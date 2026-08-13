Empresarial
Puma Energy transforma cada visita en una oportunidad para hacer rendir mejor el dinero de los salvadoreños
Con el lanzamiento de «Ahorra y Gana con Puma PRIS», la compañía presenta la promoción con el mayor número de premios del segmento de combustibles en El Salvador, reafirmando su compromiso de generar más valor para quienes la eligen cada día.
Cada día, miles de salvadoreños salen de casa con un propósito: llegar a su trabajo, visitar a su familia, abrir su negocio, emprender un nuevo proyecto o simplemente compartir tiempo con quienes más quieren. Detrás de cada recorrido hay una historia y, para hacerla posible, millones de personas realizan una acción tan cotidiana como llenar el tanque de su vehículo.
En Puma Energy creemos que ese momento representa mucho más que una compra. Representa la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para continuar su camino. Puma PRIS es el programa de fidelidad de Puma Energy que, desde hace cinco años, recompensa la preferencia de sus clientes y que, desde hace cuatro años, también permite pagar el combustible y las compras en Super7 directamente desde la aplicación, convirtiéndose en el único programa de fidelización del país que integra un medio de pago dentro de una misma plataforma. Hoy reúne a más de 310,000 usuarios.
Ahorra y Gana con Puma PRIS está abierta a todos los salvadoreños. Quienes ya utilizan Puma PRIS participarán automáticamente al usar la aplicación y quienes aún no forman parte del programa podrán descargarla gratuitamente y comenzar a disfrutar de sus beneficios permanentes mientras participan por cientos de miles de premios.
La promoción estará vigente del 12 de agosto al 22 de octubre de 2026 y durante once semanas, los participantes podrán ganar 10 vehículos Volkswagen cero kilómetros, más de 13,450,000 de puntos PRIS y más de 338,000 premios instantáneos simplemente utilizando Puma PRIS en sus compras.
Los premios mayores incluyen tres Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla, una Volkswagen Saveiro Cabina Doble, tres Volkswagen Tera, dos Volkswagen Taos y una Volkswagen Amarok Highline, todos entregados libres de impuestos y retenciones.
Adicionalmente, la promoción entregará 40 premios de 30,000 puntos PRIS — equivalentes a US$300 cada uno— y más de 338,000 premios instantáneos, entre ellos paquetes de puntos PRIS, entradas a Cinemark, descuentos en confitería Cinemark, productos Pan SINAÍ, Hotzilas, aguas Super7, balones adidas Trionda y balones Puma.
Lo que hace diferente a Ahorra y Gana con Puma PRIS es que reconoce la preferencia desde el primer dólar. Basta con utilizar Puma PRIS para participar. Además, por cada US$10 en compras los usuarios obtienen una oportunidad adicional; al adquirir combustible Cleantec PRO o productos de Super7, duplican sus oportunidades; y quienes pagan directamente desde la aplicación cuadruplican sus posibilidades de ganar. Todas las oportunidades se acumulan durante la vigencia de la promoción y permanecen activas en cada sorteo hasta que el usuario resulte ganador de un premio mayor.
Como parte de esta iniciativa, Puma Energy realizará sorteos semanales en vivo desde diferentes estaciones de servicio, los cuales podrán seguirse presencialmente o a través de las redes sociales de la compañía, reafirmando su compromiso con la transparencia. Además, se realizarán enlaces con medios de comunicación para invitar a los salvadoreños a acompañar cada jornada de premiación.
«En Puma Energy creemos que detrás de cada tanque lleno hay una historia. La historia de una madre que lleva a sus hijos al colegio antes de ir a trabajar. La de un emprendedor que abre cada mañana su negocio con ilusión. La de un transportista que mueve el país o la de una familia que comienza un viaje. Esas historias nos recuerdan que nuestro trabajo va mucho más allá de abastecer combustible: consiste en acompañar a las personas en los momentos que dan sentido a su día. Por eso, desde hace cinco años, Puma PRIS recompensa la confianza de quienes nos eligen y hoy queremos celebrarla con la promoción más grande que hemos realizado en El Salvador.» expresó Ana María Vicente, Directora Comercial de Puma Energy El Salvador.
La iniciativa es posible gracias al respaldo de aliados estratégicos que comparten la visión de generar más valor para los salvadoreños. Por quinto año consecutivo, Volkswagen y Cinemark se unen a esta iniciativa, mientras que Pan SINAÍ participa por primera vez, fortaleciendo una propuesta de valor diseñada para ofrecer más beneficios a los consumidores.
