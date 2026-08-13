Cuerpo de Bomberos atienden un promedio de 18 incendios por día en 2026

El Cuerpo de Bomberos ha registrado 4,110 incendios entre el 1 de enero y el 11 de agosto del presente año, con un promedio de 18.4 emergencias de este tipo por día. En la mayoría de los casos, los incendios son provocados por personas, ya sea de forma accidental o intencional.

Entre las últimas emergencias atendidas se encuentra un incendio en un vehículo de carga pesada, registrado en las cercanías de la frontera El Amatillo, en el distrito de Pasaquina, La Unión. El procedimiento implicó labores de liquidación y enfriamiento, debido al riesgo de la operación, pero no se reportaron víctimas humanas.

Del total de incendios registrados en el periodo señalado, 2,745 corresponden a incendios en maleza, 612 fueron estructurales, 253 se registraron en basureros, 324 en vehículos y 176 fueron incendios forestales.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, señaló que, aunque todos los incendios generan daños, los forestales son los que provocan mayores afectaciones.

«En forestal hay árboles, arbustos, hay una concentración mayor de filtración de agua, hay más animales. La contaminación de incendio forestal es mayor que los de maleza», explicó el funcionario.

Solano también hizo un llamado a evitar la quema de basura y advirtió sobre el riesgo de que el viento contribuya a propagar las llamas.

«Quemar basura es una práctica que no es correcta, eso debe parar. El viento, insisto, no es responsable, pero si le prendo fuego a la basura el viento arrastra la chispa y luego se dan los incendios en predios baldíos o en viviendas», afirmó.

La incidencia de incendios continúa siendo alta pese a que el país se encuentra en el periodo de invierno. Según Solano, las lluvias no han sido muy frecuentes, lo que ha favorecido la proliferación de maleza seca.

Durante el pasado periodo vacacional agostino, las emergencias aumentaron un 68 % en comparación con 2025. Entre el 1 y el 6 de agosto de este año, el Cuerpo de Bomberos contabilizó 37 emergencias, frente a las 22 registradas durante el mismo periodo del año pasado.

El funcionario reiteró que las personas son las responsables de generar los incendios forestales, de maleza, de interfaz o agrícolas, ya sea de manera intencional o accidental.

«El viento no es culpable de generar los incendios forestales, en maleza, de interfaz o agrícolas, los culpable son, lamentablemente, las personas, ya sea por intención o de manera accidental», afirmó Solano.

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