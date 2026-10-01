Nacionales
Prevén lluvias y tormentas durante la tarde y noche en diferentes zonas de El Salvador
El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana. Hacia finales de este periodo, se prevén lluvias en los alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, algunas de las cuales podrían alcanzar el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y se esperan lluvias y tormentas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, la cordillera Tecapa-Chinameca y la cadena montañosa norte. Posteriormente, estas condiciones comenzarán a desplazarse hacia el suroeste y alcanzarán las zonas oriental, central y occidental del país a medida que avance la tarde, incluyendo el AMSS.
Para la noche, el cielo continuará parcialmente nublado en la mayor parte del territorio. Se prevén lluvias y tormentas en la cadena montañosa norte, la zona oriental y la franja costera, principalmente en los departamentos de Morazán, La Unión, Usulután y San Vicente.
El ambiente se mantendrá con temperaturas relativamente cálidas durante la tarde y frescas durante la noche y la madrugada. El viento tendrá velocidades variables de entre 6 y 18 kilómetros por hora.
Estas condiciones estarán relacionadas con la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre Centroamérica y la formación de una baja presión en las cercanías de Tehuantepec, México, la cual cuenta con el apoyo de una onda tropical y sistemas en capas altas.
Bajo este escenario, se prevé que las lluvias continúen en diferentes momentos durante la tarde y la noche.
Nacionales
Dos personas mueren en accidentes de tránsito registrados este jueves
Dos personas perdieron la vida este jueves en diferentes accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.
Uno de los percances ocurrió en el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, en el sector del desvío hacia Santiago Texacuangos, donde una persona murió tras accidentarse. Dos acompañantes fueron atendidos por socorristas de Cruz Verde Santa Anita y posteriormente trasladados a centros asistenciales.
El accidente fue reportado durante las primeras horas del día. Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra dos postes del tendido eléctrico antes de volcar en la canaleta central de la autopista. El tráfico permaneció interrumpido durante varios minutos debido a que uno de los postes quedó sobre la carretera.
Mientras tanto, en Opico, un motociclista murió de manera instantánea luego de ser arrollado por un bus en las cercanías del parque arqueológico Joya de Cerén. La motocicleta quedó atrapada debajo del vehículo de transporte de pasajeros.
En otro percance, registrado en Ateos, cerca del desvío hacia Sacacoyo, el conductor de una volqueta perdió el control, se salió de la carretera e impactó contra una vivienda, que quedó destruida. No se reportaron personas lesionadas.
Además, cuerpos de socorro reportaron el rescate de una persona que cayó en un barranco de aproximadamente siete metros de altura sobre la calle hacia Guarjila, en Chalatenango Sur.
Personal de Cruz Verde Chalatenango, en conjunto con miembros de Bomberos, participó en el rescate de una mujer. Tras ser estabilizada, fue trasladada a un centro asistencial.
Los accidentes de tránsito continúan registrándose en diferentes puntos del país y dejando personas fallecidas y lesionadas, de acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro.
ENTREGA ESPECIAL
Abogados denuncian presunta injerencia de juez de EE. UU. en proceso penal de El Salvador
Representantes legales vinculados a Terra Towers y TBS Management solicitaron la intervención de la Fiscalía y Cancillería ante decisiones del juez federal Lewis A. Kaplan que, según sostienen, han producido efectos sobre actuaciones judiciales y bienes relacionados con un proceso penal abierto en territorio salvadoreño.
Abogados acuden a Fiscalía y Cancillería
Dos abogados salvadoreños acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la intervención de ambas instituciones frente a una serie de decisiones adoptadas por el juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantearon mediante escritos formales lo que consideran una injerencia en la jurisdicción salvadoreña, al sostener que determinadas resoluciones dictadas en Estados Unidos han terminado repercutiendo sobre procedimientos judiciales que se desarrollan en El Salvador.
La controversia forma parte de una prolongada disputa empresarial por el control y eventual venta de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura de telecomunicaciones en varios países de América Latina.
Documentos del tribunal federal estadounidense identifican a Terra Towers y TBS Management como accionistas mayoritarios de Continental, mientras que Telecom Business Solution y Latam Towers —vinculadas a Peppertree— y AMLQ Holdings figuran entre los inversionistas minoritarios. El mismo expediente señala que AMLQ es una afiliada de Goldman Sachs.
Una disputa empresarial que llegó a los tribunales
El conflicto entre los socios terminó trasladándose a un arbitraje en Nueva York y posteriormente a los tribunales estadounidenses. Desde entonces, las partes han protagonizado una extensa batalla jurídica que ha producido laudos arbitrales, órdenes judiciales, sanciones por desacato y decisiones relacionadas con el control y las acciones de Continental Towers.