«En Volkswagen creemos que un vehículo representa mucho más que un medio de transporte; representa nuevas oportunidades, nuevas experiencias y nuevos comienzos. Nos llena de orgullo acompañar por quinto año consecutivo a Puma Energy en una iniciativa que reconoce la confianza de los salvadoreños y permitirá que diez familias comiencen a escribir una nueva historia al volante de un Volkswagen.», afirmó Víctor Franco, Gerente de Marketing de Volkswagen.
«En Cinemark creemos que las mejores experiencias se construyen a través de alianzas que generan valor para las personas. Nos entusiasma acompañar nuevamente a Puma Energy en este lanzamiento y seguir creando momentos memorables para los salvadoreños, porque las mejores historias también se viven y se comparten en la pantalla grande.», destacó France Mejía Cordón, Regional Marketing Leader – Northern Zone de Cinemark.
«Para Pan SINAÍ es un orgullo sumarnos por primera vez a esta iniciativa de Puma Energy. Creemos que cuando las marcas unen esfuerzos para generar más valor, quienes realmente ganan son las familias salvadoreñas. Nos alegra ser parte de una promoción que reconoce la confianza de los consumidores y crea experiencias memorables.», señaló Fredy Cerón, Gerente de Marketing de Pan SINAÍ.
Puma PRIS recompensa a sus usuarios durante todo el año. Por cada galón de Cleantec PRO, los clientes acumulan 6 puntos PRIS; por cada galón de Cleantec, 4 puntos PRIS; y por cada dólar de compra en Super7, 1 punto PRIS. Estos beneficios permanentes forman parte del compromiso de Puma Energy por ofrecer una experiencia que ayude a los salvadoreños a obtener más valor en cada visita.
Como parte de su compromiso con la innovación, Puma Energy también promueve durante esta campaña el uso de Cleantec PRO, la única gasolina en Latinoamérica con certificación TOP TIER+, reconocida por ayudar a limpiar y proteger el motor, restaurando su eficiencia en tan solo dos tanqueadas. Por ello, quienes la elijan durante la promoción recibirán el doble de oportunidades para participar.
La iniciativa da continuidad al éxito alcanzado por la promoción «Si la Usas, Viajas», realizada entre abril y junio de este año, que registró 4,508,555 participaciones. Con Ahorra y Gana con Puma PRIS, Puma Energy espera superar esa cifra y seguir consolidando a Puma PRIS como una de las plataformas de fidelización más innovadoras del país.
En Puma Energy sabemos que una estación de servicio puede parecer simplemente un lugar para abastecer combustible. Para nosotros significa mucho más. Es el punto donde miles de historias hacen una pausa para seguir avanzando. Por eso nació Puma PRIS. Por eso creamos Ahorra y Gana. Y por eso seguiremos innovando para devolver más valor a la confianza de los salvadoreños.
En Puma Energy creemos que detrás de cada tanque lleno hay una historia.
Empresarial
El SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO
SISTEMA FEDECRÉDITO, junto a la Primera División de Fútbol Profesional, reafirmó su compromiso como patrocinador oficial de la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO, Categoría Reservas, torneo que cada año se consolida como una vitrina para que las nuevas generaciones de futbolistas salvadoreños demuestren su talento.
“Para nosotros es un privilegio impulsar la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO. Esta iniciativa va mucho más allá del fútbol: es una forma de decirle a la juventud salvadoreña que creemos en ellos y que queremos darles una mano. Cada año nos llena de alegría ver a los jóvenes sumarse con ganas y sobre todo, crecer como profesionales en el deporte y personalmente. En el SISTEMA FEDECRÉDITO estamos convencidos de que en nuestra gente está el verdadero potencial del país; los jóvenes son quienes van a mover a El Salvador hacia adelante, y por eso queremos estar ahí, apoyándolos para que logren todo lo que se propongan, su bienestar y su futuro es lo que nos importa” expresó el Lic. Óscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.
Como parte de su apuesta por la Responsabilidad Social Empresarial, el SISTEMA FEDECRÉDITO ofrece un patrocinio integral que abarca suplementos vitamínicos, indumentaria deportiva, refrigerios y transporte para los equipos participantes. Más allá de impulsar el rendimiento deportivo, este respaldo busca generar espacios sanos de convivencia y crecimiento personal, visualizando en cada joven como un semillero de oportunidades que merece contar con las condiciones idóneas para desplegar todo su potencial.
