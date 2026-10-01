Mujer cae de un microbús del transporte colectivo en Santo Tomás

Una mujer fue rescatada con vida tras caer a un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió sobre la calle que conduce hacia el cantón Guarjila, en el departamento de Chalatenango Sur.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de Cruz Verde realizó las labores de descenso para llegar hasta donde se encontraba la víctima. Posteriormente, la mujer fue estabilizada y trasladada a un centro hospitalario.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer y el estado de salud en el que se encuentra.

MUJER ES RESCATADA CON VIDA TRAS CAER A BARRANCO DE SIETE METROS EN CHALATENANGO Una mujer fue rescatada con vida luego de caer a un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad, sobre la calle que conduce hacia el cantón Guarjila, en Chalatenango Sur. Bomberos y… pic.twitter.com/wM51v4Ehqf — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 1, 2026

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