Nacionales
El Salvador reporta un nuevo día sin homicidios
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) revelaron que durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre no se registraron homicidios en el territorio nacional.
“Finalizamos el domingo 27 de septiembre, con 0 homicidios en el país”, detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Con estos registros, septiembre contabiliza hasta ahora 20 días sin homicidios. Esta cifra se suma a las jornadas sin muertes violentas reportadas en los meses anteriores: agosto acumuló 25 días; julio cerró con 27; junio registró 28; mayo, 26; abril, 27; marzo, 23; febrero, 24; y enero, 27.
Las autoridades atribuyen la reducción de los índices de violencia a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta el momento en el país.
Nacionales
Encuentran osamentas humanas de hombre reportado como desaparecido
Equipos especializados de la Policía procesaron la escena donde fueron encontradas osamentas humanas en el cantón Monteca, municipio de Nueva Esparta, en La Unión Norte.
De manera preliminar, y tras el reconocimiento realizado por su esposa, los restos corresponderían a un hombre de 54 años, quien había sido reportado como desaparecido desde julio de 2026.
Las autoridades indicaron que la causa de muerte será determinada mediante la autopsia correspondiente, como parte de las investigaciones del caso.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios hasta el 12 de octubre
Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variaciones del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2026, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
En la zona central, el galón de gasolina superior continuará a $5.13, mientras que la regular se mantendrá en $4.80 y el diésel en $4.86.
Para la zona occidental, los precios serán de $5.14 para la gasolina superior, $4.81 para la regular y $4.86 para el diésel.
En la zona oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $5.14 por galón, la regular de $4.81 y el diésel de $4.86.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional del petróleo, influenciada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, situación que pone en riesgo el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.
Otro de los factores señalados por la institución es la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, lo que podría reducir la disponibilidad de este combustible en el mercado internacional.
Sin embargo, la DGEHM indicó que el manejo del mercado nacional ha permitido mantener estables los precios para la población, pese a la incertidumbre internacional y al incremento de los costos en otros países de la región.
Además, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras ha contribuido a mantener los precios de los combustibles en el país, los cuales, según la institución, continúan siendo los más bajos de la región.
Nacionales
Fallece Aura Stella Chacón de Llort, esposa e inspiración del artista salvadoreño Fernando Llort
La familia Llort Chacón confirmó este domingo 27 de septiembre el fallecimiento de Aura Stella Chacón de Llort, esposa del reconocido artista salvadoreño Fernando Llort y una de las figuras que acompañaron de cerca la construcción de su legado artístico. Chacón tenía 74 años.
Stella, como era conocida, conoció a Fernando Llort en La Palma, Chalatenango, localidad que se convertiría en un punto fundamental para el desarrollo de la obra del artista. Además de compartir su vida familiar, participó activamente en los primeros talleres impulsados en la zona y posteriormente en el proyecto El Árbol de Dios, en San Salvador.
La historia oficial de Fernando Llort reconoce a Stella como una de sus principales fuentes de inspiración y como un importante apoyo durante su trayectoria. La pareja formó una familia con tres hijos, quienes también han mantenido vínculos con la obra y el legado artístico de su padre.
El Árbol de Dios, institución fundada por Fernando Llort en 1981, ha contribuido a preservar y proyectar el arte salvadoreño mediante artesanías, pinturas, grabados y otras expresiones basadas en los diseños del artista, cuya estética se convirtió en una de las imágenes culturales más reconocibles de El Salvador.
El fallecimiento de Aura Stella ocurre ocho años después de la muerte de Fernando Llort, quien murió en agosto de 2018. Tras conocerse la noticia, la familia agradeció las muestras de cariño, oraciones y acompañamiento recibidas durante este momento de duelo.