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Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV Video Music Awards
Apenas unos meses después de su fastuosa boda con el astro del fútbol americano Travis Kelce, la estrella del pop estadounidense Taylor Swift hizo historia el domingo al convertirse en la artista más galardonada de los premios MTV Video Music Awards (VMAs).
La cantante, de 36 años, estaba empatada con Beyoncé en el número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors, en inglés), reconocimiento que obtuvo por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.
Swift también ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.
Durante la ceremonia, la cantante aprovechó la ocasión para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo, «Patient Zero», protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.
Sin embargo, la intérprete no obtuvo algunos de los principales reconocimientos de la noche. El premio a Artista del Año fue para Madonna, quien es conocida por protagonizar un momento recordado en los VMAs cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera durante la ceremonia de 2003.
La artista, de 68 años, inauguró el espectáculo con su primera actuación en el evento desde aquella noche y compartió el escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX.
Por otra parte, la banda grunge Nirvana fue homenajeada con el premio Video Vanguard. El grupo se convirtió en el primero en obtener este máximo galardón en más de 20 años.
El líder de Nirvana, Kurt Cobain, murió por suicidio en 1994, después del éxito de los álbumes «Nevermind» e «In Utero».
«Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad», declaró el bajista Krist Novoselic. «Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres».
La gran mayoría de los premios fueron entregados fuera del escenario durante una velada caracterizada principalmente por sus actuaciones y excentricidades.
El rapero Snoop Dogg condujo la ceremonia, que fue transmitida por las cadenas CBS y MTV.
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Shakira arranca una serie de 12 conciertos en Madrid para cerrar su gira mundial
La estrella colombiana Shakira inicia este viernes una serie de doce conciertos en Madrid, con los que cerrará su gira mundial y marcará su regreso a los escenarios españoles después de ocho años sin actuar en el país.
La residencia de la artista en Madrid se extenderá hasta el 11 de octubre, según el calendario publicado por Live Nation, su promotora en España. Por el momento, la cantante de Barranquilla, de 49 años, no ha anunciado otras fechas en Europa.
Las autoridades municipales de Madrid esperan que los conciertos representen un importante impacto económico para la capital española, que en mayo y junio también acogió diez presentaciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
Shakira no se presentaba en España desde 2018, unos años antes de anunciar, en 2022, su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.
Para esta serie de presentaciones, Live Nation construyó un «estadio Shakira», un recinto efímero ubicado en el sur de Madrid, con capacidad para unas 50,000 personas.
La intérprete de éxitos como «Hips Don’t Lie» y «Waka, Waka» inició en febrero de 2025 su gira mundial «Las mujeres ya no lloran», título de la canción que grabó junto al productor argentino Bizarrap sobre su separación de Piqué.
A principios de marzo, la multipremiada artista, quien también es autora de la canción del último Mundial de fútbol, reunió a 400,000 fanáticos en un concierto gratuito en México. Posteriormente, en mayo, congregó a dos millones de personas en otro recital gratuito realizado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
En noviembre de 2023, Shakira llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal correspondiente a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. En ese proceso, reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros, equivalentes a 8,3 millones de dólares.
La cantante ya había abonado 17,45 millones de euros, unos 20 millones de dólares, al fisco español para regularizar su situación.
En mayo de este año, la justicia española ordenó a Hacienda devolverle más de 55 millones de euros, equivalentes a 63 millones de dólares, después de anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011. La decisión, sin embargo, puede ser recurrida.
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Los Tigres del Norte agotan la preventa para su concierto en El Salvador
El regreso de Los Tigres del Norte a El Salvador ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La preventa para el concierto que la agrupación ofrecerá el próximo 12 de diciembre en el estadio Cuscatlán se agotó este 10 de septiembre.
Los precios establecidos durante la preventa iban desde $36 para la localidad Sombra hasta $212 para Palco Tigres. También se habilitaron localidades en Tribuna, por $44; Platea, $60; VIP, $68; Mesa Oro, $84; y Mesa Diamante, $148.
Tras el sold out de la preventa, los seguidores que aún desean asistir al espectáculo deberán esperar la venta general. Las entradas estarán disponibles a través de Smart Ticket y tendrán precios de entre $45 y $265, dependiendo de la localidad.
El concierto marcará el regreso de «Los Jefes de Jefes» a El Salvador después de su última presentación en el país, en 2022. La fecha forma parte de «Los Tigres del Mundo Tour 2026», gira con la que la agrupación continúa llevando su música a distintos escenarios internacionales.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte se mantienen como uno de los referentes más reconocidos de la música norteña y regional mexicana. Canciones como «La Puerta Negra», «Contrabando y Traición», «Jefe de Jefes» y «Golpes en el Corazón» forman parte de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.
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Andrea Bocelli ofrecerá concierto en El Salvador en febrero de 2027
El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá una única presentación en Centroamérica, la cual tendrá lugar en El Salvador, donde ya se confirmó la fecha y el escenario para su concierto.
Bocelli se presentará el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El espectáculo llevará por nombre “Romanza” World Tour y conmemorará los 30 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes de la carrera del artista.
Los seguidores que se registren a través de las redes sociales de Andrea Bocelli tendrán acceso anticipado a la compra de entradas a partir del miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 a. m., hora local.
La venta general de boletos comenzará el viernes 18 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m.
La gira, denominada “Romanza – 30th Anniversary World Tour”, celebra las tres décadas del álbum Romanza, publicado originalmente en 1997 y convertido en un éxito internacional.
🎶 ANDREA BOCELLI SE PRESENTARÁ EN EL SALVADOR EN FEBRERO DE 2027
La empresa En Vivo SV anunció la presentación del reconocido tenor italiano Andrea Bocelli en El Salvador, programada para el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
El… pic.twitter.com/ozhesIoJkT
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026