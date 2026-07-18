Nacionales
MARN alerta por altas concentraciones de Polvo del Sahara en El Salvador este sábado
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó la presencia de altas concentraciones de Polvo del Sahara sobre todo el territorio salvadoreño durante este sábado 18 de julio. El fenómeno genera un ambiente brumoso y reduce la calidad del aire, por lo que las autoridades emitieron recomendaciones para proteger a la población.
El polvo del Sahara es una masa de aire seco y cargada de partículas finas que viaja desde el desierto africano hasta Centroamérica, impulsada por los vientos alisios. Este evento es recurrente entre mayo y agosto, y aunque es un fenómeno natural, puede generar irritación en ojos, garganta y vías respiratorias, además de agravar condiciones como asma y alergias.
Según el MARN, las concentraciones más altas se registran durante este sábado, aunque se espera una disminución progresiva para el día domingo. Las partículas en suspensión pueden alcanzar niveles que representan un riesgo moderado a alto para grupos sensibles, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes.
Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor concentración, mantener puertas y ventanas cerradas en los momentos de mayor bruma y usar mascarilla si se presenta sensibilidad respiratoria. También sugieren hidratarse constantemente y reducir el tiempo de exposición en exteriores.
El MARN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ya que la calidad del aire puede mejorar de forma gradual durante el fin de semana.
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PNC desarticula estructura de tráfico de drogas entre Chalatenango y San Salvador; decomisan más de 2 kilos de cocaína
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en las últimas horas a cuatro personas que integraban una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas con operaciones entre los departamentos de Chalatenango y San Salvador. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que los operativos permitieron la captura de Gerardo José Cerrato Montes, Raúl Armando Arteaga Valdivieso, Diego Alexander Osorto Salazar y Juan José Hernández.
Durante los procedimientos, las autoridades decomisaron 2,028 gramos de cocaína, 6 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dos vehículos y 700 dólares en efectivo. La droga incautada tiene un valor superior a los 50,000 dólares, lo que representa un golpe significativo contra las redes de distribución que abastecen el mercado local en la zona metropolitana y el norte del país.
El ministro Villatoro destacó que estas capturas son resultado del trabajo sostenido de la PNC en el marco del Plan Control Territorial. Las estructuras que operan entre departamentos como Chalatenango y San Salvador suelen funcionar como eslabones intermedios que reciben cargamentos de mayor escala y los distribuyen en porciones más pequeñas hacia colonias y municipios.
Este tipo de operativos permite desarticular cadenas de abastecimiento que alimentan el narcomenudeo en zonas urbanas y rurales, reduciendo la disponibilidad de drogas en las calles y afectando directamente la rentabilidad de las organizaciones criminales locales. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar posibles conexiones con otras células de tráfico.