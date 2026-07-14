Empresarial
Anuncia TagAirlines el lanzamiento de la ruta Guatemala-San Salvador
- El vuelo reiniciará operaciones a partir del próximo 13 de Julio, con 4 frecuencias semanales
- Se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica
- Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, refrenda el compromiso de la aerolínea con la aviación y el desarrollo de la región
TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 13 de julio, con 4 frecuencias semanales.
Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, señaló que El Salvador es un importante destino de viaje y refrendó el compromiso de la aerolínea con el impulso de la aviación, el desarrollo y el turismo en la región de Centroamérica.
“El Salvador es un destino estratégico en los planes de expansión de TagAirlines, que agracede la confianza que las autoridades salvadoreñas y de Guatemala han depositado en nuestra aerolínea. Este vuelo permitirá fortalecer la conectividad aérea multirregión en el más importante corredor turístico centroamericano”, refirió.
El vuelo estará disponible para los viajeros con atractivas tarifas desde 200 dólares en viaje redondo. Las 4 frecuencias semanales serán de lunes y miércoles por la mañana y el día viernes con dos frecuencias una por la mañana y una mas por la tarde.
Entre Guatemala y El Salvador convergen principalmente pasajeros de negocios y turismo, ambos destinos ofrecen una enorme riqueza natural y gastronómica. Se trata de dos de los polos de desarrollo más importantes en la región, con importantes vínculos económicos, educativos y culturales. La ruta aérea impulsará el turismo empresarial y vacacional en la región.
Cabe destacar que TagAirlines vive una nueva era que incluye la modernización de su flota con aeronaves ATR-72 de última generación, consideradas las más seguras y ecológicas para la operación de aerolíneas regionales, con capacidad para transportar 72 pasajeros.
TagAirlines es la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, que desde hace 60 años mantiene un firme compromiso con la conectividad aérea, el desarrollo, los viajes y el turismo en la región.
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El sueño mundialista hecho realidad con el SISTEMA FEDECRÉDITO: entrega de dos paquetes dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO hizo entrega de dos paquetes dobles que llevarán a sus ganadores a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para asistir a un partido de cuartos de final y otro para la semifinal.
El ganador del paquete doble para semifinales fue Jorge Alberto Carranza Estrada, cliente de la Caja de Crédito de Juayúa, mientras que Mario Francisco Martínez González, cliente de la Caja de Crédito de Sensuntepeque, se llevó el paquete doble para cuartos de final. Ambos podrán compartir esta experiencia junto a un acompañante.
Cada paquete incluye 2 vuelos internacionales, cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido, transporte terrestre por la ciudad y aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro contra accidentes, acceso al Everywhere Lounge de VISA, una tarjeta prepago VISA por US $600.00, además el SISTEMA FEDECRÉDITO desea que su experiencia mundialista sea inolvidable otorgándoles US $1,000.00 adicionales para gastos de bolsillo.
La mecánica de participación fue muy sencilla: por cada US $50.00 en compras nacionales e internacionales, realizadas con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los tarjetahabientes recibieron un número electrónico para participar en el sorteo, realizado el 6 de marzo de 2026.
“Para nosotros es un orgullo ver cómo nuestros tarjetahabientes hacen realidad sueños como este, gracias a su fidelidad a las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO. Felicitamos de corazón a nuestros dos ganadores, quienes vivirán una experiencia inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los invitamos a seguir aprovechando los beneficios de sus tarjetas, porque cada compra puede abrirles la puerta a nuevas oportunidades”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información sobre esta y otras promociones visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.
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Cómo transformar clientes en fans: la clave de ADEN y Banco Cuscatlán para fortalecer los negocios
El experto internacional Javier Martínez, con trayectoria en Disney, Atlético de Madrid y Manchester City, compartió en El Salvador experiencias y herramientas para fortalecer la conexión emocional con las audiencias y generar crecimiento sostenible.
En un entorno donde las organizaciones buscan generar relaciones más sólidas con sus audiencias, ADEN International Business School y Banco Cuscatlán desarrollaron la conferencia internacional “De Clientes a Fans”, un espacio orientado a compartir herramientas para fortalecer la conexión emocional con los clientes y convertirla en una ventaja competitiva.
La actividad contó con la participación de Javier Martínez, fundador de THE FAN MAKER Inc. y referente internacional en Fan Experience Management. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, ha liderado iniciativas enfocadas en la construcción de comunidades, la fidelización de audiencias y la creación de experiencias memorables para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Durante la conferencia, Martínez compartió casos reales y aprendizajes sobre cómo algunas de las organizaciones más exitosas del mundo han logrado transformar clientes en verdaderos fans, fortaleciendo su lealtad y construyendo relaciones sostenibles a largo plazo.
