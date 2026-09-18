Internacionales
Roban pick up con una perrita en su interior en Guatemala
Una familia denunció el robo de un vehículo todo terreno tipo pick up, marca Toyota, en cuyo interior se encontraba una perrita, en la capital de Guatemala.
La denuncia fue difundida a través de redes sociales por la esposa de la víctima del robo. Según la publicación, el hecho ocurrió en Madajas, zona 11 de la capital guatemalteca.
En el interior del automotor se encontraba la mascota de la familia, una perrita de raza Jack Russell Terrier que responde al nombre de Petra.
La familia informó que ofrecerá una recompensa a cambio de información que permita dar con el paradero de la perrita y del vehículo.
🐶 ROBAN VEHÍCULO CON UNA PERRITA EN SU INTERIOR EN GUATEMALA
Un vehículo tipo pick up, marca Toyota, fue robado en Madajas, zona 11 de la capital de Guatemala, con una perrita que se encontraba en su interior.
La denuncia fue difundida en redes sociales por la esposa de la… pic.twitter.com/TAc7RBa0Ki
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026
Internacionales
Asesinan a joven que se dirigía a su trabajo en Honduras
Un joven fue asesinado durante las primeras horas de este jueves en el barrio El Calvario de Copán Ruinas, en el departamento de Copán, occidente de Honduras.
De acuerdo con vecinos de la zona, el joven se dirigía hacia su trabajo cuando fue sorprendido por sujetos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.
Tras escuchar las detonaciones, varias personas salieron para verificar lo ocurrido y encontraron al joven tendido en el lugar. Los vecinos intentaron auxiliarlo; sin embargo, perdió la vida de manera inmediata.
Posteriormente, los habitantes de la zona alertaron a las autoridades, quienes llegaron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes.
El hecho se registra en un contexto de violencia que continúa afectando a Honduras, donde se han registrado ataques atribuidos a grupos de pandillas.
Internacionales
Guatemalteco muere tras desplome de helicóptero de noticias en Estados Unidos
El guatemalteco Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, se encuentra entre las personas fallecidas tras el desplome de un helicóptero de noticias ocurrido en Chatsworth, Los Ángeles, California.
De acuerdo con la información proporcionada, Gutiérrez Mejía no viajaba en la aeronave. El joven se encontraba en tierra, en una zona de bodegas, cuando el helicóptero se estrelló.
En el accidente también murieron los dos ocupantes de la aeronave, vinculados a NBC4 y Telemundo 52: la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw.
La identidad de las víctimas fue confirmada por las autoridades forenses de Los Ángeles.
Internacionales
Ultiman a sacerdote en México
Un sacerdote fue asesinado y su cuerpo localizado a un costado de una carretera en el estado de Hidalgo, México. La víctima fue identificada como Román de la Cruz Hernández, de 48 años, quien ejercía como religioso en un pequeño poblado del municipio de Huejutla.
De acuerdo con los informes preliminares, el cuerpo fue encontrado junto a un mensaje que contenía amenazas. Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar quiénes estarían detrás del asesinato. Hasta el momento, no se han establecido públicamente los posibles motivos del ataque.