganar. Los resultados que estamos viendo nos muestran que esa dinámica está siendo recibida positivamente por los salvadoreños”, señaló Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.
La ejecutiva agregó que la promoción busca, además de premiar a los clientes, fortalecer el vínculo con Puma PRIS, el programa de fidelidad de Puma Energy.
Cada compra genera oportunidades para participar, mientras que determinadas acciones permiten multiplicarlas. Los clientes pueden incrementar sus posibilidades al utilizar Puma PRIS, realizar compras en Super7, utilizar Cleantec Pro y, especialmente, al realizar el pago utilizando la aplicación Puma PRIS.
Todavía quedan grandes premios por ganar
El cuarto sorteo no marca el final de la promoción. Por el contrario, todavía quedan importantes premios por entregar.
Después del sorteo de hoy, Ahorra y Gana continuará sorteando vehículos Volkswagen y paquetes de puntos PRIS, entre ellos:
- 3 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 24 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
A estos premios se suman los miles de premios instantáneos que continúan disponibles durante la vigencia de la promoción.
“Ahorra y Gana todavía tiene muchas historias por contar. Ya hemos visto cómo una compra puede convertirse en un premio y hoy vamos a conocer a cinco nuevos ganadores. La invitación para nuestros clientes es sencilla: si ya tienen Puma PRIS, que la sigan utilizando; y si todavía no son parte del programa, este es un buen momento para hacerlo”, concluyó Zamudio.
La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026 en las estaciones participantes de Puma Energy en El Salvador.
El próximo sorteo se realizará el 16 de septiembre en Puma Roosevelt.