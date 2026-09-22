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Infantino plantea reformar la FIFA tras la crisis surgida durante el Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió este lunes la posibilidad de impulsar una reforma en la estructura de gobernanza del máximo organismo del fútbol, luego de la crisis interna generada durante el Mundial de 2026 por su proyecto, posteriormente retirado, para incorporar capital privado al negocio de sus principales competiciones.
En una carta enviada al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones miembro, Infantino propuso evaluar una revisión externa e independiente del actual marco de gobernanza de la organización, según reportó Reuters.
El dirigente planteó consultar al Consejo sobre la posibilidad de encargar dicha revisión para las principales iniciativas estratégicas y recomendar posibles mejoras. También propuso realizar una consulta «directa, estructurada y con un plazo determinado» con las confederaciones, federaciones y otras partes involucradas.
El proceso podría analizar las funciones que desempeñan el presidente, el Bureau, el Consejo y el Congreso en las principales decisiones de la FIFA. Además, contemplaría mecanismos para aumentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Las primeras propuestas podrían ser discutidas en la reunión del Consejo prevista para el próximo 15 de octubre.
La iniciativa se produce después de la crisis generada tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando trascendió un proyecto impulsado por Infantino para vender a inversores privados una participación del 20 % en los derechos comerciales de la FIFA, incluidos los relacionados con la Copa del Mundo.
La propuesta generó oposición de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf, y finalmente fue retirada en julio.
Infantino sostuvo que la iniciativa nunca había sido aprobada y explicó que se trataba de una propuesta que aún no constituía una decisión. También reconoció que su difusión antes de completar el proceso institucional generó preocupación y la impresión de que las decisiones ya habían sido tomadas.
El presidente de la FIFA aseguró que el proyecto fue retirado definitivamente y que no continuará. La controversia también derivó en cuestionamientos a su liderazgo. La UEFA llegó a amenazar con un boicot a competiciones de la FIFA y posteriormente, junto con dirigentes de la AFC y la Concacaf, reclamó cambios en la conducción del organismo.
Pese a estos cuestionamientos, Infantino dejó claro en su carta que no contempla apartarse de la dirección de la FIFA y afirmó que continúa comprometido con la conducción de la organización.
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Atlético vence 2-1 al Real Madrid: golpe en el derbi y caída en LaLiga
El Atlético de Madrid ganó 2-1 al Real Madrid este domingo 20 de septiembre en el Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga. Los rojiblancos castigaron a su máximo rival en un encuentro que cambió tras el descanso, cuando la expulsión de Dean Huijsen dejó al conjunto blanco con diez jugadores. Vinícius Júnior, de escasa participación, fue sustituido después de la roja.
La polémica había comenzado antes: el Madrid reclamó la expulsión de Cristian Romero por una entrada sobre Jude Bellingham. Sin embargo, quien terminó fuera fue Huijsen, por derribar a Giuliano Simeone dentro del área. Alejandro Grimaldo convirtió el penalti y Jonathan David amplió la ventaja al minuto 59. Antonio Rüdiger descontó de cabeza al 89, demasiado tarde para rescatar un punto.
Más allá de los goleadores, Giuliano resultó determinante: provocó el penalti y asistió a David en el segundo tanto. El canadiense encadenó tres partidos ligueros marcando. También pesaron la entrada de Koke al descanso, que reforzó el centro del campo, y una intervención de Jan Oblak ante Diomandé. Esas actuaciones ayudan a explicar cómo el Atlético sostuvo su ventaja.
El resultado también modificó la pelea de arriba: el Atlético alcanzó los 16 puntos y subió al segundo puesto, cinco por debajo del Barcelona. El Real Madrid quedó con 15, igualado con el Betis. La derrota supone así un doble golpe para los blancos: perder el derbi y ver cómo su vecino los supera en la clasificación.
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¡Raphinha desatado! Hat trick perfecto ante Sevilla y un Barcelona que mete presión al Madrid
El FC Barcelona remontó y venció 3-1 al Sevilla este sábado 19 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con Raphinha como protagonista absoluto. El brasileño firmó los tres goles del triunfo y sostuvo el inicio impecable del equipo de Hansi Flick: siete victorias en siete jornadas y 21 puntos. El resultado amplió provisionalmente a seis puntos la ventaja sobre el Real Madrid, que tiene un partido pendiente y afronta el derbi contra el Atlético.
El Sevilla golpeó primero en el minuto 18, cuando Youssouf Fofana cabeceó un centro de Félix Correia. La respuesta azulgrana llegó al 22: Andreas Christensen filtró un pase para Raphinha, quien superó a su marcador y definió con la derecha. El empate no eliminó las dificultades del Barça, que tuvo problemas para dar continuidad a sus ataques durante la primera mitad. Antes del descanso, una intervención defensiva de Rodri evitó que Correia dispusiera de una ocasión clara para devolver la ventaja a los locales.
Tras el descanso, el Barcelona mejoró la circulación y encontró en Lamine Yamal al socio ideal de su goleador. En el minuto 52, el extremo asistió a Raphinha para que marcara de cabeza el 1-2. La conexión volvió a funcionar al 69, cuando el brasileño recibió a la espalda de la defensa y resolvió con una vaselina de zurda. Así completó un “hat-trick perfecto”: un gol con la derecha, otro de cabeza y otro con la izquierda.
La actuación añadió otro dato extraordinario a su racha: fue su segundo triplete en cuatro días. Según Reuters, Raphinha alcanzó los 12 goles en siete partidos de esta Liga, una producción que explica buena parte del pleno de victorias azulgrana. Más allá de cualquier comparación histórica, la marca comprobada de esta jornada es contundente: tres formas distintas de definir y capacidad para transformar un partido incómodo en una victoria clara.
La preocupación para Flick fue la lesión de Christensen durante la segunda mitad, después de que el defensor hubiera participado directamente en el empate. El Barça mantuvo el control hasta el cierre y el Sevilla perdió capacidad de respuesta. Con Raphinha decisivo y Lamine como generador de los dos últimos goles, el conjunto catalán llega al parón internacional como líder y obliga a sus perseguidores a responder.
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Barcelona golea 7-2 al Racing de Santander
El Barcelona volvió a mostrar su poderío ofensivo y goleó 7-2 al Racing de Santander este miércoles en el Camp Nou, en la sexta jornada de LaLiga.
Raphinha fue una de las principales figuras del encuentro al marcar un hat-trick, mientras que João Cancelo también destacó con dos anotaciones. Gabriel Jesús y Lamine Yamal completaron la goleada del conjunto azulgrana.
Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick mantiene su inicio perfecto en el campeonato español, con seis victorias consecutivas y una destacada producción goleadora.
QUINA VICTÒRIA CULERS! 🔥 pic.twitter.com/dA0Mvt8q0n
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 16, 2026