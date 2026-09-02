Ahorra y Gana con Puma PRIS ya supera los 88 mil premios entregados y continúa movilizando a los salvadoreños

En solo 21 días, más de 87 mil participantes han generado más de 2.2 millones de oportunidades para ganar. Hoy Puma Energy realiza su tercer gran sorteo, con cinco nuevos premios en juego.

Detrás de cada tanque lleno hay una historia. Una persona que va camino al trabajo, una familia que se prepara para un viaje, un emprendedor que necesita movilizar su negocio o alguien que simplemente sigue avanzando hacia su próximo destino.

Hace apenas 21 días, Puma Energy invitó a los salvadoreños a convertir sus compras cotidianas en oportunidades para Ahorra y Gana con Puma PRIS. Hoy, esa invitación ya se convirtió en una historia que continúa creciendo.

A la fecha, 87,929 salvadoreños ya participan en la promoción, quienes han generado 2,243,115 oportunidades para ganar a través de 414,951 transacciones. En promedio, cada participante ha generado 25.5 oportunidades.

Pero hay una cifra que refleja especialmente la magnitud de la respuesta: 88,893 premios ya han sido entregados.

Es decir, ya se han entregado más premios que participantes, demostrando que Ahorra y Gana no se trata solamente de esperar por los grandes sorteos: los participantes tienen oportunidades de ganar de manera constante durante la promoción y una misma persona puede ser ganadora más de una vez.

“Ya vimos que sí pasa”

Hoy, mientras se desarrolla el tercer gran sorteo de Ahorra y Gana en la agencia Volkswagen Santa Elena, Puma Energy continúa convirtiendo oportunidades en historias reales.

Durante el evento se entregan oficialmente los premios correspondientes al segundo sorteo: cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y un Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla.

Y mientras esas historias llegan a sus protagonistas, otras cinco nuevas historias están a punto de comenzar.

Hoy se sortean:

4 paquetes de 30,000 puntos PRIS , equivalentes a $300 cada uno.

, equivalentes a $300 cada uno. 1 Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla, el tercero y último de este modelo contemplado en la promoción.

“Lo que estamos viviendo hoy es justamente el propósito de Ahorra y Gana: que las compras que hacemos todos los días puedan convertirse en algo más. Ya tenemos casi 89 mil premios entregados y más de 87 mil participantes. Detrás de cada número hay una persona y detrás de cada premio hay una historia que comienza”, afirma Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.

Todavía quedan 50 días para escribir nuevas historias

Aunque ya han transcurrido 21 días desde el inicio de la promoción, Ahorra y Gana todavía tiene 50 días por delante.

Y los grandes premios continúan esperando a sus próximos ganadores.

Después del sorteo de hoy, permanecerán en juego:

1 Volkswagen Saveiro Doble Cabina

3 Volkswagen Tera

3 Volkswagen Taos

1 Volkswagen Amarok

28 paquetes de 30,000 puntos PRIS , equivalentes a $300 cada uno

, equivalentes a $300 cada uno Además de los miles de premios instantáneos que continúan disponibles.

En total, la promoción contempla 10 vehículos Volkswagen, 40 paquetes de 30,000 puntos PRIS y más de 338,000 premios instantáneos.

Por eso, para quienes todavía no han comenzado a participar, el mensaje de Puma Energy es claro: todavía están a tiempo.

Más oportunidades para quienes saben cómo participar

Participar en Ahorra y Gana es sencillo. Los clientes deben utilizar Puma PRIS en sus compras y pueden aprovechar diferentes mecanismos para multiplicar sus oportunidades.

Las compras en Super7 y con Cleantec Pro duplican las oportunidades, mientras que pagar directamente desde la aplicación Puma PRIS permite cuadruplicarlas.

De esta manera, cada visita a Puma puede convertirse en una nueva oportunidad para ganar.

“Hoy estamos demostrando que los premios son reales y que las oportunidades están sucediendo todos los días. Más de 88 mil premios ya tienen una historia detrás. Y todavía nos quedan 50 días, Volkswagen y miles de premios por entregar. Nuestra invitación es muy sencilla: muévete, usa Puma PRIS, multiplica tus oportunidades y participa. Porque detrás de cada tanque lleno hay una historia y la próxima historia puede ser la tuya”, agrega Zamudio.

Ya viste que sí pasa. Ahora haz que te pase a ti.

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