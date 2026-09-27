Sucesos
Capturan en San Marcos a un joven acusado de agredir a un hombre para quitarle el celular
La Policía Nacional Civil detuvo a Jefferson Alexander Ramos Rivas, de 18 años, acusado de golpear en el rostro a otro hombre para despojarlo de un teléfono celular. El hecho, según las autoridades, ocurrió cerca de la Terminal del Sur.
El joven fue aprehendido en la colonia Las Mercedes, distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Será remitido por los delitos de lesiones graves y robo.
La PNC no precisó si el celular fue recuperado ni el estado de salud de la víctima. El caso queda en manos de las instancias judiciales correspondientes.
Nacionales
Denuncian a dos hombres que comieron y bebieron en un restaurante de Merliot y se fueron sin pagar
El dueño de un restaurante en Ciudad Merliot, Santa Tecla, denunció que dos hombres pidieron un balde de cervezas, una mariscada y otras bocas, y salieron del local sin cancelar la cuenta. Según la versión del establecimiento, aprovecharon un descuido del personal, abordaron un vehículo y se retiraron.
Las cámaras de videovigilancia grabaron la escena y a quienes salieron en el auto. El propietario pidió que regresen a pagar para evitar una denuncia formal, y que quien los reconozca aporte datos a las autoridades. En redes, varios usuarios señalan que este tipo de impagos es recurrente y golpea a negocios pequeños.
Una de las versiones circulantes indica que uno de los involucrados conducía después de beber. Eso no está confirmado por la Policía. Irse sin pagar puede constituir estafa o apropiación indebida; manejar bajo efectos del alcohol es un delito aparte, si se comprueba.
🚨 COMIERON, BEBIERON Y SE HABRÍAN IDO SIN PAGAR EN MERLIOT 🍺🍽️
Dos hombres son señalados en una denuncia difundida en redes sociales luego de que presuntamente consumieran alimentos y bebidas en un restaurante de Ciudad Merliot, Santa Tecla, y se retiraran del establecimiento… pic.twitter.com/pqinyKu2M9
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 27, 2026
Nacionales
Denuncian a una mujer que puso un tronco en la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, para apartar parqueo
Ciudadanos denunciaron a una mujer que colocó un tronco de gran tamaño sobre la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, San Salvador Oeste, para reservar un espacio de estacionamiento en la vía pública. El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales.
Quienes compartieron las imágenes señalan que el objeto no solo ocupa parte de la calzada, sino que obliga a conductores y motociclistas a desviarse o frenar de forma abrupta. En una vía de circulación constante, un obstáculo de ese tamaño puede provocar un choque, sobre todo de noche o con lluvia.
La calle al ingenio El Ángel fue pavimentada en 2025 por la Dirección de Obras Municipales y la alcaldía de San Salvador Oeste. Es un corredor de acceso industrial y residencial; reservar parqueo con troncos, sillas u otros objetos en la vía pública no está permitido y corresponde a las autoridades municipales retirarlos.
Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la alcaldía ni de la PNC sobre este caso. Los denunciantes piden que se retire el tronco y se evite que la práctica se normalice en el sector.
Denuncian a una mujer que colocó un tronco enorme en la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, para apartar parqueo.
El video ya circula en redes. Vecinos advierten que invade la vía y es un riesgo para conductores y motociclistas. pic.twitter.com/TlRmko1aBw
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2026
Sucesos
Microbús de TCS choca contra un poste en el bulevar Venezuela, cerca de gasolinera Puma
Un microbús de Telecorporación Salvadoreña (TCS) impactó contra un poste del tendido eléctrico durante la noche del viernes sobre el bulevar Venezuela, en San Salvador, en las cercanías de una gasolinera Puma. El percance generó alarma entre peatones y conductores que circulaban por esa arteria, una de las más transitadas de la capital y con varios incidentes viales reportados en las últimas semanas.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña se presentaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a ocupantes de la unidad. Los reportes preliminares no coinciden del todo: algunos medios hablan de al menos un lesionado y otros señalan que el balance se limitó a daños materiales. Hasta ahora no se ha informado de heridos de gravedad ni de las causas exactas del choque.
El bulevar Venezuela concentra tráfico pesado hacia el centro y el oriente de San Salvador. En días recientes ya se habían registrado otros percances en el mismo corredor, incluido un choque entre un microbús y un sedán el 21 de septiembre que dejó dos personas heridas. Autoridades de tránsito no han emitido un parte oficial sobre este último caso ni sobre posibles restricciones de circulación.