Principal
Taquería de Reynosa veta de por vida a cliente por echar limón en los ojos a un perro
Una taquería de Reynosa, Tamaulipas, prohibió permanentemente la entrada a un cliente que exprimió un limón en los ojos de un perro que se acercó mientras comía. El establecimiento fue identificado como Remigio’s Tacos and Grill, según la cobertura de Mundo Tamaulipas, que también reportó el veto.
De acuerdo con la información difundida, el animal acostumbra acercarse a las mesas en busca de alimento. En esta ocasión, el hombre le arrojó el jugo del cítrico directamente a los ojos. Los empleados intervinieron para auxiliarlo y le lavaron inmediatamente el rostro con agua para retirar el líquido.
La prohibición de ingreso también se extendió a los acompañantes del cliente, informó El Blog. Sin embargo, la nota no precisa si estas personas participaron en la agresión. El caso se difundió en redes sociales y puso bajo atención la respuesta del negocio ante el maltrato al animal.
La información disponible tampoco detalla si el perro recibió una evaluación veterinaria ni si se presentó una denuncia ante las autoridades. Por ahora, la medida reportada es el veto impuesto por la taquería; no se ha documentado en las fuentes consultadas una sanción oficial contra el responsable.
Internacionales
Ataque armado en zona 6 de Guatemala deja cuatro hombres muertos cerca de una venta de comida
Cuatro hombres murieron durante un ataque armado registrado el viernes 18 de septiembre en la 23 avenida y 2.ª calle de la colonia Los Ángeles, zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en las inmediaciones de una venta informal de alimentos y generó alarma entre vecinos y comerciantes del sector.
Tras escuchar varias detonaciones, residentes alertaron a los Bomberos Municipales. Los paramédicos evaluaron a las víctimas al llegar, pero confirmaron que ninguna presentaba signos vitales. La Policía Nacional Civil acordonó la escena para proteger las evidencias y permitir el trabajo de los investigadores.
Los fallecidos fueron identificados como Kenneth Azael Santos, de 22 años; Maynor García Popola, de aproximadamente 25; Yacos Alexander Catalán Popola, de 20; y Anthony Josué Escobar López, de unos 20 años. Las autoridades cerraron temporalmente el paso vehicular y peatonal mientras el Ministerio Público procesaba la escena.
El ataque también provocó complicaciones de tránsito, por lo que la Policía Municipal de Tránsito recomendó utilizar rutas alternas. Hasta el último informe disponible, las autoridades no habían revelado el posible móvil del crimen, el número de atacantes ni la forma en que escaparon; las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.
Nacionales
Vicepresidente Ulloa preside I Reunión Ordinaria del CND de 2026 y revisa avances de proyectos estratégicos
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo (CND), presidió la I Reunión Ordinaria del período 2026, con la participación de autoridades y representantes de las instituciones del Gobierno miembros del CND.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia de continuar articulando esfuerzos para dar seguimiento a las prioridades nacionales de desarrollo.
El Director Ejecutivo Ad Honorem del CND, presentó el Informe de gestión del periodo enero-agosto 2026, destacando los avances de los proyectos estratégicos liderados por el CND, entre ellos:
- Primer Informe Nacional de la Juventud.
- Informe Especializado de: Salud y Bienestar en El Salvador.
- Manual de Lineamientos Metodológicos para la revisión, cálculo y establecimiento de metas e indicadores de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo.
- Plataforma Integral de Monitoreo y Evaluación de los OED.
- Estrategia de Localización de los indicadores de desarrollo.
- Informe sobre el avance de indicadores de desarrollo en el Sector Privado.
Asimismo, se destacaron los esfuerzos para ampliar la articulación del Consejo con organismos internacionales, instituciones públicas y el sector empresarial. En ese contexto, se mencionaron los acercamientos con diferentes socios estratégicos, orientados a impulsar investigaciones, publicaciones y espacios que fortalezcan el análisis de los objetivos de desarrollo en El Salvador.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo (CND), presidió la I Reunión Ordinaria del período 2026, con la participación de autoridades y representantes de las instituciones del Gobierno miembros del CND.… pic.twitter.com/KpOpJdyeUn
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 19, 2026
Durante la sesión también se presentaron los avances del Primer Informe Nacional de la Juventud, un esfuerzo conjunto del CND y la Dirección de Integración orientado a construir un diagnóstico integral sobre la realidad de la población joven salvadoreña. El proceso contempla consultas nacionales, análisis de información estadística y el diseño de una Encuesta Nacional de Juventud prevista para 2027, con el acompañamiento de socios internacionales, a fin de generar evidencia que contribuya a la formulación de políticas públicas y estrategias dirigidas al avance integral de dicho sector.
Por su parte, el Viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, expuso los resultados del Informe Especializado: Salud y Bienestar en El Salvador, concebido como una herramienta para dar seguimiento a los compromisos nacionales en materia de salud y desarrollo. El documento sistematiza información sobre avances, desafíos, temáticas prioritarias y experiencias exitosas del sistema de salud, bajo un enfoque integral orientado a generar evidencia para la toma de decisiones y fortalecer el bienestar de la población.
La reunión contó con la participación de la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros; el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López; el Director de la Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación, David Rivard; el Viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga; el Viceministro de Educación, Edgar Peña; así como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Integración, ISDEMU, el Ministerio de Desarrollo Local y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Nacionales
Identifican a joven que falleció en accidente de tránsito con una rastra en Chalatenango
Como Gustavo Adonay Serrano Orellana fue identificado el joven que perdió la vida tras ser arrollado por una rastra en el departamento de Chalatenango.
El percance ocurrió durante la madrugada en la carretera que conduce de Nueva Concepción hacia San Pablo Tacachico, en La Libertad.
Socorristas acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, el joven falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Agentes policiales también se presentaron en la escena para realizar las investigaciones correspondientes.