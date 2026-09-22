Árbol cae sobre varias tumbas en cementerio

Un accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en el kilómetro 48-49 de la carretera Panamericana, cantón Talpetate, distrito de Santo Domingo, San Vicente Norte. En el hecho intervinieron un camión y un vehículo particular. La PNC reportó una persona fallecida y al menos otras diez heridas. Protección Civil indicó que 12 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Gertrudis: ocho adultos y cuatro menores de edad.

Según el reporte policial, entre las víctimas hay un menor de 9 años que falleció mientras era trasladado. Las autoridades también informaron que un lactante permanece en estado delicado. No se han publicado identidades de las víctimas menores. El resto de heridos sigue bajo atención médica; no hay un parte hospitalario detallado de cada caso.

Horas después, la PNC detuvo a Christopher Yuvini Carrillo Palacios, de 20 años, a quien señala como presunto responsable. Será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. Reportes policiales indican que intentó retirarse del lugar. La investigación sobre la dinámica del choque sigue abierta.

Las causas no están determinadas. Hasta que Tránsito y la Fiscalía cierren el peritaje, no corresponde atribuir velocidad, distracción u otra conducta como hecho probado.

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