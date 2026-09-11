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Apple presenta su primer teléfono plegable, el iPhone Duo
Apple presentó el miércoles 9 de septiembre su primer teléfono plegable, el iPhone Duo, durante el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que John Ternus asumió como director ejecutivo el pasado 1 de septiembre.
La presentación se realizó en el Teatro Steve Jobs, ubicado en la sede de Apple en Cupertino, California. Durante el evento, Ternus explicó que la compañía buscaba desarrollar un dispositivo con una pantalla amplia que ofreciera una experiencia natural e intuitiva, similar a la de un iPad.
El iPhone Duo incorpora un diseño plegable que permite utilizar una pantalla interior de 7,6 pulgadas cuando el dispositivo está abierto. Al estar cerrado, cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, manteniendo un formato compacto.
Apple también destacó que ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, lo que permite que el contenido se adapte proporcionalmente entre una y otra.
El dispositivo utiliza el nuevo chip A20 Pro y cuenta con una bisagra diseñada para el formato plegable. Además, incorpora una arquitectura de doble batería y un sistema de gestión térmica.
En el apartado fotográfico, el iPhone Duo integra un sistema de cámaras que aprovecha su diseño plegable para ofrecer nuevas formas de utilizar el dispositivo al tomar fotografías y grabar videos.
Apple informó que el iPhone Duo estará disponible en los colores blanco estrella y azul noche. Las reservas comenzarán el viernes 16 de octubre y el dispositivo estará disponible a partir del viernes 23 de octubre.
Durante el mismo evento, la compañía también anunció la nueva línea del iPhone 18 Pro, que estará disponible en cuatro colores: negro, azul claro, borgoña y plata. El iPhone 18 Pro tendrá un precio de $1,119, mientras que el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio de $1,299.
Nacionales
Calor y lluvias marcarán el clima de este día en El Salvador
El cielo estará poco nublado durante la mañana, sin lluvias. Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas puntuales en sectores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y en zonas del norte de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión.
Durante la noche, se esperan lluvias en la zona paracentral y central del país, principalmente en Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y La Libertad. Estas lluvias se desplazarán hacia la zona costera y occidental del país.
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 40 km/h. El viento variará entre 10 y 25 km/h.
El ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y una Onda Tropical, que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en diferentes sectores del país.
Internacionales
Cientos de colombianos siguen sin casa un mes después del terremoto
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
Internacionales -deportes
Messi se convertirá en «accionista mayoritario» del equipo español Eldense
El astro argentino Lionel Messi se convertirá en accionista mayoritario del Club Deportivo Eldense, equipo de la segunda división española, luego de alcanzar un acuerdo de principio con los actuales propietarios de la institución, informó este jueves el club a la AFP.
La operación contempla la adquisición de las acciones que actualmente están en poder del Grupo TH Soluciones, lo que convertiría a Messi en el accionista mayoritario del equipo, fundado en 1921 y ubicado en el interior de la provincia de Alicante.
Sin embargo, el acuerdo todavía está pendiente de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización correspondiente por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).
“El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario”, indicó el club.
La institución agregó que, por el momento, no puede proporcionar detalles sobre los términos financieros de la operación ni establecer una fecha definitiva para su cierre, debido a que el proceso aún no ha concluido.
De concretarse la adquisición, el Eldense se convertiría en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, después de que en abril adquiriera el Cornellà, equipo de cuarta categoría.
Messi, de 39 años, continúa jugando con el Inter Miami. El futbolista argentino se retiró de la selección de su país a finales de agosto, después de la derrota ante España en la final del Mundial del 19 de julio.