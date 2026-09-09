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Clubes participantes en la Champions se repartirán casi 2.800 millones de dólares
La UEFA anunció que repartirá casi 2.400 millones de euros, equivalentes a cerca de 2.800 millones de dólares, entre los equipos que participen en la Liga de Campeones. Cada uno de los 36 clubes que disputen la primera fase recibirá una prima inicial de 18 millones de euros.
Además, cada victoria en la primera fase, que contempla ocho partidos, representará un ingreso adicional de 2,1 millones de euros, mientras que cada empate otorgará 700.000 euros.
A estas cantidades se sumarán primas según la instancia que alcance cada equipo en el torneo. La clasificación a octavos de final tendrá un premio de 11 millones de euros; los cuartos de final otorgarán 12,5 millones; los semifinalistas recibirán 15 millones adicionales y los finalistas, 18,5 millones.
El campeón de la competición obtendrá otros 6,5 millones de euros.
La UEFA también contempla bonificaciones adicionales bajo lo que denomina un “pilar de valor”, con una aportación global de 853 millones de euros para repartir entre todos los clubes participantes.
Este índice toma en cuenta el peso del mercado audiovisual en el país de cada club y el coeficiente histórico obtenido a partir de los resultados de los equipos en las competiciones europeas durante los últimos diez años.
De esta manera, el campeón de la Liga de Campeones puede llegar a embolsarse cerca de 110 millones de euros.
Para los clubes eliminados en la ronda de play-offs, la UEFA también contempla un pago de 4,2 millones de euros por cada equipo que dispute la Europa League.
Los equipos que participen en la segunda competición de mayor importancia de la UEFA se repartirán una aportación global de 565 millones de euros, una cifra considerablemente inferior a los ingresos que genera la Liga de Campeones.
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Vozinha fue nominado al Trofeo Yashin del Balón de Oro 2026
El experimentado guardameta Vozinha, capitán de la selección de Cabo Verde y actual arquero de Colo-Colo de Chile, fue incluido entre los 10 finalistas del Trofeo Yashin 2026, reconocimiento que premia al mejor portero del mundo durante la gala del Balón de Oro.
Aunque no figura entre los nominados al Balón de Oro como mejor futbolista, su presencia en la lista del Trofeo Yashin representa un logro histórico para el fútbol caboverdiano y consolida su destacada trayectoria internacional a sus 40 años.
Vozinha competirá por el galardón frente a figuras como Thibaut Courtois, Emiliano “Dibu” Martínez, Unai Simón, David Raya y Bono. La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres.
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Cristiano Ronaldo queda fuera de la lista de nominados al Balón de Oro
Por cuarta vez, los organizadores del Balón de Oro dejaron fuera al portugués Cristiano Ronaldo de la lista de nominados al prestigioso reconocimiento individual del fútbol.
El delantero del Al-Nassr, cinco veces ganador del Balón de Oro, quedó nuevamente fuera de la disputa por el premio, por lo que no competirá en esta edición.
La ausencia de Ronaldo no es un hecho aislado, ya que el portugués lleva varios ciclos sin aparecer entre los 30 nominados al galardón. En esta edición, su histórico rival, Lionel Messi, sí figura en la nómina.
La última vez que Cristiano Ronaldo apareció entre los nominados al Balón de Oro fue en 2022. En esa edición terminó en el vigésimo lugar, lejos de los primeros puestos.
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Mbappé asegura que marca más goles que Dembélé y Raphinha
El delantero francés Kylian Mbappé respondió a una comparación con Ousmane Dembélé y Raphinha durante una conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán.
La pregunta estaba relacionada con el trabajo de presión y el compromiso defensivo de Mbappé y Vinícius Júnior, en comparación con el que suelen mostrar Dembélé y Raphinha. Ante el planteamiento, el francés reaccionó inicialmente con ironía.
“Puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que ellos”, declaró Mbappé, quien añadió que también podría afirmar que “ellos tienen que marcar más goles para ser como yo”.
Sin embargo, el atacante posteriormente explicó que cada futbolista posee características diferentes y consideró que medirlos únicamente por un aspecto del juego puede resultar simplista.
“No me gusta comparar, porque pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen”, sostuvo el delantero del Real Madrid.
Mbappé también reconoció que todavía existe margen para mejorar en el trabajo sin balón y extendió esa responsabilidad al resto del plantel. Según explicó, todos los jugadores del Real Madrid deben mejorar para colaborar en defensa, conceder menos ocasiones y reducir la cantidad de goles recibidos.
Asimismo, señaló que el equipo debe elevar su nivel con la pelota para generar más situaciones ofensivas.
De esta manera, su intervención combinó la defensa de su producción ofensiva con una autocrítica sobre el trabajo defensivo. El francés sostuvo que la comparación con Dembélé y Raphinha no puede hacerse de manera lineal debido a las diferentes características de cada jugador.
La pregunta también involucró a Vinícius Júnior, pero Mbappé insistió en que no considera adecuado separar a dos o tres futbolistas del resto del equipo para explicar sus dificultades. Su postura apunta a una responsabilidad compartida, tanto de los delanteros como del bloque completo.
Mbappé cerró así su intervención previa al debut del Real Madrid en la Champions League, en un contexto en el que el conjunto español se prepara para enfrentar al Inter de Milán.