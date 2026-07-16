Negocios
TOHKN lanza acceso a las principales acciones, ETFs y bonos tokenizados y criptomonedas: un hito para la inversión en Latinoamérica
El Salvador se consolida como hub regional de inversión, generando acceso al mercado de capitales de Estados Unidos y principales criptomonedas desde US $10 a toda Latinoamérica.
TOHKN, la plataforma salvadoreña que democratiza el acceso a inversiones en activos reales tokenizados en América Latina, anuncia el lanzamiento de TOHKN US Public Markets, su programa de emisión de tStocks, tETFs, tBonds, que brindan exposición a acciones, fondos cotizados y bonos del mercado estadounidense mediante activos digitales tokenizados, así como acceso a las principales criptomonedas. Con este lanzamiento, cualquier persona en la región podrá acceder al mercado de capitales de Estados Unidos y al mercado cripto desde US$10, a través de una experiencia simple, ágil y segura dentro de la plataforma.
Este anuncio marca un nuevo capítulo para El Salvador como referente regional en regulación e innovación financiera. TOHKN opera bajo la infraestructura tecnológica y regulatoria de MIO3, S.A. de C.V., entidad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) bajo supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales. Este marco regulatorio proporciona seguridad jurídica, transparencia estructural y custodia digital conforme a la normativa aplicable, fortaleciendo la protección de los inversionistas que participan en la plataforma.
«El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo para activos digitales. Llevar acciones, ETFs y bonos tokenizados al mercado bajo ese marco confirma que la región puede ser protagonista, no solo espectadora, de la próxima etapa de las finanzas globales», indicó Julio Valdés, CEO y cofundador de TOHKN.
Un respaldo regulatorio sin precedentes
El programa de emisión pública de tStocks, tETFs y tBonds representa un nuevo hito regulatorio para la región: es la primera vez que instrumentos tokenizados vinculados a acciones, ETFs y bonos del mercado estadounidense, para su compra en tiempo real, cuentan con el respaldo de una oferta pública de activos digitales autorizada por la CNAD.
Una inversión que antes requería cuentas bancarias internacionales, trámites complejos y comisiones elevadas, hoy se puede hacer desde US$10. Hoy todos tendrán acceso a empresas como Apple o Nvidia, protagonistas de algunas de las historias de crecimiento más relevantes de la última década, o a ETFs de gestoras globales como BlackRock y Vanguard, que agrupan cientos de empresas en un solo instrumento.
Este es un programa vivo y en constante expansión: TOHKN se convierte en la puerta de entrada de la región al Russell 3000, el índice que reúne a tres mil de las principales empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos y que representan prácticamente la totalidad del mercado accionario estadounidense en un solo lugar. Cada token de ingreso emitido bajo este programa opera bajo un marco de supervisión formal, con exigencias de transparencia, custodia digital y seguridad jurídica. Con esto, TOHKN le está dando a toda una región acceso seguro y fácil al mercado de capitales de Estados Unidos, algo que hasta ahora había estado fuera del alcance de la mayoría de latinoamericanos.
«Con esta oferta pública autorizada por la CNAD, TOHKN construye un puente legal y regulado para que esa barrera desaparezca, sin renunciar a la protección que todo inversionista merece», explicó Alejandra Gómez, General Counsel de TOHKN.
Una trayectoria de hitos consecutivos
El lanzamiento del programa de emisiones de activos digitales tStocks, tETFs y tBonds se suma a una serie de hitos que han posicionado a TOHKN como pionero de la tokenización en Latinoamérica. Antes del lanzamiento de TOHKN, MIO3 ya era pionero en emisiones privadas en la región, cerrando de manera exitosa varias colocaciones con inversionistas calificados e institucionales. TOHKN nació precisamente para llevar esa misma experiencia y solidez regulatoria al mercado retail, abriendo esas oportunidades a todas las personas.
Todo comenzó con la oferta pública THKN1, el primer SAFE tokenizado de la región. Un SAFE (Simple Agreement for Future Equity) es un instrumento convertible que permite invertir en una empresa en etapa temprana a cambio de participación futura, y que tradicionalmente, ha estado reservado para fondos de capital de riesgo e inversionistas institucionales. TOHKN tokenizó este instrumento y lo puso al alcance del público a través de una oferta pública que alcanzó US$1.2 millones en la ronda pre-semilla, agotando el cupo disponible en tan solo 48 horas, con la participación de más de 600 inversionistas bajo las mismas condiciones que fondos institucionales.
Después llegó el token RNCRrev, la emisión pública de activos digitales del grupo Calidad Inmobiliaria, con la que TOHKN se convirtió en pionero al dar acceso a inversionistas particulares a los retornos generados por de un desarrollo inmobiliario real, bajo un modelo que hasta entonces estaba reservado principalmente para desarrolladoras y fondos especializados.
