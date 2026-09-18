Nacionales
Ella era María Hernández, la joven que fue asesinada por su pareja en San Miguel
Una mujer perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca por su esposo, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en el cantón Teponahuaste, distrito de Ciudad Barrios, municipio de San Miguel Norte, departamento de San Miguel.
La víctima fue identificada por las autoridades como María Alicia Hernández, de 30 años.
De acuerdo con la PNC, el responsable ya fue capturado e identificado como William Omar Lovo, de 40 años. La institución informó sobre la captura a través de su perfil oficial en X.
CAPTURAN A SUJETO SEÑALADO DE QUITARLE LA VIDA A SU PAREJA EN SAN MIGUEL
La @PNCSV informó sobre un homicidio ocurrido en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, donde una mujer de 30 años perdió la vida tras ser lesionada con un arma blanca por su pareja.
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Capturan a sujeto señalado de quitarle la vida a su pareja en San Miguel
Nacionales
Conductor huye tras impactar a un motociclista en By Pass de Santa Ana
Personal de primera emergencia atendió un siniestro vial ocurrido en el By Pass de Santa Ana, en las cercanías de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES).
De acuerdo con la información preliminar, un vehículo impactó contra un motociclista, quien resultó con fuertes lesiones debido al percance.
Testigos informaron que el conductor del vehículo habría huido del lugar tras el accidente, dejando al motociclista lesionado.
Las circunstancias del siniestro serán determinadas por las autoridades correspondientes.
🚨 CONDUCTOR HUYE TRAS IMPACTAR A UN MOTOCICLISTA EN BY PASS DE SANTA ANA
Personal de primera emergencia atendió un siniestro vial ocurrido en el By Pass de Santa Ana, en las cercanías de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES).
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Nacionales
Hombre pierde la vida tras ser atropellado por una rastra
Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por una rastra en la carretera que conecta San Pablo Tacachico con Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango.
Al lugar acudió un equipo de socorristas de Cruz Verde Salvadoreña (CVS), de la seccional de San Pablo Tacachico, para atender la emergencia.
Sin embargo, tras realizar la evaluación correspondiente, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el cuerpo, aún sin identificar, del hombre, quien quedó debajo de una de las llantas del vehículo pesado.
Hasta el momento, las autoridades policiales no han revelado las causas del accidente.
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Capturan a sujeto señalado de quitarle la vida a su pareja en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un homicidio ocurrido en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, donde una mujer de 30 años perdió la vida tras ser lesionada con un arma blanca por su pareja.
De acuerdo con la institución, el responsable ya fue capturado e identificado como William Omar Lovo, de 40 años.
La PNC indicó que Lovo será remitido por el delito de homicidio agravado.
CAPTURAN A SUJETO SEÑALADO DE QUITARLE LA VIDA A SU PAREJA EN SAN MIGUEL
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