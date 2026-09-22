Sucesos
Árbol cae sobre varias tumbas en cementerio
Un árbol de gran tamaño cayó al interior del Cementerio General de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte, informaron autoridades municipales.
La caída del ejemplar provocó daños en varias tumbas.
Ante el incidente, equipos de primera respuesta realizaron labores para remover el árbol. Se presume que el ejemplar cayó debido a las lluvias de las últimas horas.
De igual manera, los equipos intervinieron otros árboles que presentaban riesgo de caer y provocar daños.
Principal
Accidente en San Vicente deja dos víctimas mortales de una misma familia; se dirigían a una actividad de su iglesia
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció este lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.
Carmen Elena era tía de Santiago Alarcón, el niño de 9 años que murió en el mismo percance y cuyos restos fueron sepultados este lunes. Ambos viajaban en un camión rumbo a una actividad cristiana cuando el vehículo fue impactado por otro automotor.
Con el fallecimiento de Carmen Elena, el accidente deja dos víctimas mortales de una misma familia.
Desde Diario Digital Cronio expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, y acompañamos su dolor ante esta irreparable pérdida.
🕊️ ACCIDENTE EN SANTO DOMINGO DEJA DOS VÍCTIMAS MORTALES DE UNA MISMA FAMILIA
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció el lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.… pic.twitter.com/CfoUbAEDMd
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Sucesos
Conductor queda atascado sobre separadores tras perder el control en la alameda Juan Pablo II
Un incidente vial ocurrió a tempranas horas de este lunes sobre la alameda Juan Pablo II, donde el conductor de un vehículo particular quedó atascado sobre los separadores de la vía.
De acuerdo con informes preliminares, el percance ocurrió luego de que el conductor perdió el control del automotor, se estrelló contra los separadores y no pudo continuar su marcha.
Al lugar acudieron elementos del Viceministerio de Transporte (VMT), quienes agilizaron el tráfico vehicular y coordinaron el retiro del automotor mediante una grúa de la institución.
El percance únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.
Principal
Choque en la Panamericana, San Vicente: un fallecido, varios heridos y un conductor detenido
Un accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en el kilómetro 48-49 de la carretera Panamericana, cantón Talpetate, distrito de Santo Domingo, San Vicente Norte. En el hecho intervinieron un camión y un vehículo particular. La PNC reportó una persona fallecida y al menos otras diez heridas. Protección Civil indicó que 12 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Gertrudis: ocho adultos y cuatro menores de edad.
Según el reporte policial, entre las víctimas hay un menor de 9 años que falleció mientras era trasladado. Las autoridades también informaron que un lactante permanece en estado delicado. No se han publicado identidades de las víctimas menores. El resto de heridos sigue bajo atención médica; no hay un parte hospitalario detallado de cada caso.
Horas después, la PNC detuvo a Christopher Yuvini Carrillo Palacios, de 20 años, a quien señala como presunto responsable. Será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. Reportes policiales indican que intentó retirarse del lugar. La investigación sobre la dinámica del choque sigue abierta.
Las causas no están determinadas. Hasta que Tránsito y la Fiscalía cierren el peritaje, no corresponde atribuir velocidad, distracción u otra conducta como hecho probado.