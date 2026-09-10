Empresarial
Ahorra y gana ya supera los 2.9 millones de oportunidades y entrega más de 120 mil premios en El Salvador
En su cuarto sorteo, Puma Energy sortea este 9 de septiembre un Volkswagen Saveiro Cabina Doble y cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
La promoción Ahorra y Gana continúa generando oportunidades entre los salvadoreños y, a casi un mes de su lanzamiento, ya registra 2,960,704 oportunidades otorgadas, correspondientes a 546,754 transacciones realizadas por clientes participantes.
La promoción, que inició el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el 22 de octubre, ya cuenta con 94,489 participantes, quienes han generado en promedio 31.2 oportunidades por participante.
Uno de los principales indicadores del dinamismo de la promoción es la cantidad de premios instantáneos entregados. A la fecha, 120,233 premios ya han llegado a manos de los participantes, lo que representa el 36.1% de los 338,014 premios instantáneos configurados para toda la promoción.
De esta manera, la cantidad de premios instantáneos entregados ya supera el número total de participantes, demostrando la frecuencia con la que los clientes están encontrando oportunidades de ganar durante sus visitas a las estaciones.
Cinco nuevos premios entran hoy en juego
En el marco del cuarto sorteo de Ahorra y Gana, que se realiza este miércoles 9 de septiembre en Puma Escalón, se seleccionarán cinco nuevos ganadores.
Los premios que se sortean hoy son:
- 1 Volkswagen Saveiro Cabina Doble, el único vehículo de este tipo contemplado dentro de la promoción.
- 4 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
El sorteo se realizará bajo la mecánica y condiciones establecidas para la promoción y contará con la presencia de representantes de Puma Energy, aliados y observadores que acompañan el proceso para garantizar la transparencia de la selección.
Una promoción que convierte cada visita en una oportunidad
“Ahorra y Gana nace con un propósito muy sencillo: que cada vez que nuestros clientes nos visiten tengan más oportunidades de ganar. Los resultados que estamos viendo nos muestran que esa dinámica está siendo recibida positivamente por los salvadoreños”, señaló Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.
La ejecutiva agregó que la promoción busca, además de premiar a los clientes, fortalecer el vínculo con Puma PRIS, el programa de fidelidad de Puma Energy.
Cada compra genera oportunidades para participar, mientras que determinadas acciones permiten multiplicarlas. Los clientes pueden incrementar sus posibilidades al utilizar Puma PRIS, realizar compras en Super7, utilizar Cleantec Pro y, especialmente, al realizar el pago utilizando la aplicación Puma PRIS.
Todavía quedan grandes premios por ganar
El cuarto sorteo no marca el final de la promoción. Por el contrario, todavía quedan importantes premios por entregar.
Después del sorteo de hoy, Ahorra y Gana continuará sorteando vehículos Volkswagen y paquetes de puntos PRIS, entre ellos:
- 3 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 24 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
A estos premios se suman los miles de premios instantáneos que continúan disponibles durante la vigencia de la promoción.
“Ahorra y Gana todavía tiene muchas historias por contar. Ya hemos visto cómo una compra puede convertirse en un premio y hoy vamos a conocer a cinco nuevos ganadores. La invitación para nuestros clientes es sencilla: si ya tienen Puma PRIS, que la sigan utilizando; y si todavía no son parte del programa, este es un buen momento para hacerlo”, concluyó Zamudio.
La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026 en las estaciones participantes de Puma Energy en El Salvador.
El próximo sorteo se realizará el 16 de septiembre en Puma Roosevelt.
Empresarial
Ahorra y Gana con Puma PRIS ya supera los 88 mil premios entregados y continúa movilizando a los salvadoreños
En solo 21 días, más de 87 mil participantes han generado más de 2.2 millones de oportunidades para ganar. Hoy Puma Energy realiza su tercer gran sorteo, con cinco nuevos premios en juego.
Detrás de cada tanque lleno hay una historia. Una persona que va camino al trabajo, una familia que se prepara para un viaje, un emprendedor que necesita movilizar su negocio o alguien que simplemente sigue avanzando hacia su próximo destino.
Hace apenas 21 días, Puma Energy invitó a los salvadoreños a convertir sus compras cotidianas en oportunidades para Ahorra y Gana con Puma PRIS. Hoy, esa invitación ya se convirtió en una historia que continúa creciendo.
A la fecha, 87,929 salvadoreños ya participan en la promoción, quienes han generado 2,243,115 oportunidades para ganar a través de 414,951 transacciones. En promedio, cada participante ha generado 25.5 oportunidades.
Pero hay una cifra que refleja especialmente la magnitud de la respuesta: 88,893 premios ya han sido entregados.
