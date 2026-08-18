Política
El Salvador comparte su transformación en seguridad con actores latinoamericanos
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, desarrollado por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay y por el Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” de El Salvador, como un espacio de intercambio.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó la importancia de compartir la experiencia del país con las delegaciones de México y Uruguay, particularmente ante los desafíos que el crimen organizado representa para las sociedades de la región. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias entre países para encontrar respuestas comunes frente a este fenómeno. “El crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites y, si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar aumentando”, expresó.
Asimismo, realizó un recorrido por el proceso de transformación de la seguridad en el país y explicó las distintas fases del #PlanControlTerritorial, para recuperar la soberanía del Gobierno en las comunidades, restablecer la presencia de las fuerzas del orden y fortalecer las capacidades institucionales frente a las estructuras criminales.
También hizo referencia a la implementación de cercos de seguridad en diferentes territorios, dirigidos a localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que operaban en el interior del país. Recordó el fenómeno conocido como la “puerta giratoria”, mediante el cual miembros de pandillas eran capturados y procesados, pero posteriormente recuperaban su libertad debido a la insuficiencia de elementos probatorios dentro de los plazos establecidos.
El Vicemandatario enfatizó en que el “modelo Bukele” se ha convertido en una referencia para otros gobiernos en Latinoamérica y sostuvo que uno de sus principales fundamentos ha sido la voluntad expresada por el pueblo salvadoreño, sumada a la coordinación de las instituciones del Estado y al robustecimiento del Gabinete de seguridad.
Con este encuentro, se continúa impulsando espacios de diálogo entre autoridades, investigadores, académicos y actores de distintos países, orientados al intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y el análisis de los principales desafíos que enfrenta la región.
En el evento participaron el Presidente del CIFD, Enrique Arezo; la Senadora suplente de la República Oriental del Uruguay, Valeria Ripoll; la Embajadora de ese país en El Salvador, Alejandra Costa; y el Director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez. Por parte del Gobierno nacional, participaron el Presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; el Director de OPAMSS, Luis Rodríguez; y el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, entre otras autoridades.
Política
Bethy Arana rompe con el FMLN, revela relación con Rafael Aguirre y denuncia presuntas agresiones: “Acepto que me equivoqué”
La ruptura política entre Bethy Arana y el FMLN escaló a un terreno mucho más delicado. La abogada reconoció públicamente haber mantenido una relación con Rafael Aguirre, actual candidato presidencial del partido de izquierda, y, según reportes que recogen sus recientes declaraciones, aseguró que entre ambos existieron altercados violentos y que presentó una denuncia formal. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de respaldo que recibió dentro del partido y dejó abierta la posibilidad de impulsar un nuevo instituto político.
Lo que comenzó como una apuesta por la “renovación” del FMLN terminó convirtiéndose en una de las controversias políticas más incómodas para el partido de cara a las elecciones de 2027. Apenas en mayo, Arana había ingresado al proceso interno como precandidata a diputada por Santa Ana y defendía públicamente su cercanía ideológica con la izquierda. Entonces llegó a declarar: “Mi corazón siempre ha sido de izquierda”. Su inscripción formó parte de la apertura del FMLN hacia candidaturas ciudadanas y nuevos perfiles.
Pero Arana no solamente respaldó el proyecto del partido. Durante el proceso previo a la candidatura presidencial aseguró que había desempeñado un papel directo en el acercamiento de Rafael Aguirre al FMLN. La Página documentó que Arana afirmó haber comenzado a trabajar con el médico desde febrero y haber impulsado personalmente sus primeros contactos políticos. La propia Arana llegó a resumir ese protagonismo con una frase que hoy adquiere otra dimensión: “Yo lo traje, yo lo acompañé, yo lo encaminé…”.
La paradoja es evidente: el hombre al que Arana aseguraba haber ayudado a ingresar al proyecto terminó ratificado como candidato presidencial del FMLN, acompañado por la enfermera Madaí Santos, mientras ella terminó apartándose de su candidatura legislativa y denunciando irregularidades, ataques internos y falta de respaldo institucional.
