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Nacionales

MARN alerta por altas concentraciones de Polvo del Sahara en El Salvador este sábado

Publicado

hace 14 minutos

el

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó la presencia de altas concentraciones de Polvo del Sahara sobre todo el territorio salvadoreño durante este sábado 18 de julio. El fenómeno genera un ambiente brumoso y reduce la calidad del aire, por lo que las autoridades emitieron recomendaciones para proteger a la población.

El polvo del Sahara es una masa de aire seco y cargada de partículas finas que viaja desde el desierto africano hasta Centroamérica, impulsada por los vientos alisios. Este evento es recurrente entre mayo y agosto, y aunque es un fenómeno natural, puede generar irritación en ojos, garganta y vías respiratorias, además de agravar condiciones como asma y alergias.

Según el MARN, las concentraciones más altas se registran durante este sábado, aunque se espera una disminución progresiva para el día domingo. Las partículas en suspensión pueden alcanzar niveles que representan un riesgo moderado a alto para grupos sensibles, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes.

Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor concentración, mantener puertas y ventanas cerradas en los momentos de mayor bruma y usar mascarilla si se presenta sensibilidad respiratoria. También sugieren hidratarse constantemente y reducir el tiempo de exposición en exteriores.

El MARN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ya que la calidad del aire puede mejorar de forma gradual durante el fin de semana.

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ENTREGA ESPECIAL

¿Fracaso histórico o el fin de una era? El colapso de la Francia «invencible» en el Mundial 2026

Publicado

hace 34 minutos

el

18 julio, 2026

Por

La humillación francesa se completó con un último acto de desidia en el partido por el tercer puesto, donde Inglaterra terminó de desnudar las miserias de un gigante sin alma. Lejos de buscar una despedida digna que apaciguara las críticas, la selección de Francia saltó al campo arrastrando los pies y sumida en una evidente crisis de identidad, lo que facilitó que el conjunto inglés se adueñara del bronce con total autoridad. Esta nueva derrota no solo sepultó cualquier intento de maquillar el torneo, sino que dejó claro que el colapso en semifinales no fue un accidente táctico, confirmando el fracaso absoluto de una generación que llegó para reinar y se marchó por la puerta trasera, completamente rota por dentro.
El Mundial de 2026 quedará grabado en la historia del fútbol francés no por la gloria, sino por el peso de una decepción monumental. La selección de Francia, que llegó a la cita norteamericana con la etiqueta de máxima favorita y la plantilla más millonaria del planeta, consumó un fracaso estrepitoso al quedar eliminada en las semifinales. Lo que se promocionaba como un paseo triunfal hacia la corona terminó transformándose en una pesadilla táctica y anímica que ha dejado al país en absoluto estado de shock.
El vestuario galo, repleto de estrellas de élite mundial, fue incapaz de responder en el momento de la verdad. La estrepitosa caída por 2-0 ante España desnudó las carencias de un equipo que, a pesar de su innegable talento individual, careció de alma, juego colectivo y rebeldía. La prensa internacional y los aficionados no dan crédito a cómo un plantel diseñado para dominar Europa y el mundo terminó mostrando su peor versión en el escenario más importante.
La eliminación no es solo dolorosa por el resultado, sino por la humillante forma en la que se produjo. Durante los 90 minutos del partido crucial ante los españoles, la ofensiva francesa firmó una estadística de terror: cero tiros a puerta. Una desconexión total entre el mediocampo y la delantera dejó al equipo completamente inofensivo, evidenciando una alarmante falta de ideas y una pasividad que raya en la displicencia deportiva.
Las críticas apuntan directamente a las principales figuras del equipo, quienes llegaron al torneo con un cartel de superestrellas y se marchan por la puerta trasera. Jugadores de la talla de Kylian Mbappé cargaban con la responsabilidad de liderar esta generación, pero su rendimiento en las fases decisivas fue gris, predecible y carente del brillo que los caracteriza en sus clubes. La falta de liderazgo dentro del terreno de juego dejó al descubierto que los nombres propios no ganan partidos sin compromiso colectivo.
El banquillo tampoco se libra de la quema mediática tras el planteamiento exhibido en las semifinales. El cuerpo técnico francés fue completamente superado en la pizarra por el estratega español, mostrando una incapacidad crónica para reaccionar ante la adversidad táctica. Los cambios tardíos y la falta de un plan de emergencia demostraron que la soberbia previa al torneo nubló la preparación de un equipo que se creyó campeón antes de jugar.
La frustración de la afición es total, ya que el camino previo al partido de semifinales había sido implacable. Francia avanzó con paso firme, goleando a sus rivales y exhibiendo un poderío físico que hacía presagiar un desenlace dorado. Pasar de esa arrolladora superioridad a conformarse con disputar el premio de consolación por el tercer puesto ante Inglaterra se siente como una bofetada directa al orgullo del fútbol galo.
Este torneo marca un punto de inflexión que obligará a una profunda reconstrucción dentro de la Federación Francesa de Fútbol. El fin del ciclo de varios referentes es inminente, y la continuidad del proyecto deportivo actual pende de un hilo fino tras romper las expectativas de millones de seguidores. La etiqueta de «la gran decepción» acompañará a este grupo de futbolistas por el resto de sus carreras, recordándoles el torneo donde lo tenían todo para reinar y decidieron claudicar.
Francia se despide de la gran final con las manos vacías y la mirada baja, dejando una lección clara para el fútbol moderno. El talento sin hambre, estrategia ni cohesión es un gigante con pies de barro fácil de derribar para bloques más hambrientos de gloria. El Mundial 2026 no será recordado por el juego de los Bleus, sino por el día en que la prepotencia futbolística francesa cavó su propia tumba en Semifinales.
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Judicial

