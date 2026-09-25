Junta de Vigilancia Electoral verifica procesos para garantizar el voto en el exterior en elecciones 2027

Más de un millón de Documentos Únicos de Identidad (DUI) están habilitados para que salvadoreños residentes en el exterior puedan ejercer el voto en las elecciones de febrero de 2027, según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

Fernando Velasco, registrador nacional del RNPN, detalló que hasta agosto se contabilizaban 1,022,524 DUI de salvadoreños residentes en el exterior habilitados para emitir el sufragio. De estos, 817,458 fueron emitidos en el extranjero y cuentan con dirección en el país de residencia de su titular; 152,449 fueron emitidos en el extranjero, pero mantienen una dirección en El Salvador; mientras que 52,617 fueron emitidos en El Salvador con dirección en el extranjero.

Velasco explicó que la dirección registrada en el DUI tiene una repercusión directa en la modalidad de votación de los salvadoreños residentes en el exterior, por lo que destacó la importancia de actualizar los datos de residencia en el documento.

El funcionario señaló que muchos salvadoreños que viven fuera del país mantienen una dirección nacional en su DUI. Según consideró, esto puede estar relacionado con el deseo de conservar la dirección de su lugar de origen. También indicó que podría obedecer a razones legales, debido a que contar con una dirección nacional facilita determinados trámites, como la apertura de cuentas bancarias.

Asimismo, detalló que algunos salvadoreños residentes en el extranjero prefieren viajar a El Salvador para tramitar su DUI, independientemente de si registran una dirección nacional o extranjera.

El RNPN indica que el 85 % de los DUI habilitados para el voto en el exterior podrá utilizarse bajo la modalidad remota por internet, independientemente del lugar donde fue tramitado. Este porcentaje corresponde a los salvadoreños cuyos DUI registran una dirección fuera del país.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el proceso electoral de 2027 se desarrollará el 28 de febrero, mientras que el calendario para el voto en el exterior contempla el uso de modalidades electrónicas para los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional.

El voto por internet será accesible para la diáspora y el proceso contempla cuatro pasos, entre ellos la validación de la identidad mediante el escaneo del documento y la verificación facial antes de emitir el voto, según lo informado en el texto fuente.

Por otra parte, los salvadoreños que mantienen una dirección nacional en su DUI deberán acudir a los centros de votación que el TSE y el Ministerio de Relaciones Exteriores establezcan en los países donde reside la diáspora para emitir su voto de forma electrónica.

El registrador nacional recordó que existe un plazo para que la actualización de la dirección registrada en el DUI tenga efectos electorales. El TSE estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los salvadoreños residentes en el exterior actualicen su dirección de residencia en el DUI y puedan ejercer el sufragio mediante voto electrónico por internet.

Velasco explicó que la renovación del DUI también puede estar acompañada del cambio de domicilio y señaló que el período de cierre en el exterior se aproxima. Por ello, expresó su expectativa de que durante los meses restantes hasta el 29 de noviembre aumente la cantidad de salvadoreños que actualicen sus datos.

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