Arana sostuvo que desconocía con precisión los resultados de la elección interna y cuestionó la transparencia con la que fue conducido el proceso. También afirmó haber recibido burlas, ataques y críticas sin sentir un acompañamiento suficiente de la estructura partidaria. Su balance terminó siendo demoledor para una organización a la que meses antes defendía: “Acepto que me equivoqué. No es un buen momento, la gente sigue dormida, el FMLN no tiene clara su estrategia y tampoco valoran a las personas que les pueden dar resultados”, declaró.
Sin embargo, el conflicto dejó de ser exclusivamente electoral cuando Arana habló de su relación personal con Aguirre.
En las declaraciones difundidas este martes, la abogada reconoció haber sostenido una relación con el candidato presidencial del FMLN y aseguró que entre ambos ocurrieron altercados violentos, incluyendo presuntas agresiones. Un reporte de Última Hora SV señala además que Arana dijo haber presentado una denuncia formal contra Aguirre. Se trata de acusaciones formuladas por Arana que, hasta el momento de esta revisión, no hemos podido corroborar mediante una resolución judicial, expediente público o pronunciamiento institucional de la Fiscalía que establezca responsabilidad penal del candidato.
La gravedad política del señalamiento es difícil de ignorar. Aguirre no es actualmente un dirigente secundario dentro de la oposición: es el hombre seleccionado por el FMLN para disputarle la Presidencia a Nayib Bukele en febrero de 2027. Por ello, una denuncia de esta naturaleza trasciende una disputa entre dos figuras públicas y abre preguntas sobre cómo responderá el partido ante señalamientos de presunta violencia que involucran directamente a su candidato presidencial.
En las fuentes revisadas para esta nota no localizamos una respuesta pública de Rafael Aguirre que aborde específicamente estas nuevas acusaciones de presuntas agresiones. El señalamiento debe, por tanto, mantenerse en el terreno que corresponde: una denuncia realizada públicamente por Arana cuya eventual comprobación dependerá de las autoridades competentes.
Política
Rafael Aguirre asegura que no utilizará el chaleco del FMLN durante la campaña electoral
El candidato presidencial del FMLN, Dr. Rafael Aguirre, aseguró que no utilizará el chaleco característico del partido como parte de su imagen durante la carrera electoral rumbo a 2027.
El médico manifestó que se siente cómodo con el FMLN y con sus aspiraciones de competir por la Presidencia de la República bajo la bandera de esa organización política.
Sin embargo, aclaró que mantendrá su gabacha de doctor como parte de su identidad personal y profesional, en lugar de utilizar el chaleco distintivo del partido.
Política
Tribunal Supremo Electoral incrementará centros de votación para la diáspora
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó hoy que para las elecciones generales de 2027 se habilitarán 92 centros de votación en el exterior, distribuidos en 29 países, para que los salvadoreños puedan ejercer el sufragio bajo la modalidad de voto electrónico presencial.
El organismo colegiado detalló que serán 11 centros de votación más que los 81 habilitados en 2024, lo que representa un incremento del 14 % y permitirá fortalecer la presencia electoral para los salvadoreños residentes en diferentes países.
«Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora contínua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Para nosotros era importante conocer de primera mano cómo vivieron ese proceso, identificar qué podemos mejorar y convertir esos aprendizajes en acciones concretas para las Elecciones 2027», indicó la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Según el TSE, hasta el 14 de julio anterior, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños, quienes se suman a los 5.5 millones de ciudadanos registrados en territorio nacional, para un total de 6.5 millones.
La distribución de los centros de votación en el exterior responde a las características y necesidades identificadas en cada territorio. Estados Unidos contará con 53 de los 92 centros, equivalentes al 58.5 % del total, debido a la importancia de fortalecer la capacidad operativa en los países con mayor presencia y demanda de la población salvadoreña.
Canadá y México contarán con cuatro centros cada uno. En España e Italia habrá tres en cada país, mientras que Australia tendrá dos.
Asimismo, se habilitará un centro de votación en Alemania, Argentina, Belice, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza y Uruguay.
Además, en cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral, el TSE informó que ya remitió a los partidos políticos el recordatorio de la fecha establecida para la presentación de propuestas de ciudadanos que integrarán la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) y las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).