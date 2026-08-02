Nacionales
Protección Civil exhorta a no ingresar alcoholizado a playas, ríos y lagos
Con el inicio de las vacaciones este 1 de agosto, las autoridades de Protección Civil realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la población a no ingresar bajo los efectos del alcohol a playas, ríos y lagos, con el propósito de prevenir emergencias durante el período vacacional.
Las autoridades señalaron que están preparadas para brindar apoyo a la población en caso de cualquier emergencia; sin embargo, insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad y disfrutar de los destinos turísticos de manera segura y tranquila.
Asimismo, recomendaron a los conductores manejar con responsabilidad, verificar el estado mecánico de los vehículos antes de emprender sus viajes y atender las indicaciones emitidas por las autoridades durante las vacaciones.
Nacionales
Santa Rosa de Lima registra por segundo día consecutivo una temperatura máxima de 43 °C
El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró por segundo día consecutivo una temperatura máxima de 43 grados Celsius, de acuerdo con los parámetros obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
La institución detalló que este sábado la estación meteorológica de Santa Rosa de Lima registró una temperatura de 43.0 °C, con los mayores picos de calor entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la intensidad del sol es más fuerte.
Asimismo, el Marn informó que otras zonas del país también experimentaron altas temperaturas. San Miguel alcanzó los 39.9 °C, mientras que San Francisco Gotera registró 39.7 °C.
Ante estas condiciones, Medio Ambiente recomendó a la población mantenerse constantemente hidratada para evitar complicaciones de salud relacionadas con el calor. Además, aconsejó utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.
Nacionales
Capturan a cinco traficantes en operativo «Génesis»
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, informó este sábado sobre la captura de cinco personas como parte de la operación «Génesis», quienes eran requeridas por órdenes de captura por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
Las autoridades identificaron a los detenidos como Kattia María Hernández Salazar, Jorge Alberto Pineda Ponce, José Mauricio Moreno Zapata, Brayan Alexander García Martínez y Wendy Yamileth Pineda López.
Las capturas fueron ejecutadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron marihuana, cocaína y metanfetaminas, además de un revólver, 13 aparatos telefónicos y $395 en efectivo.
Al referirse al operativo, el ministro Villatoro aseguró: «Erradicaremos el perverso negocio de las drogas en nuestras calles y ciudades. El mensaje para los oportunistas es claro, si terminamos con la dictadura de los terroristas pandilleros, ustedes son cuestión de días».
Nacionales
DJ muere arrollado por una rastra en la carretera a Acajutla; conductor detenido
En horas de la madrugada de este sábado se reportó el fallecimiento de un hombre sobre el kilómetro 76 de la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. Inicialmente se pensó que se trataba de un peatón, pero las autoridades confirmaron luego que la víctima viajaba en motocicleta.
La víctima mortal fue identificada como Francisco José Tobar Serrano, de 36 años, un DJ que se dedicaba a amenizar fiestas en Acajutla y sectores aledaños. Regresaba de cumplir con uno de sus trabajos cuando ocurrió la tragedia.
Según la información preliminar, el conductor de una rastra con placas C67-094 arrolló al motociclista, provocando que perdiera la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.
“De manera preliminar, se ha informado que el conductor de la rastra fue arrestado mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señalaron las autoridades.
La Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.