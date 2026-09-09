Clubes participantes en la Champions se repartirán casi 2.800 millones de dólares

El delantero francés Kylian Mbappé respondió a una comparación con Ousmane Dembélé y Raphinha durante una conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán.

La pregunta estaba relacionada con el trabajo de presión y el compromiso defensivo de Mbappé y Vinícius Júnior, en comparación con el que suelen mostrar Dembélé y Raphinha. Ante el planteamiento, el francés reaccionó inicialmente con ironía.

“Puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que ellos”, declaró Mbappé, quien añadió que también podría afirmar que “ellos tienen que marcar más goles para ser como yo”.

Sin embargo, el atacante posteriormente explicó que cada futbolista posee características diferentes y consideró que medirlos únicamente por un aspecto del juego puede resultar simplista.

“No me gusta comparar, porque pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen”, sostuvo el delantero del Real Madrid.

Mbappé también reconoció que todavía existe margen para mejorar en el trabajo sin balón y extendió esa responsabilidad al resto del plantel. Según explicó, todos los jugadores del Real Madrid deben mejorar para colaborar en defensa, conceder menos ocasiones y reducir la cantidad de goles recibidos.

Asimismo, señaló que el equipo debe elevar su nivel con la pelota para generar más situaciones ofensivas.

De esta manera, su intervención combinó la defensa de su producción ofensiva con una autocrítica sobre el trabajo defensivo. El francés sostuvo que la comparación con Dembélé y Raphinha no puede hacerse de manera lineal debido a las diferentes características de cada jugador.

La pregunta también involucró a Vinícius Júnior, pero Mbappé insistió en que no considera adecuado separar a dos o tres futbolistas del resto del equipo para explicar sus dificultades. Su postura apunta a una responsabilidad compartida, tanto de los delanteros como del bloque completo.

Mbappé cerró así su intervención previa al debut del Real Madrid en la Champions League, en un contexto en el que el conjunto español se prepara para enfrentar al Inter de Milán.

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