«Diseñamos TOHKN pensando en algo simple: la mejor tecnología blockchain, certificados y contratos inteligentes trabajando por detrás, pero lo que realmente importa es que cada persona tenga acceso fácil y seguro a la oportunidad de inversión», señaló Felipe Nuila, CTO y cofundador de TOHKN.
Respaldo de líderes regionales
TOHKN cuenta con el respaldo de reconocidos empresarios y líderes de la región, entre ellos Roberto Kriete, presidente de Avianca Holdings, Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, y Sergio Paiz, director ejecutivo de Grupo PDC, entre otros. Este respaldo estratégico refleja la confianza de la región en el potencial transformador de la plataforma y en su capacidad de llevar la tokenización a nuevas categorías de activos.
Lo que viene
TOHKN continuará expandiendo su ecosistema de inversión con la incorporación de más tStocks, tETFs, tBonds y criptomonedas a la plataforma, además de nuevas emisiones públicas que permitirán a los usuarios acceder también a oportunidades de inversión en marcas muy reconocidas en Centroamérica. La plataforma se mantiene en constante evolución, incorporando nuevas funcionalidades dentro de la app para seguir ampliando el acceso a inversión en toda la región.
«Cada producto que lanzamos responde a la misma pregunta: qué le falta a Latinoamérica para invertir como cualquier otra región del mundo. Hoy es tStocks, tETFs y tBonds, pero esto es solo el comienzo de todo lo que viene para que cada persona en la región tenga acceso a las mismas oportunidades que por décadas estuvieron reservadas para unos pocos», destacó Alejandro Argumedo, CGO y cofundador de TOHKN.
Negocios
Condado Quetzal inicia construcción con inversión de us$45 millones para desarrollar 913 viviendas en La Libertad Norte
• El proyecto de Acres Inmobiliaria contempla una comunidad integral con vivienda, áreas verdes, espacios recreativos y zona comercial.
• La Primera Piedra reunió a autoridades de Gobierno, representantes del sector empresarial y aliados estratégicos.
Acres Inmobiliaria colocó este miércoles la primera piedra de Condado Quetzal, un desarrollo habitacional que representa una inversión de US$45 millones y contempla la construcción de más de 900 viviendas, consolidándose como una nueva apuesta de inversión privada para ampliar la oferta de vivienda planificada en El Salvador.
Ubicado en Quezaltepeque, La Libertad Norte, el proyecto ha sido concebido como una comunidad integral que combinará soluciones habitacionales con áreas verdes, reserva natural, ciclovías, casa club, espacios comerciales, coworking, zonas recreativas y zonas de reflexión espiritual, bajo un modelo orientado a fortalecer la calidad de vida de las familias salvadoreñas.
Durante el acto participaron la ministra de Vivienda, Michelle Sol; representantes de instituciones públicas, empresarios, aliados estratégicos e invitados especiales.
Para Oscar Bonilla, CEO de Acres Inmobiliaria, la colocación de la primera piedra representa mucho más que el inicio de una construcción.
«Hoy no solamente colocamos la primera piedra de un proyecto habitacional; estamos sembrando una visión de futuro. Creemos que una comunidad debe ofrecer mucho más que viviendas: debe crear espacios donde las familias puedan convivir, crecer y construir su patrimonio.»
Bonilla explicó que Condado Quetzal constituye el primer desarrollo inmobiliario de Acres Inmobiliaria y refleja la visión del grupo empresarial de contribuir al desarrollo nacional desde distintos sectores económicos.
«El Salvador necesita más empresas dispuestas a construir, abrir caminos y generar oportunidades. Cada proyecto bien desarrollado tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y en el crecimiento del país.»
Por su parte, Javier Bonilla, CEO de JOB Constructora, empresa hermana de ACRES, destacó que la ejecución del proyecto estará respaldada por una planificación técnica rigurosa y altos estándares constructivos.
«Estamos incorporando procesos constructivos que nos permitirán mejorar la calidad, optimizar los tiempos de ejecución y responder de manera más eficiente a la creciente demanda de vivienda en el país.»
Javier Bonilla explicó que Condado Quetzal incorporará infraestructura urbana moderna, entre ella cableado subterráneo, una ciclovía de aproximadamente dos kilómetros, una reserva natural integrada al proyecto, áreas comerciales y espacios destinados a la convivencia comunitaria, incluyendo un templo y un centro comercial.
Agregó que durante la construcción se prevé la generación de alrededor de 300 empleos directos y más de 200 indirectos, mientras que las siguientes etapas del desarrollo incorporarán nuevos sistemas constructivos orientados a mejorar la eficiencia y la calidad de las viviendas.
