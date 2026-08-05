Evacuados más de 1,200 residentes mientras incendio en planta química genera humo irritante en suroeste de China

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei calificó como un «acontecimiento histórico» la próxima visita del papa León XIV a Argentina, programada para noviembre, luego de que fuera confirmada por el Vaticano.

El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó en conferencia de prensa que será la primera visita de un pontífice al país en casi cuatro décadas.

«Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos», afirmó el funcionario.

La visita se realizará en el marco de una gira latinoamericana de 12 días, durante la cual el papa León XIV recorrerá diez ciudades de Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

De acuerdo con Quirno, el pontífice visitará en Argentina las ciudades de Buenos Aires, Luján —centro de peregrinación católica ubicado a 70 kilómetros de la capital— y Córdoba, en la provincia del mismo nombre.

El canciller explicó que la Santa Sede solicitó mantener reserva sobre el proceso de organización, el cual comenzó en febrero con la invitación formal realizada por el Gobierno argentino.

«Comienza una nueva etapa de trabajo. Durante las próximas semanas coordinaremos con la Santa Sede la logística, seguridad, protocolo, transporte y la organización general», expresó.

Asimismo, adelantó que el Gobierno emitirá un decreto para declarar la visita del papa León XIV como de interés nacional.

Como parte de la agenda oficial, el pontífice sostendrá una reunión con el presidente Javier Milei, confirmó Quirno.

Consultado sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia Católica, el canciller recordó que el viaje del papa corresponde a una visita pastoral y aseguró que «no hay diferencias ideológicas».

En ese contexto, mencionó que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ha cuestionado las políticas del Gobierno argentino hacia los jubilados, los enfermos y las personas más pobres.

Por su parte, Quirno afirmó que «el presidente Milei es el presidente argentino que más ha defendido el derecho a la vida y es a nivel mundial quien más defiende públicamente los valores occidentales y el que ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio».

Cabe recordar que el antecesor de León XIV, el papa Francisco, falleció en abril de 2025 sin haber regresado a Argentina desde que fue elegido pontífice en marzo de 2013.

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