Estrechan lazos de amistad y cooperación entre El Salvador y República Dominicana

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), liderado por su presidente, Celso Juan Marranzini, con el propósito de robustecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países.

En este acercamiento, el Vicepresidente Ulloa compartió el progreso y transformaciones que ha experimentado El Salvador en los últimos años, así como las condiciones que actualmente ofrece el país para la inversión. También, abordó temas vinculados a la seguridad, el crecimiento del turismo, el desarrollo de infraestructura, la modernización de los procesos aduaneros y los esfuerzos orientados a simplificar trámites y fortalecer el clima de negocios.

De la misma forma, destacó el papel de Invest, institución encargada de promover la inversión y las exportaciones, así como de acompañar a empresas nacionales y extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en el país.

El Presidente del CONEP, Marranzini, agradeció la visita del Vicemandatario y compartió sus impresiones tras un reciente viaje a El Salvador, destacando los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana. Señaló que, este nuevo entorno contribuye a generar condiciones favorables para el crecimiento del turismo y la atracción de inversión extranjera.

Como parte de este acercamiento, se conversó sobre la próxima visita de una misión comercial de empresas salvadoreñas a República Dominicana, que permitirá propiciar encuentros directos entre empresarios y explorar nuevas posibilidades de comercio e inversión. El encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre el valor de la integración regional como una plataforma para ampliar mercados y generar mayores oportunidades económicas.

En la reunión participaron también la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Elena Tolentino; el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi; así como representantes y líderes del sector empresarial dominicano.

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