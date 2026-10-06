Mujer pierde la vida tras ser arrollada en carretera al puerto de La Libertad

Iron Maiden llegó a El Salvador como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que la agrupación celebra sus 50 años de trayectoria dentro de la historia del heavy metal.

Desde el inicio con «Murders in the Rue Morgue» hasta el cierre con «Wasted Years», la banda presentó un setlist de 17 canciones que recorrió sus primeros nueve álbumes, considerados parte de su etapa dorada.

Concierto de Iron Maiden en El Salvador. https://t.co/IKUbfIL9jj — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026

Los salvadoreños y extranjeros que asistieron al espectáculo disfrutaron de temas como «Rime of the Ancient Mariner», «Seventh Son of a Seventh Son», «Run to the Hills» y «Aces High», canciones que sonaron por primera vez en suelo salvadoreño, convirtiendo el momento en un hecho especial para los seguidores de la agrupación.

El festival de heavy metal comenzó con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel. Posteriormente, subió al escenario The Raven Age, agrupación liderada por George Harris, hijo de Steve Harris, integrante y fundador de Iron Maiden.

🔥🤘 ¡IRON MAIDEN HACE RETUMBAR EL SALVADOR! 🇸🇻 Una noche cargada de heavy metal, energía y miles de voces cantando al ritmo de una de las bandas más legendarias del mundo. 🎸🔥 ¿Quién está viviendo esta noche histórica? 👀🤘 Video: Claudia Argueta https://t.co/7efko0idlL — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026

A las 8:45 p. m., «Doctor Doctor» sirvió como anticipo de la salida de Iron Maiden al escenario para ofrecer su espectáculo ante los asistentes.

«Venimos de un concierto masivo en México y acá estamos sold out, son un público increíble», expresó Bruce Dickinson al inicio del concierto.

Durante la presentación, el vocalista también protagonizó uno de los momentos más celebrados por el público. Mientras interpretaba «The Trooper», ondeó la bandera británica y, por un momento, hizo lo mismo con la bandera salvadoreña, lo que generó una gran ovación entre los asistentes.

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