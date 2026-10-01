Sucesos
Rastra provoca choque múltiple cerca de Tropigas, en la carretera Izalco-Sonsonate
Una rastra impactó esta tarde contra dos vehículos en la carretera que conduce de Izalco a Sonsonate, a la altura de Tropigas, y uno de esos automotores terminó golpeando a un motociclista. El percance dejó al menos ocho personas atendidas. No se reportan fallecidos. Comandos de Salvamento de Sonsonate confirmó la atención en el sitio. Un reporte ubica el hecho también en jurisdicción de Sonzacate.
Los socorristas indicaron que la mayoría presentaba crisis nerviosa, presión arterial elevada y golpes en distintas partes del cuerpo. El caso más delicado fue el del motociclista, de 25 años, con lesiones en la pierna izquierda, la espalda y el tórax. Fue evaluado en la escena y trasladado a un hospital de Sonsonate. No se han publicado nombres de las demás víctimas ni de los conductores.
La causa exacta sigue en investigación: aún no hay parte de la PNC sobre velocidad, invasión de carril o falla mecánica. El choque ocurre el mismo día de otros dos siniestros graves —el múltiple del redondel Integración, en San Salvador, y el de la carretera Litoral en San Nicolás Lempa— y refuerza la alerta sobre el tránsito de carga pesada en vías mixtas. Quienes circulen por Izalco-Sonsonate deben tomar precaución mientras se retiran las unidades.
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Nacionales
Claudia Benavides, emprendedora de Santa Rosa de Lima, muere en choque en San Nicolás Lempa
Claudia Benavides, comerciante originaria de Santa Rosa de Lima, La Unión, falleció esta mañana en un choque en la carretera Litoral, a la altura de San Nicolás Lempa, distrito de Tecoluca, San Vicente Sur. Medios locales y reportes policiales preliminares la identificaron como la víctima mortal del percance. El Blog y Diario La Huella coinciden en que tenía un negocio en su municipio y que esa madrugada o mañana salió rumbo a San Salvador a comprar mercadería para surtir su establecimiento.
El tramo del Litoral quedó bloqueado por varios vehículos. Uno volcó y otro quedó destrozado. Un reporte posterior indica que Claudia quedó atrapada entre los hierros y que fue extraída ya sin signos vitales. No se ha publicado su edad ni el nombre comercial del emprendimiento. Tampoco hay, hasta ahora, un comunicado de la PNC con el detalle técnico de cómo inició la colisión.
El Viceministerio de Transporte envió grúas a Tecoluca para retirar las unidades y restablecer la circulación. Diario El Salvador confirmó desde temprano un fallecido en ese sector. Las autoridades investigan las circunstancias: no hay, de momento, versión oficial sobre invasión de carril, alcance o falla mecánica. San Nicolás Lempa es un punto recurrente de siniestros en el Litoral, y este hecho se suma a una jornada marcada por otro choque mortal en San Salvador.
Cronio lamenta la muerte de Claudia y acompaña a su familia y a quienes dependían de su negocio en Santa Rosa de Lima. Esta nota se actualizará si la PNC precisa la dinámica del choque o confirma otros lesionados.
Sucesos
VIDEO | Dos jóvenes son captados lanzándoles piedras a perritos de la calle
Usuarios de redes sociales piden los “3 Doritos Después” para dos jóvenes señalados de molestar y lanzar piedras a perritos de la calle.
Uno de estos actos contra los caninos fue captado por una cámara de vigilancia de una vivienda ubicada en la colonia Veracruz, distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste (SAO).
En el video se observa a los jóvenes aproximarse en bicicleta y detenerse al notar la presencia de varios perritos, a los que comienzan a molestar.
Cuando los animales reaccionaron, los sujetos tomaron piedras y las lanzaron contra ellos.
🐶 CAPTAN A JÓVENES LANZANDO PIEDRAS A PERRITOS DE LA CALLE EN CHALCHUAPA
Usuarios de redes sociales piden los “3 Doritos Después” para dos jóvenes que fueron captados mientras molestaban y lanzaban piedras a perritos de la calle en la colonia Veracruz, distrito de Chalchuapa,… pic.twitter.com/GqWOrT7gYM
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Sucesos
Incendio consume vivienda en Usulután
Una vivienda fue prácticamente consumida por las llamas durante la noche en el barrio La Parroquia, distrito de Santa Elena, Usulután, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBS).
De acuerdo con el reporte de la institución, el inmueble había sido construido con lámina y madera, por lo que quedó prácticamente inservible debido al incendio.
Los bomberos realizaron labores en el lugar para evitar que el fuego se propagara hacia otras viviendas.
El siniestro dejó varios daños materiales; sin embargo, ninguna persona fue reportada como lesionada.