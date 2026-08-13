Nacionales
Cuerpo de Bomberos atienden un promedio de 18 incendios por día en 2026
El Cuerpo de Bomberos ha registrado 4,110 incendios entre el 1 de enero y el 11 de agosto del presente año, con un promedio de 18.4 emergencias de este tipo por día. En la mayoría de los casos, los incendios son provocados por personas, ya sea de forma accidental o intencional.
Entre las últimas emergencias atendidas se encuentra un incendio en un vehículo de carga pesada, registrado en las cercanías de la frontera El Amatillo, en el distrito de Pasaquina, La Unión. El procedimiento implicó labores de liquidación y enfriamiento, debido al riesgo de la operación, pero no se reportaron víctimas humanas.
Del total de incendios registrados en el periodo señalado, 2,745 corresponden a incendios en maleza, 612 fueron estructurales, 253 se registraron en basureros, 324 en vehículos y 176 fueron incendios forestales.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, señaló que, aunque todos los incendios generan daños, los forestales son los que provocan mayores afectaciones.
«En forestal hay árboles, arbustos, hay una concentración mayor de filtración de agua, hay más animales. La contaminación de incendio forestal es mayor que los de maleza», explicó el funcionario.
Solano también hizo un llamado a evitar la quema de basura y advirtió sobre el riesgo de que el viento contribuya a propagar las llamas.
«Quemar basura es una práctica que no es correcta, eso debe parar. El viento, insisto, no es responsable, pero si le prendo fuego a la basura el viento arrastra la chispa y luego se dan los incendios en predios baldíos o en viviendas», afirmó.
La incidencia de incendios continúa siendo alta pese a que el país se encuentra en el periodo de invierno. Según Solano, las lluvias no han sido muy frecuentes, lo que ha favorecido la proliferación de maleza seca.
Durante el pasado periodo vacacional agostino, las emergencias aumentaron un 68 % en comparación con 2025. Entre el 1 y el 6 de agosto de este año, el Cuerpo de Bomberos contabilizó 37 emergencias, frente a las 22 registradas durante el mismo periodo del año pasado.
El funcionario reiteró que las personas son las responsables de generar los incendios forestales, de maleza, de interfaz o agrícolas, ya sea de manera intencional o accidental.
«El viento no es culpable de generar los incendios forestales, en maleza, de interfaz o agrícolas, los culpable son, lamentablemente, las personas, ya sea por intención o de manera accidental», afirmó Solano.
Nacionales
Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.