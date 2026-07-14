Anuncia TagAirlines el lanzamiento de la ruta Guatemala-San Salvador

El SISTEMA FEDECRÉDITO hizo entrega de dos paquetes dobles que llevarán a sus ganadores a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para asistir a un partido de cuartos de final y otro para la semifinal.

El ganador del paquete doble para semifinales fue Jorge Alberto Carranza Estrada, cliente de la Caja de Crédito de Juayúa, mientras que Mario Francisco Martínez González, cliente de la Caja de Crédito de Sensuntepeque, se llevó el paquete doble para cuartos de final. Ambos podrán compartir esta experiencia junto a un acompañante.

Cada paquete incluye 2 vuelos internacionales, cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido, transporte terrestre por la ciudad y aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro contra accidentes, acceso al Everywhere Lounge de VISA, una tarjeta prepago VISA por US $600.00, además el SISTEMA FEDECRÉDITO desea que su experiencia mundialista sea inolvidable otorgándoles US $1,000.00 adicionales para gastos de bolsillo.

La mecánica de participación fue muy sencilla: por cada US $50.00 en compras nacionales e internacionales, realizadas con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los tarjetahabientes recibieron un número electrónico para participar en el sorteo, realizado el 6 de marzo de 2026.

“Para nosotros es un orgullo ver cómo nuestros tarjetahabientes hacen realidad sueños como este, gracias a su fidelidad a las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO. Felicitamos de corazón a nuestros dos ganadores, quienes vivirán una experiencia inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los invitamos a seguir aprovechando los beneficios de sus tarjetas, porque cada compra puede abrirles la puerta a nuevas oportunidades”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información sobre esta y otras promociones visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.

SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.

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