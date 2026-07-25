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Erling Haaland lidera un “viking row” en la boda de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
El delantero del Manchester City, Erling Haaland, protagonizó uno de los momentos más comentados de la boda del portero de la selección italiana Gianluigi Donnarumma y la estrella de Instagram Alessia Elefante, luego de liderar un “viking row” con un timbal en mano durante la celebración.
El enlace matrimonial, realizado en Valle d’Itria, Italia, generó repercusión en redes sociales por la magnitud del evento y por la presencia de invitados destacados. De acuerdo con expertos, la boda habría alcanzado un costo aproximado de 200,000 euros, incluyendo un banquete para 100 personas estimado en 23,000 euros.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de Haaland en el tradicional “viking row”, una celebración popularizada por jugadores y aficionados noruegos durante el Mundial 2026. El atacante del Manchester City dirigió la coreografía mientras los invitados remaban sentados sobre el suelo en el lugar de la recepción.
La celebración también contó con actuaciones musicales en vivo. Según medios especializados, participaron Sfera Ebbasta, referente del trap italiano, y el cantante puertorriqueño Ozuna, quienes ofrecieron conciertos exclusivos que extendieron el ambiente festivo hasta el amanecer.
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Vinicius Junior sorprende con su nueva apariencia
Luego de la participación de Brasil en la Copa del Mundo, donde la selección no logró conquistar un nuevo título, el delantero Vinícius Júnior reapareció en redes sociales con una nueva apariencia.
De acuerdo con el medio brasileño TMC, el jugador del Real Madrid se sometió a un procedimiento estético en el mentón en una clínica de Goiânia, Brasil, bajo la supervisión del dermatólogo Alessandro Alarcão.
Según detalló el New York Post, el tratamiento consiste en la aplicación de rellenos para definir y esculpir el contorno del rostro. En el caso de Vinícius Júnior, el objetivo habría sido dar mayor definición a la zona del mentón, «que había recibido cierta atención durante el Mundial», indicó el medio estadounidense.
La nueva apariencia del futbolista quedó reflejada en publicaciones recientes en redes sociales. En una imagen compartida el lunes por Virginia Fonseca en su cuenta de Instagram, expareja del jugador antes del Mundial, ambos aparecen juntos, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación.
Asimismo, el usuario de Instagram @danilosanfoneirooficial, quien aparentemente es amigo del futbolista, publicó una fotografía en la que se observa a Vinícius Júnior de perfil mientras firma una camiseta del Real Madrid.
Para quienes han seguido la trayectoria del atacante brasileño, el cambio en sus rasgos faciales resulta evidente.
Hasta el momento, no está claro si Vinícius Júnior tenía previsto realizarse este procedimiento desde hace tiempo o si tomó la decisión después de la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo. Lo cierto es que, según las imágenes difundidas, el jugador parece estar satisfecho con su nueva apariencia.
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Suspenden concierto de Bad Bunny en Milán por tormenta con granizo
Una intensa lluvia de granizo obligó a suspender el concierto que el artista Bad Bunny ofrecía en la ciudad de Milán, Italia.
Imágenes de video difundidas en redes sociales mostraron grandes granizos golpeando a los asistentes, quienes también enfrentaron fuertes vientos y una intensa lluvia después de que el cantante iniciara su presentación en el hipódromo Snai La Maura de Milán.
A través de su sitio web, el operador de entradas Live Nation informó el domingo que el concierto, programado para el 18 de julio, fue interrumpido debido a las condiciones meteorológicas adversas, que incluían tormentas eléctricas y granizo.
«Debido a las condiciones meteorológicas adversas, que incluían tormentas eléctricas y granizo, el concierto de Bad Bunny programado para el 18 de julio en el hipódromo Snai La Maura de Milán fue interrumpido y la zona fue evacuada de forma segura», indicó Live Nation.
La organización también informó que todas las personas que adquirieron entradas para la presentación, que había agotado su capacidad, recibirán un reembolso completo.
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FIFA confirma que el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 durará 17 minutos
La FIFA confirmó que el espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá una duración máxima de 17 minutos.
Una de las principales dudas de cara al encuentro era el tiempo que se destinaría al descanso, debido a los rumores de que podría extenderse hasta 30 minutos por el espectáculo musical y los compromisos comerciales. Sin embargo, el organismo aclaró la logística del partido e informó a ambas selecciones que el show no superará los 17 minutos, por lo que el desarrollo del encuentro prácticamente no sufrirá modificaciones.
De acuerdo con la planificación de la FIFA, ese tiempo será suficiente para montar el escenario, realizar las presentaciones musicales, desmontar la estructura y dejar nuevamente el terreno de juego en condiciones para el inicio del segundo tiempo.
Con esta planificación, el descanso será únicamente dos minutos más largo que el reglamentario, lo que permitirá que tanto Argentina como España mantengan prácticamente la misma rutina de recuperación utilizada durante el resto del torneo.
La Final del Mundial 2026 marcará la primera ocasión en la historia de la Copa del Mundo en la que el partido decisivo incluirá un espectáculo de medio tiempo con un formato inspirado en otros grandes eventos deportivos.