PNC El Salvador captura a dos personas con marihuana en La Libertad Costa

Publicado

hace 1 hora

el

18 julio, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este sábado la captura de dos personas que transportaban droga en el bulevar Conchalío, en La Libertad Costa. Los detenidos fueron identificados como Valeria Saraí García Cornejo y Gerson Edgardo Medrano Ayala, quienes viajaban a bordo de un vehículo interceptado durante un operativo rutinario.
Tras la revisión del automóvil, las autoridades incautaron paquetes de marihuana, dinero en efectivo y el mismo vehículo utilizado para el traslado. Los capturados serán puestos a disposición de los tribunales por el delito de posesión y tenencia de drogas, según detalló la PNC en sus redes sociales.
La institución enfatizó su mensaje preventivo: “Los ilícitos solo te llevarán a la cárcel. Pensalo bien”, como parte de su estrategia de disuasión en la lucha contra el narcotráfico en zonas turísticas y costeras del país. Este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos continuos por mantener la seguridad en las principales rutas del departamento de La Libertad.
Las imágenes difundidas muestran a los detenidos junto a los paquetes decomisados y el dinero, reforzando el compromiso de las autoridades en la erradicación del tráfico de drogas a pequeña escala.
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Nacionales

PNC desarticula estructura de tráfico de drogas entre Chalatenango y San Salvador; decomisan más de 2 kilos de cocaína

Publicado

hace 1 hora

el

18 julio, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en las últimas horas a cuatro personas que integraban una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas con operaciones entre los departamentos de Chalatenango y San Salvador. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que los operativos permitieron la captura de Gerardo José Cerrato Montes, Raúl Armando Arteaga Valdivieso, Diego Alexander Osorto Salazar y Juan José Hernández.

Durante los procedimientos, las autoridades decomisaron 2,028 gramos de cocaína, 6 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dos vehículos y 700 dólares en efectivo. La droga incautada tiene un valor superior a los 50,000 dólares, lo que representa un golpe significativo contra las redes de distribución que abastecen el mercado local en la zona metropolitana y el norte del país.

El ministro Villatoro destacó que estas capturas son resultado del trabajo sostenido de la PNC en el marco del Plan Control Territorial. Las estructuras que operan entre departamentos como Chalatenango y San Salvador suelen funcionar como eslabones intermedios que reciben cargamentos de mayor escala y los distribuyen en porciones más pequeñas hacia colonias y municipios.

Este tipo de operativos permite desarticular cadenas de abastecimiento que alimentan el narcomenudeo en zonas urbanas y rurales, reduciendo la disponibilidad de drogas en las calles y afectando directamente la rentabilidad de las organizaciones criminales locales. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar posibles conexiones con otras células de tráfico.

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