Sucesos
Conductor de rastra se da a la fuga tras atropellar a un peatón en El Jobo
Un peatón resultó gravemente lesionado anoche tras ser atropellado por el conductor de una rastra en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla, en el tramo conocido como El Jobo.
De acuerdo con el reporte, tras el accidente, el conductor del furgón se dio a la fuga y dejó al peatón en la carretera.
Instituciones de socorro atendieron al lesionado y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
CONDUCTOR DE RASTRA SE DA A LA FUGA TRAS ATROPELLAR A UN PEATÓN EN EL JOBO
Un peatón resultó gravemente lesionado esta noche tras ser atropellado por el conductor de un furgón en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla, en el tramo conocido como El Jobo.
De acuerdo… pic.twitter.com/Bkht9HmVnz
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026
Principal
Motociclista resulta gravemente lesionado tras accidente de tránsito en Nahuizalco
Un motociclista de 37 años sufrió lesiones de gravedad tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, a la altura del desvío El Canelo, en Nahuizalco.
Según el reporte, otro vehículo habría invadido el carril por donde circulaba la víctima, provocando la colisión.
El motociclista presentó fracturas expuestas en el brazo y la pierna derechos, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de Comandos de Salvamento de Sonsonate.
Sucesos
Salvadoreño fallece tras sufrir accidente laboral en Nueva York
José de la Paz Hernández Argueta, de 35 años, falleció luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba como jardinero en East Hills, Long Island, Nueva York, Estados Unidos.
Según la información proporcionada, el salvadoreño cayó de un camión el pasado 10 de septiembre, resultando gravemente afectado por el accidente.
Los restos de Hernández Argueta serán repatriados en los próximos días a El Salvador. Posteriormente, serán trasladados hasta su natal caserío Nacascolo, en el departamento de La Unión, donde recibirá sepultura.
Sucesos
Vehículo vuelca en carretera Panamericana
Esta mañana se reportó un aparatoso accidente de tránsito sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, en el carril que conduce hacia San Martín, San Salvador Este.
Según los reportes, en el percance se vieron involucrados un microbús de la ruta 113 y un vehículo particular, el cual terminó volcado tras el accidente.
Personal de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió al lugar para brindar atenciones prehospitalarias a las personas afectadas.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) procesó la escena con el objetivo de determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.