Es decir, ya se han entregado más premios que participantes, demostrando que Ahorra y Gana no se trata solamente de esperar por los grandes sorteos: los participantes tienen oportunidades de ganar de manera constante durante la promoción y una misma persona puede ser ganadora más de una vez.
“Ya vimos que sí pasa”
Hoy, mientras se desarrolla el tercer gran sorteo de Ahorra y Gana en la agencia Volkswagen Santa Elena, Puma Energy continúa convirtiendo oportunidades en historias reales.
Durante el evento se entregan oficialmente los premios correspondientes al segundo sorteo: cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y un Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla.
Y mientras esas historias llegan a sus protagonistas, otras cinco nuevas historias están a punto de comenzar.
Hoy se sortean:
- 4 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
- 1 Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla, el tercero y último de este modelo contemplado en la promoción.
“Lo que estamos viviendo hoy es justamente el propósito de Ahorra y Gana: que las compras que hacemos todos los días puedan convertirse en algo más. Ya tenemos casi 89 mil premios entregados y más de 87 mil participantes. Detrás de cada número hay una persona y detrás de cada premio hay una historia que comienza”, afirma Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.
Todavía quedan 50 días para escribir nuevas historias
Aunque ya han transcurrido 21 días desde el inicio de la promoción, Ahorra y Gana todavía tiene 50 días por delante.
Y los grandes premios continúan esperando a sus próximos ganadores.
Después del sorteo de hoy, permanecerán en juego:
- 1 Volkswagen Saveiro Doble Cabina
- 3 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 28 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno
- Además de los miles de premios instantáneos que continúan disponibles.
En total, la promoción contempla 10 vehículos Volkswagen, 40 paquetes de 30,000 puntos PRIS y más de 338,000 premios instantáneos.
Por eso, para quienes todavía no han comenzado a participar, el mensaje de Puma Energy es claro: todavía están a tiempo.
Más oportunidades para quienes saben cómo participar
Participar en Ahorra y Gana es sencillo. Los clientes deben utilizar Puma PRIS en sus compras y pueden aprovechar diferentes mecanismos para multiplicar sus oportunidades.
Las compras en Super7 y con Cleantec Pro duplican las oportunidades, mientras que pagar directamente desde la aplicación Puma PRIS permite cuadruplicarlas.
De esta manera, cada visita a Puma puede convertirse en una nueva oportunidad para ganar.
“Hoy estamos demostrando que los premios son reales y que las oportunidades están sucediendo todos los días. Más de 88 mil premios ya tienen una historia detrás. Y todavía nos quedan 50 días, Volkswagen y miles de premios por entregar. Nuestra invitación es muy sencilla: muévete, usa Puma PRIS, multiplica tus oportunidades y participa. Porque detrás de cada tanque lleno hay una historia y la próxima historia puede ser la tuya”, agrega Zamudio.
Ya viste que sí pasa. Ahora haz que te pase a ti.
Empresarial
CRIO junto a las tiendas La Barrica y Cheers presentan la 6ta Edición de su Feria de Vinos El Salvador 2026
La Barrica y Cheers, en colaboración con CRIO, se enorgullecen en anunciar la sexta edición de la Feria de Vinos más grande y prestigiosa de El Salvador, que se llevará a cabo los días 08 y 09 de octubre en Hacienda de los Miranda.
Seis ediciones celebrando una pasión que no deja de crecer.
La Feria de Vinos regresa este año para reunir en un mismo espacio, a grandes bodegas, expertos internacionales y apasionados del vino. Una experiencia diseñada para descubrir, aprender y disfrutar, donde cada copa cuenta una historia y el vino vuelve a ser el gran protagonista.
Durante los dos días del evento, los asistentes disfrutarán de una experiencia sensorial única de las marcas más reconocidas y de mucho prestigio a nivel mundial, tendremos la participación de 15 expertos internacionales representantes de las diferentes bodegas y sommeliers nacionales.
La Feria de Vinos presenta este año una experiencia renovada, con nuevas marcas de vino y propuestas pensadas tanto para los conocedores como para quienes comienzan a descubrir este apasionante mundo.
La sexta edición contará además con una amplia variedad de experiencias: talleres de mixología, catas de vino gratuitas impartidas por nuestros expertos internacionales, un área de mocktails de vino, juegos, gastronomía, música en vivo, wine bar, descuentos especiales y mucho más.
Una propuesta que invita a descubrir, disfrutar y vivir el vino en un ambiente dinámico, sofisticado y lleno de experiencias.
La propuesta gastronómica estará a cargo de: Lord Grill, Quemao, Badu, con su propuesta de pizzas, además de La Barrica, que ofrecerá una selección de tablas de jamones y quesos, entre otras opciones.
La Feria de Vinos 2026 se llevará a cabo en los siguientes horarios:
- Jueves 08 de octubre: 4:00 p. m. a 11:00 p. m.