Durante la ceremonia, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, destacó la importancia de continuar promoviendo inversiones que fortalezcan el acceso a vivienda y acompañen el crecimiento ordenado del país.
«La principal herramienta para el desarrollo urbano es la seguridad. Hoy podemos llevar oportunidades, inversión y proyectos habitacionales a territorios donde antes era impensable construir.»
La representante del gobierno también destacó la relevancia social y el significado de este proyecto para los salvadoreños.
“Hoy no estamos colocando únicamente la primera piedra de un proyecto; estamos abriendo la puerta para que cientos de familias salvadoreñas puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia, construir patrimonio y ofrecer un mejor futuro a sus hijos.”
Además, la ministra apuntó el trabajo de Acres por invertir en el país. «Quiero reconocer a empresas como Acres Inmobiliaria por creer en El Salvador, invertir, generar empleo y contribuir a ampliar la oferta de vivienda para las familias salvadoreñas.»
Condado Quetzal ofrece viviendas con precios desde US$45,988, las cuales podrán adquirirse mediante financiamiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
El proyecto incorpora un concepto urbanístico que integra infraestructura moderna, espacios públicos, recreación y comercio, reafirmando el compromiso de Acres Inmobiliaria con el desarrollo de comunidades planificadas que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de las familias salvadoreñas.
Empresarial
Anuncia TagAirlines el lanzamiento de la ruta Guatemala-San Salvador
- El vuelo reiniciará operaciones a partir del próximo 13 de Julio, con 4 frecuencias semanales
- Se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica
- Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, refrenda el compromiso de la aerolínea con la aviación y el desarrollo de la región
TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 13 de julio, con 4 frecuencias semanales.
Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, señaló que El Salvador es un importante destino de viaje y refrendó el compromiso de la aerolínea con el impulso de la aviación, el desarrollo y el turismo en la región de Centroamérica.
“El Salvador es un destino estratégico en los planes de expansión de TagAirlines, que agracede la confianza que las autoridades salvadoreñas y de Guatemala han depositado en nuestra aerolínea. Este vuelo permitirá fortalecer la conectividad aérea multirregión en el más importante corredor turístico centroamericano”, refirió.
El vuelo estará disponible para los viajeros con atractivas tarifas desde 200 dólares en viaje redondo. Las 4 frecuencias semanales serán de lunes y miércoles por la mañana y el día viernes con dos frecuencias una por la mañana y una mas por la tarde.
Entre Guatemala y El Salvador convergen principalmente pasajeros de negocios y turismo, ambos destinos ofrecen una enorme riqueza natural y gastronómica. Se trata de dos de los polos de desarrollo más importantes en la región, con importantes vínculos económicos, educativos y culturales. La ruta aérea impulsará el turismo empresarial y vacacional en la región.
Cabe destacar que TagAirlines vive una nueva era que incluye la modernización de su flota con aeronaves ATR-72 de última generación, consideradas las más seguras y ecológicas para la operación de aerolíneas regionales, con capacidad para transportar 72 pasajeros.
TagAirlines es la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, que desde hace 60 años mantiene un firme compromiso con la conectividad aérea, el desarrollo, los viajes y el turismo en la región.
Negocios
Ciudad Portuaria San Jorge impulsará el desarrollo del Corredor Interoceánico de Guatemala
El Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA) anunció el desarrollo de la Ciudad Portuaria San Jorge, un proyecto que formará parte del Corredor Interoceánico de Guatemala, una iniciativa logística privada que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante un sistema de transporte multimodal.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en San Salvador encabezada por Guillermo Catalán, presidente de CIGSA; Rolando Melgar, director ejecutivo del consorcio; Hugo René Sarceño Orellana, alcalde de Puerto Barrios; y David de Jesús Duarte, síndico municipal.
Los representantes del proyecto informaron que la presentación oficial de la Ciudad Portuaria del Atlántico se llevará a cabo el próximo 17 de julio en Ciudad de Guatemala, donde se darán a conocer los aspectos técnicos, financieros y operativos de esta nueva etapa del corredor logístico.
“Vamos a hacer un hito histórico para nosotros”, afirmó Melgar, quien señaló que el anuncio representa la culminación de 26 años de trabajo relacionados con el desarrollo del corredor.
La futura ciudad portuaria se desarrollará en el municipio de Puerto Barrios, en la costa atlántica guatemalteca, y abarcará aproximadamente 21 kilómetros cuadrados de terreno con cinco kilómetros de costa sobre el Atlántico. La propiedad se extiende alrededor de cuatro kilómetros hacia el interior y estará destinada a la construcción de puertos, aeropuertos, plataformas logísticas, zonas industriales y áreas comerciales.
