Nacionales
Fallece Aura Stella Chacón de Llort, esposa e inspiración del artista salvadoreño Fernando Llort
La familia Llort Chacón confirmó este domingo 27 de septiembre el fallecimiento de Aura Stella Chacón de Llort, esposa del reconocido artista salvadoreño Fernando Llort y una de las figuras que acompañaron de cerca la construcción de su legado artístico. Chacón tenía 74 años.
Stella, como era conocida, conoció a Fernando Llort en La Palma, Chalatenango, localidad que se convertiría en un punto fundamental para el desarrollo de la obra del artista. Además de compartir su vida familiar, participó activamente en los primeros talleres impulsados en la zona y posteriormente en el proyecto El Árbol de Dios, en San Salvador.
La historia oficial de Fernando Llort reconoce a Stella como una de sus principales fuentes de inspiración y como un importante apoyo durante su trayectoria. La pareja formó una familia con tres hijos, quienes también han mantenido vínculos con la obra y el legado artístico de su padre.
El Árbol de Dios, institución fundada por Fernando Llort en 1981, ha contribuido a preservar y proyectar el arte salvadoreño mediante artesanías, pinturas, grabados y otras expresiones basadas en los diseños del artista, cuya estética se convirtió en una de las imágenes culturales más reconocibles de El Salvador.
El fallecimiento de Aura Stella ocurre ocho años después de la muerte de Fernando Llort, quien murió en agosto de 2018. Tras conocerse la noticia, la familia agradeció las muestras de cariño, oraciones y acompañamiento recibidas durante este momento de duelo.
Nacionales
Cámaras de Sivar Seguro captan el choque de dos vehículos en el bulevar Los Próceres
Las cámaras del sistema Sivar Seguro, de la alcaldía de San Salvador Centro, grabaron este sábado un accidente en el bulevar Los Próceres. Según las imágenes, un conductor perdió el control después de chocar contra un camión y terminó involucrado en un segundo impacto.
El percance complicó el tráfico en la zona y requirió la presencia de la Policía. De forma preliminar se informó que no hay personas lesionadas de gravedad.
El bulevar Los Próceres es una de las vías de mayor flujo del Distrito Capital. Las autoridades reiteran circular con precaución y respetar distancias, sobre todo en tramos de incorporación y cambio de carril.
Las cámaras de Sivar Seguro captaron el choque en el bulevar Los Próceres: un vehículo pierde el control después de impactar un camión, invade el carril contrario y choca de frente con otro vehículo aparatosamente.
El percance complicó el tráfico. De forma preliminar, no se… pic.twitter.com/P1YMBaqFt4
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 27, 2026
Sucesos
Capturan en San Marcos a un joven acusado de agredir a un hombre para quitarle el celular
La Policía Nacional Civil detuvo a Jefferson Alexander Ramos Rivas, de 18 años, acusado de golpear en el rostro a otro hombre para despojarlo de un teléfono celular. El hecho, según las autoridades, ocurrió cerca de la Terminal del Sur.
El joven fue aprehendido en la colonia Las Mercedes, distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Será remitido por los delitos de lesiones graves y robo.
La PNC no precisó si el celular fue recuperado ni el estado de salud de la víctima. El caso queda en manos de las instancias judiciales correspondientes.
Judicial
PNC reporta la detención de un deportado de EE. UU. señalado como gatillero de la MS-13
La Policía Nacional Civil informó la captura de Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, alias El Náufrago o Chino, señalado como gatillero de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, de la MS-13. Según el parte, fue detenido en Estados Unidos, deportado a El Salvador y puesto a disposición de las autoridades locales.
La PNC indica que tiene orden de captura vigente por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, además de antecedentes por posesión y tenencia de drogas. Las autoridades afirmaron que será remitido al juzgado que lo reclama.
El caso se inscribe en la coordinación entre deportaciones desde Estados Unidos y operativos contra presuntos remanentes de pandillas en el país. Hasta ahora no se ha difundido la fecha exacta de la expulsión ni un comunicado independiente de fiscalía que detalle el expediente.