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Abigaíl Olmedo es coronada reina de las Fiestas Julias 2026-2027 en Santa Ana
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Tras una noche marcada por el glamour, la belleza y el carisma de las 12 candidatas, Abigaíl Olmedo fue coronada como la reina de las Fiestas Julias para el periodo 2026-2027, luego de ser elegida por el jurado calificador, que enfrentó una difícil decisión entre todas las aspirantes.
Cientos de santanecos asistieron al coliseo de la Feria Ganadera Nuestra Señora Santa Ana para apoyar a su candidata favorita y presenciar la coronación de la nueva soberana, quien encabezará el tradicional desfile del correo, programado para este sábado por la tarde, con el que se anuncia el inicio de los festejos patronales en honor a Señora Santa Ana, patrona de la Ciudad Morena.
Durante la gala, el ambiente estuvo lleno de emoción, vítores y colorido gracias a las barras organizadas de las candidatas, identificadas por distintos colores, que alentaron constantemente a sus representantes en cada una de las presentaciones realizadas sobre el escenario instalado para la ocasión.
El evento fue conducido por la actriz y modelo argentina Cecilia Galliano y el presentador salvadoreño Henry Urbina. La programación inició con la presentación de las 12 candidatas y posteriormente contó con la participación del artista internacional Flex, quien puso a bailar al público con su repertorio de éxitos urbanos.
A medida que avanzaba la noche, aumentó la expectativa por conocer a la nueva reina, especialmente después de la selección de las semifinalistas, último paso antes de que el jurado realizara la evaluación final.
En medio del suspenso y la emoción de los asistentes, los presentadores anunciaron el nombre de Abigaíl Olmedo como ganadora. La nueva soberana fue coronada por el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, poniendo el broche de oro a una velada en la que los santanecos conocieron a la representante de las Fiestas Julias 2026-2027.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo podría disputar su último Mundial con Portugal en 2026, según su hermana
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La etapa de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal podría estar llegando a su final tras el Mundial de 2026. El delantero, que suma 232 partidos con la selección absoluta lusa —contando el encuentro previsto ante Croacia—, no estaría presente en la Eurocopa 2028, de acuerdo con declaraciones de su hermana, Kátia Aveiro.
En una entrevista concedida a Sport TV, Aveiro afirmó que el torneo mundialista podría marcar la despedida del futbolista del combinado nacional.
“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, expresó antes del partido en Toronto, donde Portugal buscaba el pase a los octavos de final frente a Croacia.
De concretarse su salida, Cristiano Ronaldo dejaría la selección portuguesa como el jugador con más partidos disputados (232 hasta la fecha) y máximo goleador histórico (145 tantos), además de haber conquistado dos títulos de Nations League y la Eurocopa de 2016. El Mundial continúa siendo el único gran trofeo pendiente en su palmarés con Portugal.
Kátia Aveiro también defendió la trayectoria del delantero y cuestionó las críticas hacia su figura.
“Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años”, señaló, destacando además el esfuerzo familiar detrás de su carrera.
La hermana del capitán portugués también recordó sus más de dos décadas en la selección desde su debut en 2003 y expresó su orgullo por su trayectoria.
“Lo más importante es disfrutar de estos ventitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el ambiente alrededor del equipo es positivo de cara al cierre del torneo.
“Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta”, añadió, sin descartar un eventual cruce ante España en las fases finales.
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Drake gana $1 millón de dólares por la victoria de Canadá en el Mundial
El rapero Drake obtuvo un millonario triunfo fuera de los escenarios al ganar un millón de dólares tras apostar por la victoria de Canadá frente a Sudáfrica en el Mundial de 2026, de acuerdo con registros de la plataforma Stake difundidos en las redes sociales del artista.
El intérprete de «God’s Plan» apostó 770,000 dólares a favor de la selección canadiense. Tras el triunfo de los «Canucks», recibió un premio total de 1,001,000 dólares, lo que representó una ganancia neta de 231,000 dólares.
Según reportes de Business Insider Africa, la apuesta surgió luego de un intercambio de mensajes y provocaciones amistosas entre Drake y el DJ sudafricano Black Coffee.
El resultado también representó un doble alivio para el cantante, quien puso fin al llamado mito de la «maldición de Drake», según el cual los equipos o atletas a los que apoya suelen perder sus competencias.
Además, el rapero recuperó parte de las pérdidas sufridas en sus apuestas deportivas, luego de haber perdido más de 800,000 dólares durante la final de la Copa del Mundo de Catar 2022 en una jugada similar.
El triunfo también mantiene al fútbol norteamericano entre los temas destacados tanto en el ámbito deportivo como en el entretenimiento internacional.
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Dua Lipa lleva su amor por la lectura a otro nivel: inaugura una biblioteca dedicada a libros censurados
La cantante Dua Lipa inauguró en la ciudad portuguesa de Oporto la Biblioteca Manifesto, un espacio permanente dedicado a obras prohibidas, autores críticos y libros que abordan debates relacionados con la libertad de expresión.
El proyecto fue desarrollado en colaboración con la histórica Livraria Lello, una de las librerías más emblemáticas de Portugal, como parte de la evolución del club de lectura Service95 Book Club, una iniciativa creada por la artista para compartir recomendaciones literarias, entrevistas y conversaciones con escritores de diferentes partes del mundo.
La Biblioteca Manifesto reúne un centenar de títulos organizados en cuatro ejes principales: poder, control, voz y memoria. La selección incluye obras de autores como Margaret Atwood, Salman Rushdie y Olga Tokarczuk, además de libros clásicos como «1984» y «Fahrenheit 451», textos que en distintos momentos han enfrentado censura o controversia.
Durante la presentación del espacio, Dua Lipa explicó que la biblioteca busca convertirse en un refugio para lectores y escritores, además de rendir homenaje a libros desaparecidos, autores que han cuestionado estructuras de poder y personas que defienden la libertad de lectura.
La iniciativa representa la primera sede física de Service95, plataforma cultural creada por la cantante en 2022, con la que busca promover el pensamiento crítico y transformar la lectura en una experiencia colectiva más allá del entorno digital.
Con este proyecto, Dua Lipa refuerza su faceta como promotora de la literatura y defensora de la libertad de expresión.