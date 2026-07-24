VIDEO | Altercado entre dos hombres genera momentos de tensión durante una fiesta en Chapeltique, San Miguel

María Hildaura Callejas, de 42 años de edad, fue asesinada la noche del 22 de julio en el distrito de Sensuntepeque, municipio de Cabañas Este, presuntamente a manos de su expareja, Fabricio Antonio Meza, de 48 años, quien le disparó mientras ella se encontraba en el interior de un vehículo.

Tras cometer el crimen, Meza huyó a bordo de una motocicleta. Sin embargo, su fuga terminó pocos kilómetros después, en el distrito de Dolores, donde sufrió un accidente de tránsito en el que falleció de forma inmediata.

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó un operativo para procesar e inspeccionar la escena del crimen en Sensuntepeque y posteriormente confirmó la muerte del presunto responsable en el lugar del accidente.

Debido al fallecimiento de Meza, este no podrá ser procesado penalmente. No obstante, el caso ha generado consternación entre familiares y amigos de María Hildaura Callejas, luego de que salieran a la luz señalamientos sobre la violencia psicológica y física que, presuntamente, sufría desde hacía años.

El caso también cobró notoriedad en redes sociales tras las publicaciones de personas cercanas y de los hijos de la víctima. Un familiar cercano y allegados aseguraron que María Hildaura había acudido anteriormente a las instituciones correspondientes para denunciar el maltrato físico y psicológico que, según afirmaron, sufría por parte de Meza.

Uno de sus cuatro hijos, César Callejas, publicó un mensaje en redes sociales en el que identificó a la víctima como su madre y señaló que ella había buscado ayuda de las autoridades en múltiples ocasiones.

“La mujer asesinada esta noche en Sensuntepeque es mi mamá, María Hildaura Callejas, a manos de mi padre o expareja de vida, Fabricio Antonio Meza… Lo ocurrido ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Mi mamá había buscado ayuda con las autoridades en múltiples ocasiones, las cuales solo respondieron con una orden de restricción que él jamás respetó”, manifestó.

En la misma publicación, el joven sostuvo que él y sus hermanos esperan que el caso sea considerado un feminicidio y afirmó que, a su juicio, el hecho fue premeditado.

“Esperamos resolución de lo que claramente fue un feminicidio con todas las letras; esto no fue un arranque de furia, fue premeditado. Esta noche murió un asesino, no un padre, no un amigo. Me da mucha lástima y tristeza ver cómo 26 años de la vida de mi madre tuvieron que llegar a una conclusión como esta”, expresó.

La violencia de género: cómo denunciar y qué más hacer

La tragedia de María Hildaura expone una dura realidad: las órdenes de restricción suelen ser insuficientes si no se activan protocolos de seguimiento constante y redes de apoyo efectivas. La violencia de género ya sea física, psicológica, económica o sexual, no es normal en ningún entorno familiar ni debe ser tolerada.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de maltrato o amenaza, existen pasos clave y canales institucionales para actuar:

Líneas de emergencia y denuncia: PNC (911): Para atención inmediata ante situaciones de riesgo inminente. Línea 126 (ISDEMU): Ofrece orientación legal, psicológica y acompañamiento especializado a mujeres víctimas de violencia las 24 horas. Fiscalía General de la República (FGR): Permite interponer denuncias formales por violencia intrafamiliar, amenazas o agresiones.

Construcción de una red de apoyo y plan de seguridad: Romper el silencio: Hablar con personas de confianza (amigos, familiares o compañeros de trabajo) sobre las agresiones. Mantener a la red informada sobre la ubicación y estado de la persona en riesgo. Documentar las agresiones: Guardar mensajes, audios, fotografías de lesiones o cualquier prueba que sirva al momento de presentar la denuncia. Plan de emergencia: Mantener a la mano documentos personales importantes, un teléfono cargado y un lugar seguro a donde acudir en caso de que la violencia se intensifique. Exigir seguimiento institucional: Al interponer una denuncia, es crucial dar seguimiento con las autoridades e informarlas inmediatamente ante cualquier incumplimiento de las medidas de protección.



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