La Comisión Disciplinaria de la FESFUT sancionó a FAS

La selección salvadoreña de fútbol ha vuelto a los entrenamientos y a la preparación de cara al calendario de actividades que se vienen para los próximos meses, incluidos dos amistosos contra selecciones mundialistas: Qatar y Corea del Sur.

El entrenador del combinado nacional, Hernán Darío Gómez, destacó que posterior a los amistosos y a la Copa del Mundo, la selección tendrá un campamento en el extranjero, con el objetivo de fortalecer las bases de los jugadores; en este campamento se prevé tener tres amistosos.

El campamento se espera desarrollar al concluir la justa mundialista.

«Yo le pedí al presidente (de la Fesfut, Yamil Bukele), que nos permita tener partidos amistosos en cada microciclo, yo lo que necesito es que el jugador de acá salga, que tenga esa experiencia, esos partidos», mencionó el estratega colombiano, y reiteró que «espero tres partidos en el campamento que hagamos después del mundial».

El entrenador reiteró que en más de un año que lleva trabajando con la selección salvadoreña ha confirmado que el futbolista salvadoreño es bien dotado técnicamente, pero le falta aplicar los conceptos tácticos, y es lo que quieren fortalecer.

Además, mencionó que las visorias que han hecho en diferentes partidos han comenzado a dar frutos, y muestra de ello fue el llamado de Steven Menjívar, de Talleres Jr, equipo de la segunda división.

«Es buen jugador, y tiene muchas cualidades, es cabeceador, y su talla también es muy buena. Las puertas de la selección nacional están abiertas para todos los jugadores, vimos partidos de Copa Presidente y también recibimos recomendaciones», explicó el asistente técnico Édgar Carvajal.

Hernán Darío Gómez no restó mérito a los dos partidos amistosos que se tendrán en junio, especialmente porque son dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. «Hay gente que lo ve de menos, pero yo ya las enfrenté a las dos selecciones, y son muy buenas, son selecciones rápidas», reiteró.

Actualmente, el combinado está conformado mayoritariamente con jugadores de la liga local, junto a algunos legionarios; se irá completando conforme el Torneo Clausura termine, y los jugadores queden libres.

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