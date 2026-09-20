Pareja en motocicleta resulta lesionada tras chocar con un vehículo en la Troncal del Norte, Aguilares

El Atlético de Madrid ganó 2-1 al Real Madrid este domingo 20 de septiembre en el Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga. Los rojiblancos castigaron a su máximo rival en un encuentro que cambió tras el descanso, cuando la expulsión de Dean Huijsen dejó al conjunto blanco con diez jugadores. Vinícius Júnior, de escasa participación, fue sustituido después de la roja.

La polémica había comenzado antes: el Madrid reclamó la expulsión de Cristian Romero por una entrada sobre Jude Bellingham. Sin embargo, quien terminó fuera fue Huijsen, por derribar a Giuliano Simeone dentro del área. Alejandro Grimaldo convirtió el penalti y Jonathan David amplió la ventaja al minuto 59. Antonio Rüdiger descontó de cabeza al 89, demasiado tarde para rescatar un punto.

Más allá de los goleadores, Giuliano resultó determinante: provocó el penalti y asistió a David en el segundo tanto. El canadiense encadenó tres partidos ligueros marcando. También pesaron la entrada de Koke al descanso, que reforzó el centro del campo, y una intervención de Jan Oblak ante Diomandé. Esas actuaciones ayudan a explicar cómo el Atlético sostuvo su ventaja.

El resultado también modificó la pelea de arriba: el Atlético alcanzó los 16 puntos y subió al segundo puesto, cinco por debajo del Barcelona. El Real Madrid quedó con 15, igualado con el Betis. La derrota supone así un doble golpe para los blancos: perder el derbi y ver cómo su vecino los supera en la clasificación.

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