Según Melgar, San Jorge será el “primer componente económico” del Centro Logístico Internacional San Jorge, mientras que David Durán, síndico municipal de Puerto Barrios, aseguró que será el punto de partida para la conectividad del corredor.
Guillermo Catalán destacó que el proyecto representa una oportunidad para Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, al disponer de territorio con vocación para el desarrollo de infraestructura estratégica de transporte y logística.
“Es importante que adoptemos esta iniciativa como una iniciativa centroamericana de que podemos aspirar a nuestros países a tener una ruta comercial que responda a nuestros intereses”, manifestó.
Los promotores indicaron que el corredor tendrá influencia sobre una amplia zona poblacional de Guatemala, El Salvador y Honduras. Asimismo, señalaron que empresas salvadoreñas ya participan en la iniciativa, entre ellas Terminales de El Salvador, identificada como el primer usuario del proyecto.
Catalán sostuvo que la iniciativa puede contribuir a fortalecer la integración económica regional y las cadenas de comercio internacional. En esa línea, Hugo Sarceño afirmó que El Salvador podría beneficiarse con una mayor rapidez en la recepción de mercancías.
Las autoridades del consorcio informaron además que ya sostuvieron reuniones con representantes del sector empresarial salvadoreño para facilitar su incorporación al proyecto y permitir que los flujos de carga operen de manera más costo-efectiva.
Las autoridades municipales de Puerto Barrios respaldaron la ejecución de la obra. Sarceño explicó que la autonomía municipal reconocida por la Constitución permite avanzar con el proyecto dentro de las competencias locales.
El alcalde también hizo referencia a los problemas de movilidad que enfrenta actualmente la región. “Todos los días hay un accidente en esa ruta. Dos tráileres parando la ruta, por ejemplo, implica 11 horas de tráfico complicado”, indicó.
Durante la conferencia se informó que cerca de 1,100 tráileres ingresan diariamente por los puertos ubicados en el municipio.
Por su parte, David de Jesús Duarte recordó que Puerto Barrios cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2019 y que existe un acuerdo municipal aprobado en 2021 que declaró de interés público la construcción del corredor en la finca El Pantanal.
El Corredor Interoceánico de Guatemala contempla una extensión de 372 kilómetros que conectará Puerto San Jorge, en el Atlántico, con Puerto San Luis, en el Pacífico, atravesando seis departamentos cercanos a la frontera con El Salvador.
De acuerdo con sus promotores, más de 3,500 familias han integrado voluntariamente sus propiedades al proyecto durante los últimos 25 años. Asimismo, indicaron que quienes deban trasladarse durante la construcción recibirán apoyo económico mediante un bono corporativo para su reubicación y tendrán prioridad para trabajar en las etapas de construcción y operación.
Los responsables de la iniciativa también destacaron el componente ambiental del proyecto. Según explicaron, la evaluación ambiental cumple con la normativa guatemalteca, los requisitos del Banco Mundial y los Acuerdos de Cancún. Además, contempla la preservación de nacimientos de agua y áreas boscosas remanentes bajo criterios de mínima afectación ambiental.
El desarrollo completo del proyecto requerirá una inversión aproximada de 15,000 millones de dólares, que serán ejecutados de forma escalonada durante un período de 25 años.
Como parte de la estrategia financiera, el consorcio impulsa un instrumento de activos digitales denominado COINGT, que busca ampliar las opciones de financiamiento mediante la participación de inversionistas individuales.
“Somos el primer token de propiedad respaldado por un proyecto real”, afirmó Melgar, quien explicó que el mecanismo permite la participación de pequeños inversionistas a partir de 1,000 dólares.
Los representantes de CIGSA consideran que factores como la saturación de corredores marítimos internacionales, las limitaciones para la expansión portuaria en Estados Unidos y los desafíos operativos que enfrenta el Canal de Panamá generan oportunidades para nuevas rutas logísticas en la región.
A diferencia del Canal de Panamá, el Corredor Interoceánico de Guatemala será una infraestructura terrestre que incluirá vías férreas, carreteras para el transporte de mercancías, sistemas de tuberías para hidrocarburos y zonas francas distribuidas a lo largo del recorrido.
Sus promotores sostienen que el proyecto no busca competir con el Canal de Panamá, sino complementarlo mediante una alternativa logística adaptada a distintas necesidades del comercio internacional.
Melgar aseguró además que el sector exportador salvadoreño ha mostrado interés en la iniciativa y señaló que el corredor podría reducir hasta un 30 % los costos de transporte de carga en comparación con otras rutas terrestres utilizadas actualmente.