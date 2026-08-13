Puma Energy transforma cada visita en una oportunidad para hacer rendir mejor el dinero de los salvadoreños

Con el lanzamiento de «Ahorra y Gana con Puma PRIS», la compañía presenta la promoción con el mayor número de premios del segmento de combustibles en El Salvador, reafirmando su compromiso de generar más valor para quienes la eligen cada día.

Cada día, miles de salvadoreños salen de casa con un propósito: llegar a su trabajo, visitar a su familia, abrir su negocio, emprender un nuevo proyecto o simplemente compartir tiempo con quienes más quieren. Detrás de cada recorrido hay una historia y, para hacerla posible, millones de personas realizan una acción tan cotidiana como llenar el tanque de su vehículo.

En Puma Energy creemos que ese momento representa mucho más que una compra. Representa la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para continuar su camino. Puma PRIS es el programa de fidelidad de Puma Energy que, desde hace cinco años, recompensa la preferencia de sus clientes y que, desde hace cuatro años, también permite pagar el combustible y las compras en Super7 directamente desde la aplicación, convirtiéndose en el único programa de fidelización del país que integra un medio de pago dentro de una misma plataforma. Hoy reúne a más de 310,000 usuarios.

Ahorra y Gana con Puma PRIS está abierta a todos los salvadoreños. Quienes ya utilizan Puma PRIS participarán automáticamente al usar la aplicación y quienes aún no forman parte del programa podrán descargarla gratuitamente y comenzar a disfrutar de sus beneficios permanentes mientras participan por cientos de miles de premios.

La promoción estará vigente del 12 de agosto al 22 de octubre de 2026 y durante once semanas, los participantes podrán ganar 10 vehículos Volkswagen cero kilómetros, más de 13,450,000 de puntos PRIS y más de 338,000 premios instantáneos simplemente utilizando Puma PRIS en sus compras.

Los premios mayores incluyen tres Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla, una Volkswagen Saveiro Cabina Doble, tres Volkswagen Tera, dos Volkswagen Taos y una Volkswagen Amarok Highline, todos entregados libres de impuestos y retenciones.

Adicionalmente, la promoción entregará 40 premios de 30,000 puntos PRIS — equivalentes a US$300 cada uno— y más de 338,000 premios instantáneos, entre ellos paquetes de puntos PRIS, entradas a Cinemark, descuentos en confitería Cinemark, productos Pan SINAÍ, Hotzilas, aguas Super7, balones adidas Trionda y balones Puma.

Lo que hace diferente a Ahorra y Gana con Puma PRIS es que reconoce la preferencia desde el primer dólar. Basta con utilizar Puma PRIS para participar. Además, por cada US$10 en compras los usuarios obtienen una oportunidad adicional; al adquirir combustible Cleantec PRO o productos de Super7, duplican sus oportunidades; y quienes pagan directamente desde la aplicación cuadruplican sus posibilidades de ganar. Todas las oportunidades se acumulan durante la vigencia de la promoción y permanecen activas en cada sorteo hasta que el usuario resulte ganador de un premio mayor.

Como parte de esta iniciativa, Puma Energy realizará sorteos semanales en vivo desde diferentes estaciones de servicio, los cuales podrán seguirse presencialmente o a través de las redes sociales de la compañía, reafirmando su compromiso con la transparencia. Además, se realizarán enlaces con medios de comunicación para invitar a los salvadoreños a acompañar cada jornada de premiación.

«En Puma Energy creemos que detrás de cada tanque lleno hay una historia. La historia de una madre que lleva a sus hijos al colegio antes de ir a trabajar. La de un emprendedor que abre cada mañana su negocio con ilusión. La de un transportista que mueve el país o la de una familia que comienza un viaje. Esas historias nos recuerdan que nuestro trabajo va mucho más allá de abastecer combustible: consiste en acompañar a las personas en los momentos que dan sentido a su día. Por eso, desde hace cinco años, Puma PRIS recompensa la confianza de quienes nos eligen y hoy queremos celebrarla con la promoción más grande que hemos realizado en El Salvador.» expresó Ana María Vicente, Directora Comercial de Puma Energy El Salvador.

La iniciativa es posible gracias al respaldo de aliados estratégicos que comparten la visión de generar más valor para los salvadoreños. Por quinto año consecutivo, Volkswagen y Cinemark se unen a esta iniciativa, mientras que Pan SINAÍ participa por primera vez, fortaleciendo una propuesta de valor diseñada para ofrecer más beneficios a los consumidores.

«En Volkswagen creemos que un vehículo representa mucho más que un medio de transporte; representa nuevas oportunidades, nuevas experiencias y nuevos comienzos. Nos llena de orgullo acompañar por quinto año consecutivo a Puma Energy en una iniciativa que reconoce la confianza de los salvadoreños y permitirá que diez familias comiencen a escribir una nueva historia al volante de un Volkswagen.», afirmó Víctor Franco, Gerente de Marketing de Volkswagen.

«En Cinemark creemos que las mejores experiencias se construyen a través de alianzas que generan valor para las personas. Nos entusiasma acompañar nuevamente a Puma Energy en este lanzamiento y seguir creando momentos memorables para los salvadoreños, porque las mejores historias también se viven y se comparten en la pantalla grande.», destacó France Mejía Cordón, Regional Marketing Leader – Northern Zone de Cinemark.

«Para Pan SINAÍ es un orgullo sumarnos por primera vez a esta iniciativa de Puma Energy. Creemos que cuando las marcas unen esfuerzos para generar más valor, quienes realmente ganan son las familias salvadoreñas. Nos alegra ser parte de una promoción que reconoce la confianza de los consumidores y crea experiencias memorables.», señaló Fredy Cerón, Gerente de Marketing de Pan SINAÍ.

Puma PRIS recompensa a sus usuarios durante todo el año. Por cada galón de Cleantec PRO, los clientes acumulan 6 puntos PRIS; por cada galón de Cleantec, 4 puntos PRIS; y por cada dólar de compra en Super7, 1 punto PRIS. Estos beneficios permanentes forman parte del compromiso de Puma Energy por ofrecer una experiencia que ayude a los salvadoreños a obtener más valor en cada visita.

Como parte de su compromiso con la innovación, Puma Energy también promueve durante esta campaña el uso de Cleantec PRO, la única gasolina en Latinoamérica con certificación TOP TIER+, reconocida por ayudar a limpiar y proteger el motor, restaurando su eficiencia en tan solo dos tanqueadas. Por ello, quienes la elijan durante la promoción recibirán el doble de oportunidades para participar.

La iniciativa da continuidad al éxito alcanzado por la promoción «Si la Usas, Viajas», realizada entre abril y junio de este año, que registró 4,508,555 participaciones. Con Ahorra y Gana con Puma PRIS, Puma Energy espera superar esa cifra y seguir consolidando a Puma PRIS como una de las plataformas de fidelización más innovadoras del país.

En Puma Energy sabemos que una estación de servicio puede parecer simplemente un lugar para abastecer combustible. Para nosotros significa mucho más. Es el punto donde miles de historias hacen una pausa para seguir avanzando. Por eso nació Puma PRIS. Por eso creamos Ahorra y Gana. Y por eso seguiremos innovando para devolver más valor a la confianza de los salvadoreños.

En Puma Energy creemos que detrás de cada tanque lleno hay una historia.

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