- Viernes 09 de octubre: 2:00 p. m. a 11:00 p. m.
Dos jornadas para descubrir nuevos vinos, disfrutar de la gastronomía, compartir y celebrar la cultura del vino en un solo lugar.
Este evento no sería posible sin el valioso apoyo de empresas líderes que creen en la promoción de la cultura vitivinícola en El Salvador. Entre los patrocinadores se encuentran: BAC, Porsche, La Casa del Repuesto, Línea Ejecutiva, Agua Cristal, La Prensa Gráfica, entre otros.
Las entradas al evento están disponibles en las plataformas: Mi Promo Bac Credomatic, Smarticket, y en todas las sucursales de La Barrica y Cheers. Además, estarán a la venta en la taquilla durante el evento.
Los detalles del evento y las novedades están disponibles en redes sociales de La Barrica (@labarrica.sv), Cheers (@cheers.sv) y CRIO (@crio.sv)
Empresarial
Asesuisa reafirma su liderazgo como la aseguradora #1 en experiencia del cliente en El Salvador
- La compañía obtuvo nuevamente el primer lugar en la categoría Aseguradoras del Top Customer Experience (TCX), reconocimiento que refleja la valoración de los consumidores sobre su experiencia con las marcas.
- El resultado reafirma una estrategia sostenida que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y se traduce en cercanía, innovación, agilidad y mejora continua del servicio.
Asesuisa fue reconocida por tercer año consecutivo con el primer lugar en experiencia del cliente en la categoría Aseguradoras de El Salvador, según el Top Customer Experience (TCX), consolidando un liderazgo que refleja el compromiso sostenido de la compañía por ofrecer una experiencia de valor a sus asegurados.
El Top Customer Experience, realizado por Marketing Plus, reconoce a las marcas que destacan por la experiencia que generan entre sus consumidores. Su metodología permite conocer la valoración de los clientes sobre las marcas con las que se relacionan y ofrece información relevante para impulsar la mejora continua de su experiencia.
Para Asesuisa, mantenerse durante tres años consecutivos en la primera posición del sector asegurador responde a una estrategia que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y que se refleja en la manera en que la compañía diseña sus soluciones, atiende sus reclamos y acompaña a las personas y empresas en los momentos en que necesitan protección.
“Recibir nuevamente este reconocimiento tiene un significado especial porque proviene de la experiencia y valoración de nuestros clientes. Nos confirma que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también nos compromete a seguir evolucionando. Nuestro propósito es facilitar soluciones que transforman vidas, y eso implica escuchar permanentemente a nuestros asegurados, entender sus necesidades y brindarles una experiencia cada vez más ágil, cercana y sencilla. Este logro es también resultado del compromiso de nuestros colaboradores, asesores y aliados, que todos los días hacen posible poner al cliente en el centro de lo que hacemos”, expresó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.
Escuchar para mejorar
La experiencia del cliente constituye un eje estratégico para Asesuisa. La compañía mantiene mecanismos permanentes de escucha que le permiten identificar oportunidades de mejora y convertir la retroalimentación de sus asegurados en acciones orientadas a simplificar procesos, agilizar tiempos de respuesta y fortalecer la atención en los diferentes puntos de contacto. Esta visión se complementa con una estrategia multicanal que integra el acompañamiento de sus asesores con herramientas digitales como la Sucursal Digital y la App Móvil, facilitando diferentes gestiones y acercando las soluciones de protección a los clientes de una manera más ágil y accesible.
La innovación y la tecnología también forman parte de esta evolución. Asesuisa continúa incorporando herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial en diferentes procesos, buscando mejorar la eficiencia sin perder la cercanía y el acompañamiento humano que caracterizan su servicio.
Soluciones para las distintas etapas de la vida
Con más de 56 años de trayectoria, Asesuisa cuenta con un portafolio integral diseñado para acompañar las diferentes necesidades de protección de personas y empresas. Para las personas, su oferta incluye seguros de Salud, Vida, Autos, Accidentes Personales y Residencial; mientras que para las empresas dispone de soluciones colectivas, patrimoniales, de ingeniería y para Pymes.
La compañía continúa evolucionando su oferta de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado. Soluciones como Salud 60+ y Plan Vida+ amplían las alternativas de protección para diferentes segmentos y etapas de vida, reflejando una estrategia de innovación que parte del conocimiento y comprensión de sus clientes.
El liderazgo alcanzado nuevamente en Top Customer Experience reafirma una visión que Asesuisa ha sostenido a lo largo del tiempo: la experiencia del cliente no constituye una acción aislada, sino un compromiso permanente que involucra a toda su cadena de valor.
Para la compañía, este nuevo reconocimiento representa un estímulo para continuar evolucionando y generando experiencias que permitan a las personas y empresas avanzar con confianza, bienestar y protección.
Asesuisa, contigo en todas.