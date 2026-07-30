Generic Pharma inicia una nueva etapa de crecimiento en El Salvador mediante una alianza estratégica con BIOL

La alianza reafirma el compromiso de ambas organizaciones con el fortalecimiento del sector salud en El Salvador mediante la cooperación científica, la educación médica continua y el desarrollo de iniciativas de conocimiento dirigidas a profesionales de la salud.

Generic Pharma anunció el inicio de una nueva etapa de crecimiento en El Salvador con el fortalecimiento de su presencia en el mercado privado, mediante una alianza estratégica con BIOL – Instituto Biológico Argentino, organización reconocida en América Latina por su trayectoria en investigación, desarrollo e innovación para el sector salud.

Esta alianza representa un paso estratégico para la consolidación de la compañía en El Salvador, fortaleciendo su posicionamiento institucional y reafirmando la confianza de organizaciones internacionales en el mercado salvadoreño. Asimismo, reafirma el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo científico, la colaboración con la comunidad médica y el crecimiento sostenible del sector salud.

Durante los últimos años, Generic Pharma ha consolidado una importante presencia en el país a través de su participación en el sector público de salud, desarrollando relaciones institucionales y apoyando iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema sanitario nacional, generando la experiencia y el conocimiento que hoy respaldan esta nueva etapa de crecimiento.

La decisión de ampliar su presencia en el sector privado refleja el compromiso de la compañía por promover la generación de conocimiento, el intercambio científico y el desarrollo de iniciativas que aporten valor al ecosistema de salud. La decisión de fortalecer su presencia en El Salvador responde a la confianza de Generic Pharma en el potencial del país, en la evolución de su sector salud y en las oportunidades que ofrece para desarrollar alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento institucional, la innovación y la generación de valor para el sistema sanitario.

El anuncio fue realizado en el marco de un encuentro institucional que reunió a representantes de Generic Pharma y BIOL, junto con profesionales del sector salud, como parte del inicio de una nueva etapa de colaboración orientada al fortalecimiento del conocimiento científico y la cooperación internacional.

«Esta nueva etapa representa mucho más que la expansión de nuestras operaciones; es una muestra de la confianza que tenemos en El Salvador, en su talento humano y en el potencial de su sector salud. Nuestro compromiso es construir relaciones de largo plazo con la comunidad médica, las instituciones de salud y nuestros aliados estratégicos, promoviendo iniciativas basadas en la ciencia, la innovación, la responsabilidad, la ética y el intercambio permanente de conocimiento,» manifestó Óscar Esquivel, Gerente General – Generic Pharma El Salvador.

Una alianza con visión de largo plazo

La alianza entre Generic Pharma y BIOL responde a una visión compartida de contribuir al fortalecimiento del sector salud mediante la cooperación internacional, el intercambio científico y el desarrollo de iniciativas orientadas a la generación de conocimiento.

La alianza permitirá integrar capacidades, experiencia internacional y conocimiento especializado para desarrollar iniciativas de alto valor dirigidas a fortalecer el entorno profesional del sector salud en El Salvador.

Más allá de una relación comercial, ambas organizaciones comparten el propósito de impulsar una colaboración sostenible que promueva la actualización científica, la educación médica continua y el fortalecimiento de capacidades profesionales dentro del ecosistema sanitario.

Con más de cinco décadas de experiencia, BIOL se ha consolidado como una organización reconocida internacionalmente por su compromiso con la investigación, la calidad y la excelencia operacional, promoviendo una cultura enfocada en la mejora continua y el desarrollo científico. «En BIOL creemos en el valor de construir alianzas con organizaciones que compartan nuestra visión de calidad, innovación y compromiso con la comunidad médica. Generic Pharma reúne la experiencia, el conocimiento del mercado y el liderazgo necesarios para desarrollar una relación de largo plazo que contribuya al fortalecimiento del sector salud y a la generación de valor sostenible para El Salvador,» expresó Patricia López Biscayart, Presidenta, BIOL – Instituto Biológico Argentino.

El Salvador, un mercado estratégico para el crecimiento regional

La expansión de Generic Pharma hacia el mercado privado forma parte de un plan estratégico orientado a fortalecer su presencia en Centroamérica mediante alianzas internacionales que generen valor sostenible para los distintos actores del sector salud.

El Salvador representa un mercado estratégico dentro de esta visión regional, no solo por el dinamismo de su sistema sanitario, sino también por las oportunidades que ofrece para promover la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento institucional del país.

Esta decisión refleja la confianza de Generic Pharma en el entorno empresarial salvadoreño y en el potencial del país para continuar fortaleciendo un ecosistema de salud cada vez más competitivo, innovador y orientado a la cooperación internacional.

Como parte de esta nueva etapa, Generic Pharma continuará impulsando espacios de actualización profesional, intercambio científico y colaboración con instituciones, organizaciones y profesionales de la salud, promoviendo una cultura de innovación, aprendizaje continuo y desarrollo sostenible.

Compromiso con el conocimiento y el fortalecimiento del sector salud

Generic Pharma considera que el fortalecimiento del sector salud requiere la colaboración permanente entre empresas, profesionales, instituciones y organismos especializados.

Bajo esa visión, la compañía continuará promoviendo iniciativas que favorezcan el intercambio de conocimiento y la construcción de relaciones sostenibles que contribuyan al desarrollo del país.

Como parte de esta visión compartida, ambas organizaciones impulsarán iniciativas orientadas a fortalecer la educación médica continua, el intercambio de conocimiento científico y la cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al sector salud.

Asimismo, promoverán espacios de actualización científica relacionados con áreas prioritarias de la salud femenina, siempre dirigidos exclusivamente a profesionales de la salud y desarrollados en estricto apego al marco regulatorio vigente.

Estas acciones reflejan la visión compartida de ambas organizaciones de contribuir al desarrollo de un ecosistema sanitario más sólido, promoviendo espacios de diálogo, aprendizaje y colaboración que fortalezcan las capacidades profesionales de la comunidad médica y el intercambio de conocimiento en áreas prioritarias para la práctica médica.

Generic Pharma reafirma así su compromiso de actuar como un aliado estratégico para el desarrollo del sector salud salvadoreño, impulsando una gestión basada en la ética, la innovación, la excelencia operacional y la construcción de relaciones de confianza con todos los actores del sistema sanitario.

Con esta alianza, Generic Pharma consolida una nueva etapa de crecimiento en El Salvador y reafirma su compromiso de continuar contribuyendo al fortalecimiento del sector salud mediante la cooperación internacional, el intercambio de conocimiento, la educación médica continua y la construcción de alianzas estratégicas que generen valor sostenible para el país.

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