La protesta presentada en El Salvador sostiene que las consecuencias de algunas de esas decisiones habrían trascendido la controversia estadounidense y alcanzado a sociedades y procedimientos sometidos a la jurisdicción salvadoreña.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una resolución emitida en abril de 2025. Según los escritos de los abogados, Kaplan dispuso el desistimiento de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, además de la revocación de un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria del país.
La medida contemplaba multas coercitivas que comenzaban en $10,000 diarios y podían incrementarse cada 14 días mientras persistiera el incumplimiento. Los representantes legales salvadoreños sostienen que esa presión económica llevó a la representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
El traspaso de las acciones eleva la controversia
El conflicto escaló nuevamente en 2026.
De acuerdo con la documentación presentada por los abogados, el 21 de enero de 2026 se produjo una nueva decisión relacionada con la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings.
Posteriormente, el 7 de mayo, Kaplan declaró en desacato a las sociedades y estableció un plazo para concretar el traspaso. Ante el incumplimiento de la orden, el secretario del tribunal estadounidense quedó facultado para ejecutar los documentos necesarios para efectuar la transferencia.
Esta parte del conflicto también consta en el expediente federal de Nueva York. La resolución del 7 de mayo señala que Terra Towers y TBS Management habían incumplido una orden que exigía transferir sus acciones como satisfacción total o parcial de una sentencia superior a $300 millones a favor de los peticionarios. El tribunal estadounidense sostiene que las sociedades habían desobedecido reiteradamente resoluciones anteriores.
Esta última precisión resulta relevante porque muestra las dos posiciones enfrentadas: mientras los representantes salvadoreños cuestionan los efectos que las decisiones estadounidenses habrían producido sobre asuntos sometidos a la justicia de El Salvador, el tribunal de Nueva York sostiene que sus actuaciones forman parte de la ejecución de laudos arbitrales y sentencias previamente dictadas dentro de esa controversia.
Denunciantes señalan efectos sobre un proceso penal salvadoreño
Para los abogados que acudieron a la FGR y Cancillería, el problema adquiere una dimensión mayor porque el traspaso de las acciones habría generado consecuencias sobre bienes relacionados con un proceso penal que permanece activo en El Salvador.
El expediente es conocido por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye señalamientos por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas contra cinco personas relacionadas con la disputa empresarial, según la documentación proporcionada por los denunciantes.
Los representantes legales afirman que existen órdenes de arresto contra los procesados y señalan que entre ellos figuran tres ejecutivos estadounidenses relacionados con Peppertree, a quienes describen como fugitivos. Asimismo, indican que esperan la tramitación de una difusión roja de INTERPOL para su localización y detención. La documentación base no señala que esa difusión roja ya haya sido emitida.
Terra Towers, TBS Management y las subsidiarias salvadoreñas aparecen, de acuerdo con los escritos, como víctimas reconocidas dentro de esa causa penal.
Piden valorar una protesta diplomática
Ante este escenario, los abogados solicitaron que las autoridades salvadoreñas informen al Gobierno de Estados Unidos sobre las actuaciones que cuestionan y que se valore la presentación de una protesta diplomática.
El argumento central de los denunciantes es que las resoluciones adoptadas por el tribunal de Nueva York podrían reducir la eficacia práctica de medidas dictadas por la justicia salvadoreña, especialmente aquellas relacionadas con consecuencias patrimoniales dentro del proceso penal.
El caso abre así un nuevo capítulo en una disputa corporativa que dejó de limitarse hace tiempo a un desacuerdo entre accionistas. El conflicto involucra ahora arbitraje internacional, resoluciones de una corte federal estadounidense, procedimientos judiciales en El Salvador y cuestionamientos sobre hasta dónde pueden extenderse los efectos de decisiones adoptadas en una jurisdicción extranjera.
Por ahora, la calificación de estas actuaciones como una “injerencia” corresponde a los abogados que presentaron los escritos ante las autoridades salvadoreñas. En paralelo, el expediente estadounidense muestra que el tribunal de Kaplan considera sus decisiones parte de la ejecución de obligaciones contractuales, laudos arbitrales y sentencias que ha confirmado durante el litigio. En junio de 2026, el mismo tribunal confirmó el laudo arbitral final y rechazó la solicitud presentada para anularlo.
Nacionales
Volqueta impacta contra una vivienda tras perder el control en La Libertad
Una volqueta impactó contra una vivienda luego de que su conductor perdiera el control del vehículo en la zona de Ateos, con dirección hacia Sacacoyo, en el departamento de La Libertad.
Según información preliminar, el conductor habría realizado una maniobra para evitar colisionar con un motociclista que se le cruzó en la vía. Tras perder el control, la volqueta se salió de la carretera y terminó impactando contra una vivienda.
Afortunadamente, el percance no dejó personas con lesiones de gravedad. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún están siendo verificadas.