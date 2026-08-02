Aeropuerto listo para las Vacaciones de Agosto 2026

Desde que los diputados de la nueva Asamblea Legislativa asumieron sus cargos, el tema de los compatriotas en el exterior ha sido retomado para compensar el tiempo en el que las legislaturas anteriores los tuvieron abandonados, ya que solo eran vistos como “remeseros”.

Por eso, en la sesión plenaria número 125, los parlamentarios aprobaron, con 64 votos, la creación de la Ley de Integración de Funciones del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Se han saldado deudas históricas que se tenía con esa tercera parte de la población. Ellos son salvadoreños y por ende son sujetos de derechos”, expresó la legisladora Ana Figueroa.

Con esta normativa, que consta de nueve artículos, se unificarán esfuerzos, se trabajará con eficiencia y se garantizará el cumplimiento de los derechos de los migrantes, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana.

“El fenómeno social de la migración es algo de categoría mundial y esta Asamblea Legislativa ha trabajado para apoyar y acompañar a nuestros migrantes con proyectos que se han fortalecido a beneficio de ellos”, aseguró el parlamentario Raúl Chamagua.

Con la aplicación de esta normativa se trasladarán las funciones de CONMIGRANTES a la dependencia de Cancillería, debido a que –además de tener dentro de sus funciones la promoción y protección de los derechos de los migrantes- poseen asignaturas similares.

Desde la creación de CONMIGRANTES este ente no ha brindado los frutos que se esperaban, por lo que será el viceministerio el que continúe respaldado los programas a favor de los compatriotas que residen en el exterior.

Con la disposición aprobada se emiten los fondos del consejo al Ministerio de Hacienda, para que sea esta cartera de Estado la que decida en qué otro rubro se invertirá ese dinero, debido a que el viceministerio ya cuenta con sus propios recursos.

Según los reportes de Cancillería, la tasa de migración se ha reducido a un 43 % y eso ha permitido que El Salvador salga de los primeros 10 países que sufren migración en la región.

El Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana tiene dentro de sus atribuciones coordinar y articular políticas públicas, asistencia humanitaria, reintegración y desarrollo para la población que está en movilidad.

Dicha institución se creó apegada a las presentes necesidades, bajo una visión más estratégica y englobando todas las áreas del ciclo migratorio. Además, busca incentivar una atracción de inversiones con los salvadoreños que residen en el exterior.

La institución en donde recaerá el CONMIGRANTES ha desarrollado diferentes proyectos a beneficio de los salvadoreños que retornan al país.

Entre ellos, el plan de desarrollo económico y turístico para la reintegración de mujeres migrantes retornadas; el proyecto de contribución a la atención, seguridad y recuperación psicosocial para mujeres migrantes retornadas y sus hijos; una formación para empleabilidad del sector femenino, migrantes en Centroamérica; proyectos de reintegración productiva con atención psicosocial para los migrantes retornados; campañas de prevención de la movilidad irregular, entre otros.

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