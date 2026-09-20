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Pareja en motocicleta resulta lesionada tras chocar con un vehículo en la Troncal del Norte, Aguilares
Una pareja que circulaba en motocicleta resultó lesionada la tarde-noche del sábado al colisionar con un vehículo en el kilómetro 36½ de la carretera Troncal del Norte, a la altura de Cihuatán, en Aguilares, San Salvador Norte. Reportes locales coinciden en que el otro vehículo era un pick-up rojo y que el percance complicó el tráfico en la zona.
Socorristas de Cruz Verde Aguilares atendieron en el lugar a un hombre y una mujer con varias lesiones. Ambos fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial. Hasta ahora no se ha informado de forma oficial la gravedad de las heridas, si usaban casco ni quién habría tenido la responsabilidad del choque.
La Troncal del Norte es una de las vías con más siniestros que involucran motocicletas en el Gran San Salvador. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó, entre enero y mediados de septiembre, 462 motociclistas fallecidos en el país, el grupo más afectado en las carreteras. Cada fin de semana se repiten reportes similares en Apopa, Guazapa y Aguilares.
La PNC de Tránsito suele procesar este tipo de escenas para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la recomendación de los cuerpos de socorro es la misma: reducir velocidad, respetar distancia y no circular en moto sin protección.
Principal
PNC captura a dos hombres por tráfico de drogas en Comecayo, Santa Ana, con apoyo de binomios K9
La Policía Nacional Civil capturó la noche del sábado a dos hombres en el cantón Comecayo, municipio de Santa Ana Centro, luego de un registro con prevención de allanamiento en una vivienda. Los detenidos fueron identificados como Álvaro Ernesto Aquino, de 67 años, y Manuel Rigoberto Aquino Salazar, de 62. Ambos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.
El operativo lo ejecutó la Sección de Antinarcóticos de La Libertad Oeste, con apoyo de binomios caninos K9. En el inmueble localizaron marihuana, cocaína, dos básculas, una computadora portátil, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. La PNC no precisó las cantidades decomisadas ni el monto del efectivo.
Los perros detectores fueron clave para ubicar las porciones de droga y los objetos asociados a su distribución. Este tipo de diligencias forma parte del trabajo conjunto entre unidades antinarcóticos y equipos K9, empleados con frecuencia para hallar caletas en viviendas y controles de carretera.
Las autoridades reiteraron que quien comercialice drogas enfrentará proceso penal. Los capturados y lo incautado quedaron a la orden de las instancias correspondientes para continuar la investigación.
Nacionales
Lluvias fuertes en El Salvador este domingo: MARN detalla zonas y horarios
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé lluvias y tormentas fuertes este domingo 20 de septiembre en El Salvador. Durante la tarde, tendrán mayor presencia en la zona norte y la cordillera volcánica, especialmente en sectores del centro y oriente.
Por la noche, las precipitaciones se extenderían de forma dispersa por el territorio, con mayor concentración en el norte. Durante las tormentas podrían producirse ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.
El escenario está asociado al paso de una onda tropical y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical. Según el pronóstico, esa interacción favorecerá la formación de un campo depresionario entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.
Las lluvias continuarían el lunes: por la madrugada alcanzarían sectores centrales, orientales y la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Para la tarde se esperan tormentas en la zona norte, Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, incluidos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.
Internacionales -deportes
Atlético vence 2-1 al Real Madrid: golpe en el derbi y caída en LaLiga
El Atlético de Madrid ganó 2-1 al Real Madrid este domingo 20 de septiembre en el Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga. Los rojiblancos castigaron a su máximo rival en un encuentro que cambió tras el descanso, cuando la expulsión de Dean Huijsen dejó al conjunto blanco con diez jugadores. Vinícius Júnior, de escasa participación, fue sustituido después de la roja.
La polémica había comenzado antes: el Madrid reclamó la expulsión de Cristian Romero por una entrada sobre Jude Bellingham. Sin embargo, quien terminó fuera fue Huijsen, por derribar a Giuliano Simeone dentro del área. Alejandro Grimaldo convirtió el penalti y Jonathan David amplió la ventaja al minuto 59. Antonio Rüdiger descontó de cabeza al 89, demasiado tarde para rescatar un punto.
Más allá de los goleadores, Giuliano resultó determinante: provocó el penalti y asistió a David en el segundo tanto. El canadiense encadenó tres partidos ligueros marcando. También pesaron la entrada de Koke al descanso, que reforzó el centro del campo, y una intervención de Jan Oblak ante Diomandé. Esas actuaciones ayudan a explicar cómo el Atlético sostuvo su ventaja.
El resultado también modificó la pelea de arriba: el Atlético alcanzó los 16 puntos y subió al segundo puesto, cinco por debajo del Barcelona. El Real Madrid quedó con 15, igualado con el Betis. La derrota supone así un doble golpe para los blancos: perder el derbi y ver cómo su vecino los supera en la clasificación.