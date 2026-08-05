Internacionales
Evacuados más de 1,200 residentes mientras incendio en planta química genera humo irritante en suroeste de China
Más de 1,200 residentes fueron evacuados tras un incendio registrado en una planta química que liberó humo irritante al ambiente en Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, informaron este miércoles las autoridades locales.
De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno del distrito de Jinning, el incendio ocurrió alrededor de las 11:50 de la mañana del martes (9:50 p. m. del lunes en El Salvador), durante la carga de fósforo amarillo en la empresa Yunnan Haoming de productos químicos finos de fósforo.
Las autoridades indicaron que el fuego fue extinguido a las 11:07 de la noche del martes (9:07 a. m. en El Salvador) y que el incidente no dejó víctimas.
El fósforo amarillo en combustión generó una nube de humo que degradó temporalmente la calidad del aire en la zona. Según las autoridades, la exposición a este tipo de humo puede provocar irritación en los ojos, la nariz y las vías respiratorias.
Tras el incendio, la empresa suspendió sus operaciones y su producción. Asimismo, las autoridades informaron que continuarán con las labores de supervisión y evaluación ambiental, mientras que las causas del siniestro permanecen bajo investigación.
Internacionales
México desmantela cuatro refinerías clandestinas
Las autoridades mexicanas informaron el martes sobre el desmantelamiento de cuatro refinerías clandestinas, donde fueron incautados casi un millón de litros de derivados ilegales, como parte de las acciones contra el procesamiento ilícito de combustible.
De acuerdo con las autoridades, aunque grupos criminales han robado durante años combustible de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la operación de estos «centros de procesamiento ilícito de combustible» representa una modalidad reciente.
La fiscalía no reportó personas detenidas durante los operativos.
Las plantas clandestinas fueron localizadas en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en el centro de México. Como parte de las intervenciones, las autoridades incautaron combustible, contenedores y maquinaria utilizada en estas instalaciones.
Asimismo, la fiscalía difundió fotografías en las que se observan grandes tanques industriales y un sistema de tuberías interconectadas dentro de las refinerías clandestinas.
Según el comunicado oficial, el constante movimiento de camiones cisterna escoltados por otros vehículos despertó las sospechas de las autoridades y permitió detectar las operaciones ilegales.
Las autoridades también señalaron que el robo de combustible provocó pérdidas cercanas a los 530 millones de dólares para Pemex al cierre del segundo trimestre, cifra que representa un incremento del 20 % en comparación con el mismo período de 2025.
Como antecedente, recordaron que una toma clandestina en un ducto de Pemex provocó una explosión en 2019, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas.
Internacionales
VIDEOS | Asesinan a influencer mexicano durante una transmisión en vivo en Sinaloa
Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en el exterior de un restaurante, en el estado de Sinaloa, al noroeste de México.
La víctima fue identificada posteriormente como César Gastelum, quien contaba con más de 500,000 seguidores en TikTok. De acuerdo con la información disponible, el creador de contenido transmitía en directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.
Tras el ataque, la transmisión se interrumpió de inmediato. Posteriormente, el video fue retirado de la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte de la grabación y han difundido imágenes del hecho.
Lo presentían, momentos antes de la ejecución en medio de una transmision en vivo del Influencer César Gastélum en Culiacán, ya habian visto a los Sicarios en moto, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/PUSHvHC3I7 pic.twitter.com/7xlTBAQ77c
— Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) August 5, 2026
Los primeros reportes de la policía local indicaban que la víctima era un repartidor de comida. Sin embargo, con base en la grabación y varios testimonios, las autoridades lo identificaron como César Gastelum, quien, según la prensa, tenía alrededor de 25 años y generaba contenido relacionado con estilo de vida.
El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial ubicada cerca de la sede de la fiscalía de Sinaloa, en Culiacán, capital del estado.
Tras el homicidio, fueron desplegados elementos militares y policías en la zona, mientras expertos forenses realizaron el procesamiento de la escena, recabaron evidencia y efectuaron el levantamiento del cuerpo, de acuerdo con imágenes difundidas por televisoras locales.
Sinaloa enfrenta desde hace dos años pugnas internas del poderoso cartel que opera en la entidad, situación que ha generado un clima de violencia en la región.
Asimismo, la prensa local señala que, en los últimos años, una decena de influencers han sido asesinados en Sinaloa, algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales.
Internacionales
Argentina celebra «visita histórica» del papa en noviembre
El Gobierno del presidente argentino Javier Milei calificó como un «acontecimiento histórico» la próxima visita del papa León XIV a Argentina, programada para noviembre, luego de que fuera confirmada por el Vaticano.
El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó en conferencia de prensa que será la primera visita de un pontífice al país en casi cuatro décadas.
«Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos», afirmó el funcionario.
La visita se realizará en el marco de una gira latinoamericana de 12 días, durante la cual el papa León XIV recorrerá diez ciudades de Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.
De acuerdo con Quirno, el pontífice visitará en Argentina las ciudades de Buenos Aires, Luján —centro de peregrinación católica ubicado a 70 kilómetros de la capital— y Córdoba, en la provincia del mismo nombre.
El canciller explicó que la Santa Sede solicitó mantener reserva sobre el proceso de organización, el cual comenzó en febrero con la invitación formal realizada por el Gobierno argentino.
«Comienza una nueva etapa de trabajo. Durante las próximas semanas coordinaremos con la Santa Sede la logística, seguridad, protocolo, transporte y la organización general», expresó.
Asimismo, adelantó que el Gobierno emitirá un decreto para declarar la visita del papa León XIV como de interés nacional.
Como parte de la agenda oficial, el pontífice sostendrá una reunión con el presidente Javier Milei, confirmó Quirno.
Consultado sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia Católica, el canciller recordó que el viaje del papa corresponde a una visita pastoral y aseguró que «no hay diferencias ideológicas».
En ese contexto, mencionó que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ha cuestionado las políticas del Gobierno argentino hacia los jubilados, los enfermos y las personas más pobres.
Por su parte, Quirno afirmó que «el presidente Milei es el presidente argentino que más ha defendido el derecho a la vida y es a nivel mundial quien más defiende públicamente los valores occidentales y el que ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio».
Cabe recordar que el antecesor de León XIV, el papa Francisco, falleció en abril de 2025 sin haber regresado a Argentina desde que fue elegido pontífice en marzo de 2013.