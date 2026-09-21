Negocios
La Lotería Nacional de Beneficencia elige a Sharp Vision para fortalecer la supervisión y la integridad del mercado de juegos en línea en El Salvador
Sharp Vision, RegTech francesa especializada en la supervisión y regulación de los mercados de apuestas y juegos en línea, anuncia la firma de una alianza con la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador (LNB), ente regulador de las apuestas deportivas y juegos en línea en el país, cuyo compromiso con una supervisión moderna, trazable y tecnológica la proyecta como referente regional del sector en América Latina. Este acuerdo permite el despliegue de un sistema tecnológico integral para supervisar el mercado de juegos en línea, contribuyendo así a los objetivos de modernización y digitalización impulsados por las autoridades salvadoreñas. Para Sharp Vision, este primer contrato en América Latina marca una nueva etapa en su desarrollo internacional.
Un reto clave para la integridad del mercado de juegos en línea
Este acuerdo permite a la LN modernizar de forma sostenible sus mecanismos de supervisión de los juegos en línea, en cumplimiento de su marco regulatorio, contribuyendo así a fortalecer la eficacia de la regulación, mejorar la protección de los jugadores y asegurar los ingresos públicos en un contexto de fuerte presión por parte de ofertas de juego no autorizadas.
Javier Milián, presidente de la LNB y de CIBELAE, declara que: «Garantizar la integridad del mercado de apuestas deportivas y juegos en línea y la protección de los jugadores es una prioridad para la Lotería Nacional de Beneficencia. En esta alianza con Sharp Vision hemos encontrado un aliado tecnológico de primer nivel con el cual fortaleceremos y modernizaremos nuestra capacidad de supervisión y regulación del sector, de tal manera que, con la incorporación de este sistema integral, la LNB se coloca a la vanguardia al convierte en el primer regulador en Latinoamérica en implementar una plataforma de estas características, hito que nos consolida como referentes regionales en materia de supervisión y regulación de operadores de apuesta deportivas y juegos en línea».
Un sistema tecnológico estructurante para la supervisión del mercado
El sistema, que ya funciona, se estructura en torno a tres módulos complementarios. El primer módulo permite dar seguimiento en tiempo real a la actividad de los operadores autorizados, analizar los volúmenes de juego, detectar anomalías de mercado e identificar señales de conductas de riesgo. Un segundo módulo permite detectar y tratar las ofertas no autorizadas, generando automáticamente las pruebas necesarias para los procedimientos regulatorios. Por último, el tercer módulo moderniza la gestión de licencias, desde la solicitud hasta el seguimiento de las autorizaciones, al tiempo que refuerza la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa de la LNB como regulador.
Todo el sistema estará acompañado por un programa de transferencia de competencias y formación dirigido a los equipos locales, con el fin de garantizar su autonomía en el uso y la evolución de la plataforma.
Una nueva etapa en el desarrollo internacional de Sharp Vision
Con esta alianza, Sharp Vision realiza su primer despliegue en América Latina y continúa su estrategia de acompañamiento a las autoridades y a los reguladores en la modernización de sus capacidades de supervisión.
Cyril Casanova, director general de Sharp Vision, afirma que: «Para Sharp Vision es un gran orgullo acompañar a El Salvador, que ha reconocido nuestra capacidad para proponer soluciones adaptadas a sus necesidades. Este primer contrato en América Latina marca una etapa importante en el desarrollo internacional de Sharp Vision y confirma la pertinencia de nuestra experiencia al servicio de los reguladores del sector de juegos.»
Ange-François Demartini, director comercial de Sharp Vision, declara: «Esta alianza entre Sharp Vision y Lotería Nacional de Beneficencia se basa en una ambición común: poner a disposición herramientas al servicio de la estrategia de la LNB y de El Salvador, combatir las ofertas no autorizadas y reforzar la protección de los jugadores. Gracias a estas soluciones, podrán disponer de una visión más completa de su ecosistema y adaptar sus acciones de control en consecuencia.»
