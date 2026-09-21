La Lotería Nacional de Beneficencia elige a Sharp Vision para fortalecer la supervisión y la integridad del mercado de juegos en línea en El Salvador

Sharp Vision, RegTech francesa especializada en la supervisión y regulación de los mercados de apuestas y juegos en línea, anuncia la firma de una alianza con la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador (LNB), ente regulador de las apuestas deportivas y juegos en línea en el país, cuyo compromiso con una supervisión moderna, trazable y tecnológica la proyecta como referente regional del sector en América Latina. Este acuerdo permite el despliegue de un sistema tecnológico integral para supervisar el mercado de juegos en línea, contribuyendo así a los objetivos de modernización y digitalización impulsados por las autoridades salvadoreñas. Para Sharp Vision, este primer contrato en América Latina marca una nueva etapa en su desarrollo internacional.

Un reto clave para la integridad del mercado de juegos en línea

Este acuerdo permite a la LN modernizar de forma sostenible sus mecanismos de supervisión de los juegos en línea, en cumplimiento de su marco regulatorio, contribuyendo así a fortalecer la eficacia de la regulación, mejorar la protección de los jugadores y asegurar los ingresos públicos en un contexto de fuerte presión por parte de ofertas de juego no autorizadas.

Javier Milián, presidente de la LNB y de CIBELAE, declara que: «Garantizar la integridad del mercado de apuestas deportivas y juegos en línea y la protección de los jugadores es una prioridad para la Lotería Nacional de Beneficencia. En esta alianza con Sharp Vision hemos encontrado un aliado tecnológico de primer nivel con el cual fortaleceremos y modernizaremos nuestra capacidad de supervisión y regulación del sector, de tal manera que, con la incorporación de este sistema integral, la LNB se coloca a la vanguardia al convierte en el primer regulador en Latinoamérica en implementar una plataforma de estas características, hito que nos consolida como referentes regionales en materia de supervisión y regulación de operadores de apuesta deportivas y juegos en línea».

Un sistema tecnológico estructurante para la supervisión del mercado

El sistema, que ya funciona, se estructura en torno a tres módulos complementarios. El primer módulo permite dar seguimiento en tiempo real a la actividad de los operadores autorizados, analizar los volúmenes de juego, detectar anomalías de mercado e identificar señales de conductas de riesgo. Un segundo módulo permite detectar y tratar las ofertas no autorizadas, generando automáticamente las pruebas necesarias para los procedimientos regulatorios. Por último, el tercer módulo moderniza la gestión de licencias, desde la solicitud hasta el seguimiento de las autorizaciones, al tiempo que refuerza la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa de la LNB como regulador.

Todo el sistema estará acompañado por un programa de transferencia de competencias y formación dirigido a los equipos locales, con el fin de garantizar su autonomía en el uso y la evolución de la plataforma.

Una nueva etapa en el desarrollo internacional de Sharp Vision

Con esta alianza, Sharp Vision realiza su primer despliegue en América Latina y continúa su estrategia de acompañamiento a las autoridades y a los reguladores en la modernización de sus capacidades de supervisión.

Cyril Casanova, director general de Sharp Vision, afirma que: «Para Sharp Vision es un gran orgullo acompañar a El Salvador, que ha reconocido nuestra capacidad para proponer soluciones adaptadas a sus necesidades. Este primer contrato en América Latina marca una etapa importante en el desarrollo internacional de Sharp Vision y confirma la pertinencia de nuestra experiencia al servicio de los reguladores del sector de juegos.»

Ange-François Demartini, director comercial de Sharp Vision, declara: «Esta alianza entre Sharp Vision y Lotería Nacional de Beneficencia se basa en una ambición común: poner a disposición herramientas al servicio de la estrategia de la LNB y de El Salvador, combatir las ofertas no autorizadas y reforzar la protección de los jugadores. Gracias a estas soluciones, podrán disponer de una visión más completa de su ecosistema y adaptar sus acciones de control en consecuencia.»

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