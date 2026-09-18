Ella era María Hernández, la joven que fue asesinada por su pareja en San Miguel

Una mujer perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca por su esposo, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió en el cantón Teponahuaste, distrito de Ciudad Barrios, municipio de San Miguel Norte, departamento de San Miguel.

La víctima fue identificada por las autoridades como María Alicia Hernández, de 30 años.

De acuerdo con la PNC, el responsable ya fue capturado e identificado como William Omar Lovo, de 40 años. La institución informó sobre la captura a través de su perfil oficial en X.

CAPTURAN A SUJETO SEÑALADO DE QUITARLE LA VIDA A SU PAREJA EN SAN MIGUEL La @PNCSV informó sobre un homicidio ocurrido en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, donde una mujer de 30 años perdió la vida tras ser lesionada con un arma blanca por su pareja. De acuerdo con la… pic.twitter.com/rUDos4j1nK — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026

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