Negocios
Mientras participan por un Volkswagen, los salvadoreños también están ahorrando con Puma PRIS
En el quinto sorteo de Ahorra y Gana, Puma Energy destaca los beneficios de ahorro que los clientes pueden obtener al utilizar Puma PRIS al pagar sus compras de combustible.
En un momento en el que el precio de los combustibles representa una preocupación para los conductores salvadoreños, Puma Energy pone nuevamente sobre la mesa una oportunidad de ahorro que ya está disponible para sus clientes: los beneficios que pueden obtener al utilizar Puma PRIS en sus compras de combustible.
Mientras miles de salvadoreños continúan participando en la promoción Ahorra y Gana por la oportunidad de ganar uno de los vehículos Volkswagen y otros premios, cada compra realizada utilizando Puma PRIS también puede representar un ahorro para el consumidor.
“Mientras estás participando por un Volkswagen, estás ahorrando con Puma PRIS” es el mensaje que Puma Energy busca poner en primer plano, invitando a los conductores a no ver Puma PRIS únicamente como una forma de participar en promociones, sino como una herramienta que puede generar beneficios durante todo el mes.
Un beneficio que está disponible todos los días
Los clientes que utilizan Puma PRIS al comprar combustible pueden acumular puntos con cada galón.
Al utilizar Puma PRIS y comprar gasolina Súper con Cleantec Pro, el cliente recibe 6 puntos PRIS por cada galón, mientras que por cada galón de gasolina Regular recibe 4 puntos PRIS.
Esto significa que el beneficio no depende de un sorteo ni de una fecha especial: se obtiene cada vez que el cliente realiza su compra utilizando Puma PRIS.
A estos beneficios se suman promociones especiales con aliados financieros durante determinados días del mes, que permiten incrementar el ahorro y las oportunidades de acumulación.
Cinco fechas para buscar más ahorro
Los clientes también pueden aprovechar beneficios adicionales al utilizar las tarjetas y medios de pago participantes:
- Todos los domingos: Banco Industrial ofrece 15% de descuento al pagar bajo las condiciones de la promoción.
- Día 15 de cada mes: Con Davivienda, los clientes obtienen 15% de descuento, además de 2×1 en puntos PRIS, de acuerdo con las condiciones de la promoción.
- Día 20 de cada mes: Con Banco Hipotecario, pueden obtener 20% de descuento.
- Día 25 de cada mes: Con EMMA y Credicomer, pueden obtener 25% de descuento.
De esta manera, Puma PRIS combina la acumulación cotidiana de puntos con beneficios especiales en fechas determinadas, permitiendo a los clientes buscar distintas oportunidades de ahorro durante el mes.
Ahorra y Gana llega a la mitad de la promoción
El anuncio se realiza en el marco del quinto sorteo de Ahorra y Gana, que se lleva a cabo hoy, 16 de septiembre, en Puma Roosevelt, y que marca un punto importante de la promoción: ya se alcanzó la mitad de su vigencia.
A la fecha, Ahorra y Gana registra:
- 3,716,020 oportunidades de ganar
- 99,758 participantes
- 688,790 transacciones
- 37.2 oportunidades promedio por participante
- 149,526 premios instantáneos entregados
Esto representa el 44.2% de los 338,014 premios instantáneos configurados para la promoción.
En el quinto sorteo, cinco nuevos premios entran en juego: cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y el primer Volkswagen Tera de Ahorra y Gana.
Todavía quedan grandes premios por ganar
La promoción continuará hasta el próximo 23 de octubre, por lo que todavía quedan importantes premios por sortear:
- 2 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 20 paquetes de 30,000 puntos PRIS
Además de los premios instantáneos que continúan disponibles durante la promoción.
Para Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador, el reto es que los consumidores conozcan y aprovechen el valor que ya tienen disponible:
“En este momento, cuando cada dólar cuenta para los conductores, queremos que nuestros clientes vean Puma PRIS de una manera diferente. No se trata solamente de participar para ganar un Volkswagen. Cada vez que utilizan Puma PRIS también están aprovechando beneficios y oportunidades de ahorro. Mientras participas por un Volkswagen, estás ahorrando con Puma PRIS.”
