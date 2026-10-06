Capturan a hombre que amenazó de muerte con un corvo a una familia en Sensuntepeque

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó esta mañana que el Viceministerio de Transporte (VMT) realizó controles vehiculares en diferentes zonas del país con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito.

La institución señaló que las unidades que incumplan las disposiciones serán multadas y remitidas, según corresponda.

De acuerdo con el MOPT, el VMT realizó controles al transporte de carga para verificar el cumplimiento de los horarios establecidos en distintos puntos del país.

Los dispositivos se desarrollaron en los siguientes horarios y sectores:

Carretera Panamericana, tramo Los Chorros: de 4:00 a. m. a 9:00 a. m.

Carretera al Puerto de La Libertad: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m.

Autopista a Comalapa: de 5:00 a. m. a 9:00 a. m.

Bulevar del Ejército: de 4:30 a. m. a 9:00 a. m.

Bulevar Constitución: de 4:30 a. m. a 9:00 a. m. y, por la noche, de 4:30 p. m. a 9:00 p. m.

El VMT añadió que sus gestores ejecutaron un dispositivo de restricción al transporte de carga en el bulevar Constitución, donde también se habilitó el carril reversible en sentido hacia San Salvador.

El personal encargado de los controles también se desplazó a la zona oriental del país, mientras que otros equipos se hicieron presentes en la carretera Troncal del Norte.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los horarios de restricción en la carretera al Puerto de La Libertad.

Los equipos fueron desplegados desde tempranas horas para hacer efectivas las restricciones a la circulación del transporte de carga durante los horarios establecidos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...