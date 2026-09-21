Ubican a pandillero en Apopa

Las condiciones de nubosidad y lluvias persistirán durante los próximos días en El Salvador, por lo que las autoridades pidieron a la población mantener precaución, especialmente en zonas de topografía irregular, donde podrían registrarse deslizamientos y caída de rocas.

Las autoridades informaron que las lluvias continuarán durante esta semana en diferentes zonas del país debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre la región.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, advirtió que las condiciones meteorológicas requieren especial atención en las zonas con terrenos irregulares por la posibilidad de deslizamientos y caída de rocas.

«Estas condiciones de mucha nubosidad y lluvias van a mantenerse durante esta semana. Hay que tener precaución, con énfasis en las zonas con topografía irregular, donde pueden ocurrir deslizamientos y caídas de rocas», señaló el funcionario.

Además, se informó que las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que el aviso a escala nacional fue emitido debido a la combinación de sistemas atmosféricos que están generando las condiciones lluviosas.

«El día de ayer, se emitió un aviso debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre nuestra región», informó Amaya.

Durante las últimas 24 horas, las lluvias han generado diversos incidentes en el territorio nacional. Protección Civil contabilizó ocho árboles caídos, cinco deslizamientos, diez vías obstruidas, dos ríos desbordados en Sonsonate, dos vehículos afectados, 18 viviendas anegadas y una vivienda con daños leves.

Entre los incidentes reportados se encuentra el desbordamiento del río Sensunapán, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste. Además, equipos de emergencia atendieron a personas que presentaron una crisis nerviosa luego de que un árbol cayera sobre una vivienda en el cantón Chorro Arriba, distrito de Izalco, Sonsonate Este.

A pesar de los incidentes registrados, las autoridades indicaron que no hay personas albergadas como consecuencia de las lluvias.

«Quiero destacar que, hasta este momento, no tenemos personas albergadas como consecuencia de estas lluvias», afirmó Amaya.

Equipos preparados para atender emergencias

Ante el pronóstico de lluvias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) han dispuesto 68 planteles a escala nacional para responder ante posibles emergencias.

«Por estas lluvias que se nos avecinan, hemos preparado 68 planteles, a escala nacional, para atender cualquier emergencia entre MOP y Fovial, vamos a tener las cuadrillas las 24 horas del día para atender algún árbol caído, deslizamiento o cualquier inconveniente en la infraestructura del país», declaró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Las cuadrillas permanecerán activas las 24 horas para atender situaciones como árboles caídos, deslizamientos y afectaciones en la infraestructura vial.

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