Asimismo, destacó la importancia de construir experiencias memorables, generar sentido de pertenencia y fortalecer la conexión emocional con las audiencias como elementos clave para diferenciarse en mercados cada vez más competitivos.
“En Banco Cuscatlán creemos en la importancia de impulsar espacios que promuevan la formación y el desarrollo de líderes empresariales, acercando conocimiento y experiencias de nivel internacional al país”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
“Las organizaciones ya no compiten únicamente por participación de mercado; compiten por generar conexiones significativas”, destacó Patricia González de Trillos, Executive Director de ADEN International Business School, en el marco de una gira regional desarrollada por ADEN en Centroamérica.
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Súper Carretilla CUSCATLAN llegará a Oriente
Como parte de su compromiso por ofrecer más beneficios, experiencias y ahorro a los salvadoreños, Banco CUSCATLAN y Super Selectos anunciaron el lanzamiento de una nueva edición de la campaña “Súper Carretilla CUSCATLAN”, una dinámica que premiará a 15 clientes con la oportunidad de llenar su carretilla en tiempo récord dentro de las salas de Súper Selectos participantes.
“Con la nueva edición de la Súper Carretilla CUSCATLAN, junto a Súper Selectos, seguimos premiando la preferencia y confianza de nuestros clientes a través de una de las promociones más esperadas del año que les permite vivir experiencias únicas, llenas de adrenalina junto a sus familias”, expresó Elena Pineda, Subgerente de Producto Tarjetas de Banco Cuscatlán.
La promoción estará vigente del 28 de abril al 15 de junio de 2026 y busca reconocer la preferencia de los clientes que realizan sus compras utilizando las Tarjetas de Crédito y Débito CUSCATLAN, además de incentivar el acceso a más beneficios y experiencias exclusivas.
“Como parte de nuestro compromiso de llevar siempre lo mejor cerca de casa, de manera conjunta con Banco CUSCATLAN ampliamos esta emocionante experiencia a los clientes del oriente del país, con la primera jornada exclusiva para siete ganadores de la zona en San Miguel y una segunda jornada en San Salvador con ocho ganadores”, destacó Karen Rivera, Gerente de Mercadeo de Super Selectos.
Participarán automáticamente los clientes que, del 28 de abril al 15 de junio de 2026: Contraten y activen una Tarjeta de Crédito CUSCATLAN o realicen compras desde US$1 con Tarjetas de Crédito o Débito CUSCATLAN emitidas en El Salvador.
Aplican compras realizadas tanto a nivel nacional como internacional. Además, los clientes que compren en Súper Selectos con sus Tarjetas CUSCATLAN recibirán doble oportunidad para participar, obteniendo dos números electrónicos por cada dólar en compras.
La promoción contará con dos sorteos, el primer sorteo a realizarse el 20 de mayo de 2026 y el segundo sorteo el 18 de junio de 2026, donde se obtendrán 15 ganadores: siete serán obtenidos en el primer sorteo y ocho en el segundo.
Cada ganador participará en la dinámica “Súper Carretilla CUSCATLAN”, donde tendrá tres minutos para realizar compras de hasta US$500 dentro de una sala de Súper Selectos designada para el evento.
La primera dinámica se realizará el 4 de junio de 2026 en San Miguel, mientras que la segunda tendrá lugar el 24 de junio de 2026 en San Salvador. Las salas participantes donde se llevaran a cabo las dinámicas serán comunicadas oportunamente a los ganadores.
Más beneficios durante todo el año
Como parte de los beneficios adicionales que ofrecen ambas marcas, los clientes de Tarjeta de Crédito CUSCATLAN podrán disfrutar todos los martes de 2026 de un 20% de descuento en frutas y verduras en Súper Selectos. Este beneficio también aplica en Selectos App y Superselectos.com.
Así mismo, los usuarios de la Tarjeta de Crédito Selectos CUSCATLAN continúan disfrutando de un 7% de descuento inmediato en compras en Súper Selectos, con un máximo de US$21 de descuento mensual, además de acumular un MultiPuntos por cada dólar en compras.
Con iniciativas como “Súper Carretilla CUSCATLAN”, Banco CUSCATLAN y Súper Selectos continúan fortaleciendo su propuesta de valor para brindar más ahorro, beneficios y experiencias innovadoras a sus clientes en todo El Salvador.