Nacionales
Mujer pierde la vida tras ser arrollada en carretera al puerto de La Libertad
Una mujer perdió la vida tras ser arrollada la noche del lunes sobre la carretera al puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad.
Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña (CRS), de la seccional del Puerto de La Libertad, fueron alertados sobre el hecho y se trasladaron rápidamente al lugar. Sin embargo, al llegar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 28, en la zona de El Cimarrón, donde el paso vehicular fue reducido a un solo carril.
“Nuestro equipo fue alertado sobre una mujer atropellada. Al llegar al lugar, se inició la evaluación inicial, constatando que, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales”, detalló CRS.
Los socorristas permanecieron en la escena y brindaron atención prehospitalaria a dos familiares de la víctima, quienes sufrieron desmayos debido a la impresión de recibir la noticia.
Sucesos
Denuncian a motorista por bajarse de la unidad y orinar en plena calle
Un motorista de la Ruta 79 fue captado realizando sus necesidades fisiológicas en plena vía pública, hecho que ha generado indignación entre quienes presenciaron la situación.
De acuerdo con los denunciantes, el conductor detuvo la unidad de transporte y descendió para hacer sus necesidades a la vista de varias personas.
La acción también habría provocado tráfico vehicular en la zona, según la denuncia.
Ante lo ocurrido, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades para que ubiquen y sancionen al motorista por su comportamiento.
Según se conoció, el hecho ocurrió sobre la calle Rubén Darío, en San Salvador Centro.
Nacionales
Captan a conductor realizando maniobra imprudente en carretera Litoral
Un conductor realizó una maniobra de adelantamiento en las cercanías de El Tunco, La Libertad, y estuvo a punto de provocar un accidente, según se observa en un video compartido en redes sociales.
En las imágenes se observa el momento en que el conductor de un vehículo tipo pick up realiza el adelantamiento de manera imprudente y casi impacta contra otro automóvil que circulaba en su debido carril.
De acuerdo con la información proporcionada, el pick up, con placas P 895-425, circulaba a excesiva velocidad al momento de realizar la maniobra.
Ante lo ocurrido, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que ubiquen al conductor, al considerar que representa un peligro para quienes circulan por las calles del país.
Jetset
Iron Maiden celebra sus 50 años con un histórico concierto en El Salvador
Iron Maiden llegó a El Salvador como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que la agrupación celebra sus 50 años de trayectoria dentro de la historia del heavy metal.
Desde el inicio con «Murders in the Rue Morgue» hasta el cierre con «Wasted Years», la banda presentó un setlist de 17 canciones que recorrió sus primeros nueve álbumes, considerados parte de su etapa dorada.
Concierto de Iron Maiden en El Salvador. https://t.co/IKUbfIL9jj
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
Los salvadoreños y extranjeros que asistieron al espectáculo disfrutaron de temas como «Rime of the Ancient Mariner», «Seventh Son of a Seventh Son», «Run to the Hills» y «Aces High», canciones que sonaron por primera vez en suelo salvadoreño, convirtiendo el momento en un hecho especial para los seguidores de la agrupación.
El festival de heavy metal comenzó con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel. Posteriormente, subió al escenario The Raven Age, agrupación liderada por George Harris, hijo de Steve Harris, integrante y fundador de Iron Maiden.
🔥🤘 ¡IRON MAIDEN HACE RETUMBAR EL SALVADOR! 🇸🇻 Una noche cargada de heavy metal, energía y miles de voces cantando al ritmo de una de las bandas más legendarias del mundo. 🎸🔥 ¿Quién está viviendo esta noche histórica? 👀🤘 Video: Claudia Argueta https://t.co/7efko0idlL
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
A las 8:45 p. m., «Doctor Doctor» sirvió como anticipo de la salida de Iron Maiden al escenario para ofrecer su espectáculo ante los asistentes.
«Venimos de un concierto masivo en México y acá estamos sold out, son un público increíble», expresó Bruce Dickinson al inicio del concierto.
Durante la presentación, el vocalista también protagonizó uno de los momentos más celebrados por el público. Mientras interpretaba «The Trooper», ondeó la bandera británica y, por un momento, hizo lo mismo con la bandera salvadoreña, lo que generó una gran ovación entre los asistentes.