Protección Civil exhorta a no ingresar alcoholizado a playas, ríos y lagos

En horas de la madrugada de este sábado se reportó el fallecimiento de un hombre sobre el kilómetro 76 de la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. Inicialmente se pensó que se trataba de un peatón, pero las autoridades confirmaron luego que la víctima viajaba en motocicleta.

La víctima mortal fue identificada como Francisco José Tobar Serrano, de 36 años, un DJ que se dedicaba a amenizar fiestas en Acajutla y sectores aledaños. Regresaba de cumplir con uno de sus trabajos cuando ocurrió la tragedia.

Según la información preliminar, el conductor de una rastra con placas C67-094 arrolló al motociclista, provocando que perdiera la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.

“De manera preliminar, se ha informado que el conductor de la rastra fue arrestado mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señalaron las autoridades.

La Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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