Puma Energy invita a los conductores que aún no utilizan Puma PRIS a descargar la aplicación y comenzar a aprovechar sus beneficios. Para quienes ya son usuarios, la invitación es a utilizarla en cada compra de combustible y consultar las promociones disponibles durante el mes.
Porque en Ahorra y Gana, cada compra puede darte una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, ayudarte a ahorrar.
La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026. El próximo sorteo se realizará el 23 de septiembre en la agencia Volkswagen Santa Elena.
Empresarial
Ahorra y gana ya supera los 2.9 millones de oportunidades y entrega más de 120 mil premios en El Salvador
En su cuarto sorteo, Puma Energy sortea este 9 de septiembre un Volkswagen Saveiro Cabina Doble y cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
La promoción Ahorra y Gana continúa generando oportunidades entre los salvadoreños y, a casi un mes de su lanzamiento, ya registra 2,960,704 oportunidades otorgadas, correspondientes a 546,754 transacciones realizadas por clientes participantes.
La promoción, que inició el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el 22 de octubre, ya cuenta con 94,489 participantes, quienes han generado en promedio 31.2 oportunidades por participante.
Uno de los principales indicadores del dinamismo de la promoción es la cantidad de premios instantáneos entregados. A la fecha, 120,233 premios ya han llegado a manos de los participantes, lo que representa el 36.1% de los 338,014 premios instantáneos configurados para toda la promoción.
De esta manera, la cantidad de premios instantáneos entregados ya supera el número total de participantes, demostrando la frecuencia con la que los clientes están encontrando oportunidades de ganar durante sus visitas a las estaciones.
Cinco nuevos premios entran hoy en juego
En el marco del cuarto sorteo de Ahorra y Gana, que se realiza este miércoles 9 de septiembre en Puma Escalón, se seleccionarán cinco nuevos ganadores.
Los premios que se sortean hoy son:
- 1 Volkswagen Saveiro Cabina Doble, el único vehículo de este tipo contemplado dentro de la promoción.
- 4 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
El sorteo se realizará bajo la mecánica y condiciones establecidas para la promoción y contará con la presencia de representantes de Puma Energy, aliados y observadores que acompañan el proceso para garantizar la transparencia de la selección.
Una promoción que convierte cada visita en una oportunidad
“Ahorra y Gana nace con un propósito muy sencillo: que cada vez que nuestros clientes nos visiten tengan más oportunidades de ganar. Los resultados que estamos viendo nos muestran que esa dinámica está siendo recibida positivamente por los salvadoreños”, señaló Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.
La ejecutiva agregó que la promoción busca, además de premiar a los clientes, fortalecer el vínculo con Puma PRIS, el programa de fidelidad de Puma Energy.
Cada compra genera oportunidades para participar, mientras que determinadas acciones permiten multiplicarlas. Los clientes pueden incrementar sus posibilidades al utilizar Puma PRIS, realizar compras en Super7, utilizar Cleantec Pro y, especialmente, al realizar el pago utilizando la aplicación Puma PRIS.
Todavía quedan grandes premios por ganar
El cuarto sorteo no marca el final de la promoción. Por el contrario, todavía quedan importantes premios por entregar.
Después del sorteo de hoy, Ahorra y Gana continuará sorteando vehículos Volkswagen y paquetes de puntos PRIS, entre ellos:
- 3 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 24 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
A estos premios se suman los miles de premios instantáneos que continúan disponibles durante la vigencia de la promoción.
“Ahorra y Gana todavía tiene muchas historias por contar. Ya hemos visto cómo una compra puede convertirse en un premio y hoy vamos a conocer a cinco nuevos ganadores. La invitación para nuestros clientes es sencilla: si ya tienen Puma PRIS, que la sigan utilizando; y si todavía no son parte del programa, este es un buen momento para hacerlo”, concluyó Zamudio.
La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026 en las estaciones participantes de Puma Energy en El Salvador.
El próximo sorteo se realizará el 16 de septiembre en Puma Roosevelt.
