Internacionales
Argentina celebra «visita histórica» del papa en noviembre
El Gobierno del presidente argentino Javier Milei calificó como un «acontecimiento histórico» la próxima visita del papa León XIV a Argentina, programada para noviembre, luego de que fuera confirmada por el Vaticano.
El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó en conferencia de prensa que será la primera visita de un pontífice al país en casi cuatro décadas.
«Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos», afirmó el funcionario.
La visita se realizará en el marco de una gira latinoamericana de 12 días, durante la cual el papa León XIV recorrerá diez ciudades de Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.
De acuerdo con Quirno, el pontífice visitará en Argentina las ciudades de Buenos Aires, Luján —centro de peregrinación católica ubicado a 70 kilómetros de la capital— y Córdoba, en la provincia del mismo nombre.
El canciller explicó que la Santa Sede solicitó mantener reserva sobre el proceso de organización, el cual comenzó en febrero con la invitación formal realizada por el Gobierno argentino.
«Comienza una nueva etapa de trabajo. Durante las próximas semanas coordinaremos con la Santa Sede la logística, seguridad, protocolo, transporte y la organización general», expresó.
Asimismo, adelantó que el Gobierno emitirá un decreto para declarar la visita del papa León XIV como de interés nacional.
Como parte de la agenda oficial, el pontífice sostendrá una reunión con el presidente Javier Milei, confirmó Quirno.
Consultado sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia Católica, el canciller recordó que el viaje del papa corresponde a una visita pastoral y aseguró que «no hay diferencias ideológicas».
En ese contexto, mencionó que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ha cuestionado las políticas del Gobierno argentino hacia los jubilados, los enfermos y las personas más pobres.
Por su parte, Quirno afirmó que «el presidente Milei es el presidente argentino que más ha defendido el derecho a la vida y es a nivel mundial quien más defiende públicamente los valores occidentales y el que ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio».
Cabe recordar que el antecesor de León XIV, el papa Francisco, falleció en abril de 2025 sin haber regresado a Argentina desde que fue elegido pontífice en marzo de 2013.
Internacionales
VIDEOS | Asesinan a influencer mexicano durante una transmisión en vivo en Sinaloa
Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en el exterior de un restaurante, en el estado de Sinaloa, al noroeste de México.
La víctima fue identificada posteriormente como César Gastelum, quien contaba con más de 500,000 seguidores en TikTok. De acuerdo con la información disponible, el creador de contenido transmitía en directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.
Tras el ataque, la transmisión se interrumpió de inmediato. Posteriormente, el video fue retirado de la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte de la grabación y han difundido imágenes del hecho.
Lo presentían, momentos antes de la ejecución en medio de una transmision en vivo del Influencer César Gastélum en Culiacán, ya habian visto a los Sicarios en moto, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/PUSHvHC3I7 pic.twitter.com/7xlTBAQ77c
— Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) August 5, 2026
Los primeros reportes de la policía local indicaban que la víctima era un repartidor de comida. Sin embargo, con base en la grabación y varios testimonios, las autoridades lo identificaron como César Gastelum, quien, según la prensa, tenía alrededor de 25 años y generaba contenido relacionado con estilo de vida.
El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial ubicada cerca de la sede de la fiscalía de Sinaloa, en Culiacán, capital del estado.
Tras el homicidio, fueron desplegados elementos militares y policías en la zona, mientras expertos forenses realizaron el procesamiento de la escena, recabaron evidencia y efectuaron el levantamiento del cuerpo, de acuerdo con imágenes difundidas por televisoras locales.
Sinaloa enfrenta desde hace dos años pugnas internas del poderoso cartel que opera en la entidad, situación que ha generado un clima de violencia en la región.
Asimismo, la prensa local señala que, en los últimos años, una decena de influencers han sido asesinados en Sinaloa, algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales.
Internacionales
Rescatan en Colombia a un hipopótamo bebé de la colonia de Escobar
Las autoridades rescataron a un hipopótamo bebé que fue encontrado por pescadores a la orilla de un río, en el noroeste de Colombia, con signos de desnutrición, informó el martes la corporación ambiental de la zona.
El ejemplar fue localizado sin su madre por pescadores en una zona rural del municipio de Puerto Nare, en el departamento de Antioquia. De acuerdo con Javier Valencia, director de la Corporación Autónoma Regional de la zona, el animal permanecía escondido entre arbustos a la orilla del río.
Tras el hallazgo, veterinarios lo atendieron debido a un «avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición», según un comunicado de la corporación ambiental.
Una vez estabilizado, el hipopótamo fue trasladado a un santuario de hipopótamos ubicado en la hacienda Nápoles, que actualmente funciona como un parque temático.
