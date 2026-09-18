Roban pick up con una perrita en su interior en Guatemala

Una familia denunció el robo de un vehículo todo terreno tipo pick up, marca Toyota, en cuyo interior se encontraba una perrita, en la capital de Guatemala.

La denuncia fue difundida a través de redes sociales por la esposa de la víctima del robo. Según la publicación, el hecho ocurrió en Madajas, zona 11 de la capital guatemalteca.

En el interior del automotor se encontraba la mascota de la familia, una perrita de raza Jack Russell Terrier que responde al nombre de Petra.

La familia informó que ofrecerá una recompensa a cambio de información que permita dar con el paradero de la perrita y del vehículo.

🐶 ROBAN VEHÍCULO CON UNA PERRITA EN SU INTERIOR EN GUATEMALA Un vehículo tipo pick up, marca Toyota, fue robado en Madajas, zona 11 de la capital de Guatemala, con una perrita que se encontraba en su interior. La denuncia fue difundida en redes sociales por la esposa de la… pic.twitter.com/TAc7RBa0Ki — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026

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