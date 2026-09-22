Nacionales
El cine salvadoreño amplía sus horizontes
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación de Vértices, largometraje escrito, dirigido y producido por el cineasta salvadoreño Arturo López Rodas, recientemente seleccionado por el Comité Cine Nacional de El Salvador (CINESAL) para representar al país, dentro del proceso de consideración para la categoría de Mejor Película Internacional de la 99.ª edición de los Premios Oscar.
Durante el encuentro, la representante de CINESAL, Paula Heredia, expuso la importancia de fortalecer un verdadero ecosistema cinematográfico en el país, articulando los esfuerzos del sector público, la empresa privada, las organizaciones vinculadas al cine y los propios realizadores. Señaló que el crecimiento de esta industria requiere del respaldo y la inversión de distintos sectores, al tiempo que destacó las alianzas que se están impulsando para ampliar las oportunidades de formación, producción y promoción del talento nacional.
Por su parte, Arturo López Rodas expresó su satisfacción por las nuevas oportunidades que comienzan a surgir para las producciones nacionales, señalando: “Nos complace que se abran estas ventanas que representan el cine nacional”. Vértices, aborda temas como la amistad, el paso del tiempo, las pérdidas y los vínculos que permanecen a partir del reencuentro de tres antiguos amigos.
La participación del Vicepresidente reafirma la importancia de seguir impulsando espacios que fortalezcan la cinematografía nacional y amplíen las oportunidades para que las producciones y el talento salvadoreño lleguen a nuevas audiencias dentro y fuera del país.
EL CINE SALVADOREÑO AMPLÍIA SUS HORIZONTES 🎥
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Sucesos
Árbol cae sobre varias tumbas en cementerio
Un árbol de gran tamaño cayó al interior del Cementerio General de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte, informaron autoridades municipales.
La caída del ejemplar provocó daños en varias tumbas.
Ante el incidente, equipos de primera respuesta realizaron labores para remover el árbol. Se presume que el ejemplar cayó debido a las lluvias de las últimas horas.
De igual manera, los equipos intervinieron otros árboles que presentaban riesgo de caer y provocar daños.
Principal
Accidente en San Vicente deja dos víctimas mortales de una misma familia; se dirigían a una actividad de su iglesia
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció este lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.
Carmen Elena era tía de Santiago Alarcón, el niño de 9 años que murió en el mismo percance y cuyos restos fueron sepultados este lunes. Ambos viajaban en un camión rumbo a una actividad cristiana cuando el vehículo fue impactado por otro automotor.
Con el fallecimiento de Carmen Elena, el accidente deja dos víctimas mortales de una misma familia.
Desde Diario Digital Cronio expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, y acompañamos su dolor ante esta irreparable pérdida.
🕊️ ACCIDENTE EN SANTO DOMINGO DEJA DOS VÍCTIMAS MORTALES DE UNA MISMA FAMILIA
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció el lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.… pic.twitter.com/CfoUbAEDMd
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Nacionales
Régimen de excepción registra 93,162 capturas desde marzo de 2022
El Gabinete de Seguridad informó que, bajo el régimen de excepción, se contabilizan 93,162 capturas de personas vinculadas a pandillas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de septiembre de 2026.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de localizar a integrantes y colaboradores de estructuras delictivas. Según sus declaraciones, el Estado busca llevar ante la justicia a quienes representan una amenaza para la población.
El régimen de excepción fue implementado tras el incremento de homicidios registrado entre el 25 y 26 de marzo de 2022, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. Durante su vigencia, las autoridades también han reportado la incautación de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares vinculados a las estructuras delictivas.
De acuerdo con el último balance citado, durante este periodo se han incautado 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 celulares. Estos objetos, según el reporte, han sido incorporados a expedientes presentados por la Fiscalía como elementos para establecer vínculos con las estructuras delictivas.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 54 ocasiones. La última extensión se encuentra vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2026.
Villatoro también calificó el régimen de excepción como una herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas y afirmó que las autoridades han logrado desarticular las estructuras criminales y capturar a una cantidad significativa de sus integrantes.