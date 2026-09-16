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Internacionales

Creador de contenido muere tras ataque armado en Honduras

Publicado

hace 37 minutos

el

En redes sociales se reportó la muerte de un creador de contenido en Honduras. Se trata de David Argueta, quien en sus plataformas digitales mostraba su pasión por los carros modificados.

Según medios locales, Argueta fue interceptado la noche anterior por unos sujetos en el distrito Central, Francisco Morazán.

De acuerdo con los reportes, los atacantes se acercaron y dispararon múltiples veces contra la víctima.

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Internacionales

La OMC alerta que el comercio sufre las «mayores perturbaciones» de su historia

Publicado

hace 23 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

El sistema comercial mundial atraviesa las «mayores perturbaciones» de su historia por los desafíos a las normas comerciales y esto podría tener repercusiones en los niveles de vida en todo el mundo, advirtió este martes la OMC.

En su informe anual, la Organización Mundial del Comercio advierte que «volver a una política comercial unilateral tendría grandes costes» y podría reducir el PIB mundial alrededor de un 5% y las exportaciones un 18,6% de aquí a 2050.

«Las políticas comerciales mundiales y la OMC experimentan las perturbaciones más graves y sostenidas desde que se creó el sistema comercial multilateral hace 80 años», señala el informe, que se hace eco de una advertencia formulada en marzo por su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, poco después del inicio de la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel.

«Hemos visto cómo las normas comerciales han sido cuestionadas a una escala inédita desde la creación de las instituciones multilaterales para sustentar un comercio mundial abierto, estable y predecible», afirmó Okonjo-Iweala en el prólogo del informe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa una cruzada arancelaria desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio.

La OMC señaló varios factores que han perjudicado la cooperación, como la creciente intervención de los Gobiernos en los mercados.

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Internacionales

Millones de personas afectadas por las inundaciones en el este de India

Publicado

hace 23 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

Las inundaciones en el estado oriental indio de Bihar afecta a casi cinco millones de personas, informaron funcionarios el martes, mientras se envía ayuda a las zonas más afectadas.

Bihar es uno de los estados de India más propensos a las inundaciones y los siete ríos principales de la región registran niveles por encima de su categoría «de peligro» tras las fuertes lluvias, según el Departamento Estatal de Recursos Hídricos.

«Se están proporcionando continuamente alimentos, agua potable limpia, medicamentos y otras instalaciones esenciales a las familias necesitadas», declaró en un comunicado Vijay Kumar Chaudhary, vice primer ministro de Bihar.

El primer ministro de Bihar, Samrat Choudhary, dijo que se habían transferido 7.000 rupias (72 dólares) a cada una de más de 827.000 familias afectadas por las inundaciones en el estado.

Casi cinco millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, según cifras del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar.

«La prioridad del gobierno es que cada familia afectada reciba ayuda por las inundaciones y que las labores de reconstrucción se realicen con el objetivo de reconstruir mejor», dijo Choudhary en un comunicado.

Las inundaciones comenzaron este mes y los medios locales han informado de 20 muertes, mientras que funcionarios dijeron que extensas zonas de tierras agrícolas han quedado bajo el agua. Bihar se encuentra río abajo de Nepal, que sufrió inundaciones mortales el mes pasado.

«Las inundaciones son nuestro destino, las enfrentamos todos los años», dijo Chandan Kumar Mahto, de 46 años, residente del distrito de Saran. «Estamos indefensos… tenemos dificultades para conseguir alimentos, agua potable segura y leche para los niños», agregó.

El gobierno de Bihar, formado por una coalición de partidos -incluido el Partido Bharatiya Janata, del primer ministro, Narendra Modi-, afirmó haber habilitado 13 campamentos de ayuda, con más de 1.000 cocinas comunitarias y casi 1.800 botes desplegados en las zonas afectadas por las inundaciones.

Modi envió un equipo del gobierno federal para realizar una «evaluación detallada de los daños», según funcionarios.

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Internacionales

El diésel en EE.UU. alcanza un nuevo récord de 6,27 dólares por galón

Publicado

hace 23 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

El diésel estadounidense registró el martes un nuevo récord al situarse en torno a los 6,27 dólares por galón en Estados Unidos, consecuencia de las tensiones en Oriente Medio y de los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

El galón (3,78 litros) se situó de media en 6,2694 dólares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

La fuerte subida, muy impopular en Estados Unidos, contradice las reiteradas promesas del presidente Donald Trump de bajar los precios en las gasolineras a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebran en noviembre.

El presidente estadounidense afirmó el lunes que Ucrania y Rusia se habían comprometido a dejar de atacar las infraestructuras energéticas de la otra parte, un día después de criticar a Kiev por sus ataques contra las refinerías de diésel rusas.

«El cese de los ataques ucranianos contra las refinerías rusas ayudaría a reequilibrar el mercado del diésel, pero la escasez de productos refinados procedentes de Oriente Medio es, con diferencia, el factor más importante» en el aumento de los precios, estima Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

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