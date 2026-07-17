«Hoy fue mi última quimioterapia»: salvadoreña comparte emotivo mensaje en redes sociales

El pasado 6 de julio Diario Digital Cronio publicó una denuncia ciudadana debido a la falta de transporte público en el cantón El Morro, del distrito de Santiago Texacuangos (municipio de San Salvador Sur), pero el problema ya fue solucionado.

Pasaron más de 25 años para que los más de 2,000 residentes entre los kilómetros 13 y 22 de la antigua carretera a Zacatecoluca tuvieran su propio sistema público de transporte.

Y es que desde este jueves (16 de julio) comenzaron a circular microbuses de la nueva ruta 21A, la cual opera desde el desvío a Olocuilta (km 22 de la calle vieja a Zacatecoluca) hasta el Centro Histórico de San Salvador.

Las unidades comenzaron a prestar servicio a las 4:30 de la mañana y de acuerdo con la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), del Viceministerio de Transporte (VMT), el último viaje saldrá, preliminarmente, a las 7:30 p. m. del centro capitalino.

Cuando otras unidades se unan a la ruta el servicio será de 4:30 a.m. a 8:00 p. m., y se mantiene como meta la 8a. Calle Oriente del centro de San Salvador, en los alrededores del Cine Apolo. La tarifa autorizada es de $O.40 por persona.

La autorización de la nueva ruta ha provocado reacciones positivas entre los residentes y autoridades locales.

El jefe del distrito, Diego López (quien también acompañó la petición del servicio de transporte), afirmó que la 21A mejorará la calidad de vida de los residentes.

«El problema del transporte en El Morro afectaba gravemente la movilidad de los habitantes, quienes enfrentaban serias dificultades para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio y para recibir atención en salud», dijo.

López verificó los recorridos de la primeros microbuses autorizados placas MB1537, MB1531, MB2151, MB5838 y MB2198, los cuales tendrán una frecuencia de recorrido de entre 15 y 20 minutos aproximadamente.

En su resolución, la Dirección de Tránsito detalla las paradas autorizadas en el cantón El Morro: desvío a Santiago Texacuangos, Km 14.5, Km 15,

Caseta de Control, El Amate, La Cancha del Km 16, El Sauce y La Virgen.

En el cantón La Esperanza las paradas son: El Triángulo, Instituto de Olocuilta, El Taller, Las Rosas, Señal, La Ceiba, Escuela Nueva, Escuela Vieja, Las Flores, Los Almendros, Tres Ceibas, Km 17 y Las Gradas.

Con las nuevas disposiciones se beneficia directamente a niños y adultos residentes en El Morro, Cuesta Blanca, El Sauce, La Virgen, La Cuchilla, La Esperanza y El Coco.

Vecinos del sector agradecieron al Director de Transporte Terrestre, Iván José Díaz, por resolver con prontitud su problema, ya que no se verán obligados a trasladarse por peligrosas veredas ni caminar más de tres kilómetros para llegar a sus destinos.

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