Un peatón resultó gravemente lesionado anoche tras ser atropellado por el conductor de una rastra en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla, en el tramo conocido como El Jobo.

De acuerdo con el reporte, tras el accidente, el conductor del furgón se dio a la fuga y dejó al peatón en la carretera.

Instituciones de socorro atendieron al lesionado y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

CONDUCTOR DE RASTRA SE DA A LA FUGA TRAS ATROPELLAR A UN PEATÓN EN EL JOBO Un peatón resultó gravemente lesionado esta noche tras ser atropellado por el conductor de un furgón en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla, en el tramo conocido como El Jobo. De acuerdo… pic.twitter.com/Bkht9HmVnz — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026

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