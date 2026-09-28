Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV Video Music Awards

La estrella colombiana Shakira inicia este viernes una serie de doce conciertos en Madrid, con los que cerrará su gira mundial y marcará su regreso a los escenarios españoles después de ocho años sin actuar en el país.

La residencia de la artista en Madrid se extenderá hasta el 11 de octubre, según el calendario publicado por Live Nation, su promotora en España. Por el momento, la cantante de Barranquilla, de 49 años, no ha anunciado otras fechas en Europa.

Las autoridades municipales de Madrid esperan que los conciertos representen un importante impacto económico para la capital española, que en mayo y junio también acogió diez presentaciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Shakira no se presentaba en España desde 2018, unos años antes de anunciar, en 2022, su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

Para esta serie de presentaciones, Live Nation construyó un «estadio Shakira», un recinto efímero ubicado en el sur de Madrid, con capacidad para unas 50,000 personas.

La intérprete de éxitos como «Hips Don’t Lie» y «Waka, Waka» inició en febrero de 2025 su gira mundial «Las mujeres ya no lloran», título de la canción que grabó junto al productor argentino Bizarrap sobre su separación de Piqué.

A principios de marzo, la multipremiada artista, quien también es autora de la canción del último Mundial de fútbol, reunió a 400,000 fanáticos en un concierto gratuito en México. Posteriormente, en mayo, congregó a dos millones de personas en otro recital gratuito realizado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

En noviembre de 2023, Shakira llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal correspondiente a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. En ese proceso, reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros, equivalentes a 8,3 millones de dólares.

La cantante ya había abonado 17,45 millones de euros, unos 20 millones de dólares, al fisco español para regularizar su situación.

En mayo de este año, la justicia española ordenó a Hacienda devolverle más de 55 millones de euros, equivalentes a 63 millones de dólares, después de anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011. La decisión, sin embargo, puede ser recurrida.

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