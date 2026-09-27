Fallece Aura Stella Chacón de Llort, esposa e inspiración del artista salvadoreño Fernando Llort

La familia Llort Chacón confirmó este domingo 27 de septiembre el fallecimiento de Aura Stella Chacón de Llort, esposa del reconocido artista salvadoreño Fernando Llort y una de las figuras que acompañaron de cerca la construcción de su legado artístico. Chacón tenía 74 años.

Stella, como era conocida, conoció a Fernando Llort en La Palma, Chalatenango, localidad que se convertiría en un punto fundamental para el desarrollo de la obra del artista. Además de compartir su vida familiar, participó activamente en los primeros talleres impulsados en la zona y posteriormente en el proyecto El Árbol de Dios, en San Salvador.

La historia oficial de Fernando Llort reconoce a Stella como una de sus principales fuentes de inspiración y como un importante apoyo durante su trayectoria. La pareja formó una familia con tres hijos, quienes también han mantenido vínculos con la obra y el legado artístico de su padre.

El Árbol de Dios, institución fundada por Fernando Llort en 1981, ha contribuido a preservar y proyectar el arte salvadoreño mediante artesanías, pinturas, grabados y otras expresiones basadas en los diseños del artista, cuya estética se convirtió en una de las imágenes culturales más reconocibles de El Salvador.

El fallecimiento de Aura Stella ocurre ocho años después de la muerte de Fernando Llort, quien murió en agosto de 2018. Tras conocerse la noticia, la familia agradeció las muestras de cariño, oraciones y acompañamiento recibidas durante este momento de duelo.

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