Empresarial
Ahorra y Gana con Puma PRIS ya supera los 88 mil premios entregados y continúa movilizando a los salvadoreños
En solo 21 días, más de 87 mil participantes han generado más de 2.2 millones de oportunidades para ganar. Hoy Puma Energy realiza su tercer gran sorteo, con cinco nuevos premios en juego.
Detrás de cada tanque lleno hay una historia. Una persona que va camino al trabajo, una familia que se prepara para un viaje, un emprendedor que necesita movilizar su negocio o alguien que simplemente sigue avanzando hacia su próximo destino.
Hace apenas 21 días, Puma Energy invitó a los salvadoreños a convertir sus compras cotidianas en oportunidades para Ahorra y Gana con Puma PRIS. Hoy, esa invitación ya se convirtió en una historia que continúa creciendo.
A la fecha, 87,929 salvadoreños ya participan en la promoción, quienes han generado 2,243,115 oportunidades para ganar a través de 414,951 transacciones. En promedio, cada participante ha generado 25.5 oportunidades.
Pero hay una cifra que refleja especialmente la magnitud de la respuesta: 88,893 premios ya han sido entregados.
Es decir, ya se han entregado más premios que participantes, demostrando que Ahorra y Gana no se trata solamente de esperar por los grandes sorteos: los participantes tienen oportunidades de ganar de manera constante durante la promoción y una misma persona puede ser ganadora más de una vez.
“Ya vimos que sí pasa”
Hoy, mientras se desarrolla el tercer gran sorteo de Ahorra y Gana en la agencia Volkswagen Santa Elena, Puma Energy continúa convirtiendo oportunidades en historias reales.
Durante el evento se entregan oficialmente los premios correspondientes al segundo sorteo: cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y un Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla.
Y mientras esas historias llegan a sus protagonistas, otras cinco nuevas historias están a punto de comenzar.
Hoy se sortean:
- 4 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
- 1 Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla, el tercero y último de este modelo contemplado en la promoción.
“Lo que estamos viviendo hoy es justamente el propósito de Ahorra y Gana: que las compras que hacemos todos los días puedan convertirse en algo más. Ya tenemos casi 89 mil premios entregados y más de 87 mil participantes. Detrás de cada número hay una persona y detrás de cada premio hay una historia que comienza”, afirma Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.
Todavía quedan 50 días para escribir nuevas historias
Aunque ya han transcurrido 21 días desde el inicio de la promoción, Ahorra y Gana todavía tiene 50 días por delante.
Y los grandes premios continúan esperando a sus próximos ganadores.
Después del sorteo de hoy, permanecerán en juego:
- 1 Volkswagen Saveiro Doble Cabina
- 3 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 28 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno
- Además de los miles de premios instantáneos que continúan disponibles.
En total, la promoción contempla 10 vehículos Volkswagen, 40 paquetes de 30,000 puntos PRIS y más de 338,000 premios instantáneos.
Por eso, para quienes todavía no han comenzado a participar, el mensaje de Puma Energy es claro: todavía están a tiempo.
Más oportunidades para quienes saben cómo participar
Participar en Ahorra y Gana es sencillo. Los clientes deben utilizar Puma PRIS en sus compras y pueden aprovechar diferentes mecanismos para multiplicar sus oportunidades.
Las compras en Super7 y con Cleantec Pro duplican las oportunidades, mientras que pagar directamente desde la aplicación Puma PRIS permite cuadruplicarlas.
De esta manera, cada visita a Puma puede convertirse en una nueva oportunidad para ganar.
“Hoy estamos demostrando que los premios son reales y que las oportunidades están sucediendo todos los días. Más de 88 mil premios ya tienen una historia detrás. Y todavía nos quedan 50 días, Volkswagen y miles de premios por entregar. Nuestra invitación es muy sencilla: muévete, usa Puma PRIS, multiplica tus oportunidades y participa. Porque detrás de cada tanque lleno hay una historia y la próxima historia puede ser la tuya”, agrega Zamudio.
Ya viste que sí pasa. Ahora haz que te pase a ti.