Según el Ministerio de Ambiente, en Colombia habitan alrededor de 200 hipopótamos invasores en áreas naturales. Todos descienden de una colonia de cuatro ejemplares que el abatido barón de la cocaína Pablo Escobar importó durante la década de 1980 para su zoológico personal en la hacienda Nápoles, en Antioquia.
Tras la muerte del líder del cartel de Medellín en 1993, los animales escaparon y se establecieron en las riberas del río Magdalena, donde han alterado el ecosistema y protagonizado ataques contra pobladores.
En la actualidad, los hipopótamos son considerados una especie invasora que desestabiliza los ecosistemas autóctonos. Debido a ello, el Gobierno colombiano aprobó este año un plan para sacrificar cerca de 80 ejemplares, luego de que fracasaran los intentos por controlar su reproducción mediante esterilizaciones.
La colonia de hipopótamos de Colombia es la más grande del mundo fuera del continente africano.
Internacionales
Bomberos griegos usan aviones para combatir el incendio en el noroeste de Atenas
Las autoridades de Grecia informaron que la situación provocada por los incendios forestales ha mejorado en comparación con los últimos días, aunque continúan las labores de vigilancia debido a la presencia de múltiples focos dispersos que podrían reactivarse.
El director de comunicaciones del cuerpo de bomberos, Vassilis Vathrakoyannis, declaró a la AFP que «la situación ha mejorado claramente en comparación con los últimos días, pero aún hay muchos focos dispersos, lo que significa que las fuerzas permanecen en el lugar para prevenir una posible reactivación».
Al inicio de la jornada, otra fuente del cuerpo de bomberos indicó que cerca de 30 aviones serían desplegados para combatir los incendios en las laderas de las montañas que rodean el golfo de Corinto, ubicado a unos 50 kilómetros al noroeste de Atenas.
Más de 500 bomberos fueron movilizados a comunidades cercanas al monte Citerón, situado a unos 60 kilómetros al noroeste de la capital griega, de acuerdo con el servicio de combate a incendios.
El área metropolitana de Atenas y la vecina isla de Eubea permanecían este martes bajo una alerta de riesgo de incendio casi máxima, informó el Ministerio de Protección Civil.
«Este es el período en el que normalmente vemos los incendios más grandes. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos hasta el 20-25 de agosto», afirmó a ERT el director de investigación del Observatorio Nacional, Kostas Lagouvardos, quien además advirtió que las temperaturas aumentarán durante la semana.
Desde la semana pasada, los incendios forestales han causado la muerte de cinco bomberos. Dos fallecieron el domingo tras un choque de helicópteros Bell mientras participaban en las labores de extinción en las afueras occidentales de Atenas, mientras que otros tres perdieron la vida en incendios registrados en Creta y el Peloponeso.
Persisten focos activos y alto riesgo
El servicio de bomberos informó que otros incendios registrados en el país, incluido uno en la isla jónica de Cefalonia, se encuentran en gran medida bajo control.
Sin embargo, Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales del Observatorio Nacional, aseguró a la AFP que se trata de «una de las peores crisis de incendios» que ha observado en los últimos ocho o diez años.
El Observatorio Nacional indicó que los vientos registrados a finales de julio fueron los más intensos en 15 años y que más de 13,000 hectáreas de bosque y tierras agrícolas han sido afectadas por el incendio declarado el viernes cerca de Atenas.
Las autoridades señalaron que todavía existen amplias zonas con focos activos o brasas que requieren vigilancia constante, ya que una ráfaga de viento podría provocar nuevos incendios.
La disminución de la intensidad del viento permitió el ingreso de aviones lanzaaguas, facilitando las labores para recuperar el control de la emergencia.
Según el canal Ertnews, el panorama ha mejorado durante las últimas horas y desde la madrugada del martes se reanudaron las descargas con medios aéreos, incluidos helicópteros, aprovechando condiciones meteorológicas más favorables.
«La ausencia de viento, la mayor humedad procedente del mar y el descenso de las temperaturas durante la noche han desempeñado un papel determinante en la mejora de la situación», indicó Ertnews.
El fuego también afectó varias localidades del golfo de Corinto, entre ellas Porto Germeno, donde se estima que decenas de viviendas fueron destruidas o resultaron dañadas.
Asimismo, la policía informó sobre la detención de dos personas por el incendio de Porto Germeno, el cual se presume que se originó por un cable eléctrico defectuoso.
Aunque las condiciones climáticas registradas desde la noche del lunes limitaron el avance de las llamas y permitieron controlar numerosos focos dispersos antes del inicio de las operaciones aéreas del martes, Protección Civil advirtió que el riesgo de que se registren nuevos incendios continúa siendo «muy elevado».