El Presidente de la Primera División de Fútbol, René Ayala, también expresó: “La Copa SISTEMA FEDECRÉDITO categoría Reservas es el torneo juvenil que se ha convertido en una plataforma deportiva para muchos jóvenes futbolistas que hoy en día ya figuran como titulares en sus respectivos clubes, por eso, agradecemos enormemente al SISTEMA FEDECRÉDITO, quien, a través del patrocinio de esta categoría, nos brinda ese soporte invaluable para nuestros equipos. Esperamos que esta alianza siga creciendo y fortaleciéndose”.
Con esta iniciativa, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la juventud salvadoreña, ofreciéndoles oportunidades concretas de crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha. Invertir en su talento es también invertir en el futuro de El Salvador, y por ello los acompañamos con orgullo en cada paso hacia sus metas.
Empresarial
Anuncia TagAirlines el lanzamiento de la ruta Guatemala-San Salvador
- El vuelo reiniciará operaciones a partir del próximo 13 de Julio, con 4 frecuencias semanales
- Se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica
- Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, refrenda el compromiso de la aerolínea con la aviación y el desarrollo de la región
TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 13 de julio, con 4 frecuencias semanales.
Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, señaló que El Salvador es un importante destino de viaje y refrendó el compromiso de la aerolínea con el impulso de la aviación, el desarrollo y el turismo en la región de Centroamérica.
“El Salvador es un destino estratégico en los planes de expansión de TagAirlines, que agracede la confianza que las autoridades salvadoreñas y de Guatemala han depositado en nuestra aerolínea. Este vuelo permitirá fortalecer la conectividad aérea multirregión en el más importante corredor turístico centroamericano”, refirió.
El vuelo estará disponible para los viajeros con atractivas tarifas desde 200 dólares en viaje redondo. Las 4 frecuencias semanales serán de lunes y miércoles por la mañana y el día viernes con dos frecuencias una por la mañana y una mas por la tarde.
Entre Guatemala y El Salvador convergen principalmente pasajeros de negocios y turismo, ambos destinos ofrecen una enorme riqueza natural y gastronómica. Se trata de dos de los polos de desarrollo más importantes en la región, con importantes vínculos económicos, educativos y culturales. La ruta aérea impulsará el turismo empresarial y vacacional en la región.
Cabe destacar que TagAirlines vive una nueva era que incluye la modernización de su flota con aeronaves ATR-72 de última generación, consideradas las más seguras y ecológicas para la operación de aerolíneas regionales, con capacidad para transportar 72 pasajeros.
TagAirlines es la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, que desde hace 60 años mantiene un firme compromiso con la conectividad aérea, el desarrollo, los viajes y el turismo en la región.
Empresarial
El sueño mundialista hecho realidad con el SISTEMA FEDECRÉDITO: entrega de dos paquetes dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO hizo entrega de dos paquetes dobles que llevarán a sus ganadores a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para asistir a un partido de cuartos de final y otro para la semifinal.
El ganador del paquete doble para semifinales fue Jorge Alberto Carranza Estrada, cliente de la Caja de Crédito de Juayúa, mientras que Mario Francisco Martínez González, cliente de la Caja de Crédito de Sensuntepeque, se llevó el paquete doble para cuartos de final. Ambos podrán compartir esta experiencia junto a un acompañante.
Cada paquete incluye 2 vuelos internacionales, cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido, transporte terrestre por la ciudad y aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro contra accidentes, acceso al Everywhere Lounge de VISA, una tarjeta prepago VISA por US $600.00, además el SISTEMA FEDECRÉDITO desea que su experiencia mundialista sea inolvidable otorgándoles US $1,000.00 adicionales para gastos de bolsillo.
La mecánica de participación fue muy sencilla: por cada US $50.00 en compras nacionales e internacionales, realizadas con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los tarjetahabientes recibieron un número electrónico para participar en el sorteo, realizado el 6 de marzo de 2026.
“Para nosotros es un orgullo ver cómo nuestros tarjetahabientes hacen realidad sueños como este, gracias a su fidelidad a las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO. Felicitamos de corazón a nuestros dos ganadores, quienes vivirán una experiencia inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los invitamos a seguir aprovechando los beneficios de sus tarjetas, porque cada compra puede abrirles la puerta a nuevas oportunidades”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información sobre esta y otras promociones visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.