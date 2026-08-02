Tiroteo en In-N-Out de Idaho deja 3 muertos y 7 heridos; sospechoso también falleció

Un policía de la Patrulla Municipal de San Isidro, en Argentina, salvó la vida de un bebé de un año que se estaba ahogando durante un patrullaje realizado en la madrugada en Villa Adelina, informó la prensa local.

Lo que comenzó como un recorrido preventivo de rutina se convirtió en una emergencia cuando Milo, un bebé de apenas un año, presentó dificultades para respirar tras comenzar a ahogarse.

Al percatarse de la situación, el oficial tomó al menor en brazos y le practicó maniobras de primeros auxilios. Luego de varios instantes de tensión, el bebé logró recuperar la respiración gracias a la rápida intervención del agente.

Tras estabilizar al menor, los agentes escoltaron a la familia hasta el Hospital de Boulogne. Antes de su llegada, notificaron al personal médico sobre la emergencia y permanecieron en el centro asistencial hasta confirmar que Milo se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, el hospital confirmó que el niño estaba en buen estado de salud.

La familia agradeció la rápida actuación del policía y del resto de agentes que participaron en la emergencia. “En el peor susto de nuestras vidas, aparecieron ustedes. Cristian, fuiste nuestro ángel”, escribió la madre del bebé.

De acuerdo con la prensa local, la pronta respuesta, la capacitación y el compromiso de los agentes que patrullaban la zona permitieron que una situación que pudo terminar en tragedia tuviera un desenlace favorable.

👶🚨 PATRULLABAN DE MADRUGADA Y TERMINARON SALVÁNDOLE LA VIDA A UN BEBÉ Lo que parecía una recorrida preventiva de rutina en Villa Adelina se transformó, en cuestión de segundos, en una desesperada carrera contra el tiempo. Milo, un bebé de apenas un año, se estaba ahogando y… pic.twitter.com/XMsypDEbK3 — El Economista (@ElEconomista_) July 30, 2026

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