Internacionales
La Princesa de Asturias premia al «Arca de Noé vegetal» de Svalbard
«Con más de 1,3 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad, el jurado ha valorado la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras», indicó el fallo.
La iniciativa noruega, inaugurada en 2008, fue creada «para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas debidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias», resaltó el fallo leído por el presidente del jurado, el jurista y exministro de Defensa español Gustavo Suárez Pertierra.
Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.
El banco subterráneo de semillas, situado en la isla de Spitsbergen del archipiélago de Svalbard, en el corazón del Ártico a unos 1.300 km del Polo Norte, fue seleccionada entre 32 candidaturas de 17 nacionalidades que optaban al galardón este año.
El Gobierno de Noruega es el responsable de la bóveda, junto a una organización internacional sin ánimo de lucro en la que participan varios países, «dedicada a conservar la diversidad de cultivos y hacer que esté disponible siempre para su uso en todo el mundo», explicó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.
La colección ya mostró su utilidad, como cuando en 2015 los investigadores pudieron recuperar en Svalbard las semillas desaparecidas de la ciudad de Alepo, devastada por la guerra en Siria.
Asimismo, en 2025 la bóveda recibió 2.000 muestras de semillas del Banco Nacional de Germoplasma de Sudán, atacado durante la guerra civil en ese país.
Cuarto premio de 2026
El de Cooperación Internacional es el cuarto de los galardones concedidos en esta edición de los premios anuales que, a un ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias, que toma el nombre de la heredera al trono de la Corona española.
El año pasado este premio recayó en Mario Draghi, ex primer ministro italiano y «salvador del euro» cuando era gobernador del Banco Central Europeo (BCE).
Entre los anteriores galardonados están Wikipedia, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Estación Espacial Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Este año, se anunció el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la célebre factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.
La semana pasada se falló el de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas.
Los galardones serán entregados por la Princesa de Asturias, Leonor, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias, en el norte de España.
Internacionales
Masacre en finca de palma deja más de 10 muertos en Honduras
Una nueva tragedia violenta ha ocurrido en Honduras luego de que medios locales informaran sobre una masacre registrada en una finca de palma ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con reportes preliminares, el ataque dejó más de 10 personas fallecidas y varias heridas, generando alarma entre los habitantes de la zona.
Según medios hondureños, hombres armados habrían llegado hasta la finca y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.
El motivo del hecho todavía está bajo investigación por parte de las autoridades.
Elementos policiales y equipos forenses se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni la identidad de todas las víctimas.
Medios locales señalaron que este hecho se suma a otros de violencia registrados recientemente en distintas regiones del país.
Internacionales
EE. UU. inculpa a Raúl Castro por derribo de dos avionetas en 1996
Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.
Castro está acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.
«Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba», escribió en X el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos «no olvida a sus ciudadanos», proclamó el fiscal general, Todd Blanche. Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, había ofrecido horas antes una «nueva relación» entre su país y Cuba, que «tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano», sostuvo.
«La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo», esgrimió Rubio.
EE. UU. ofrece $100 millones en alimentos y medicinas que deben ser distribuidos directamente a los cubanos por la Iglesia Católica u otra entidad apolítica.
Internacionales
China y Rusia fortalecen relaciones con la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas
El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo visitante de Rusia, Vladimir Putin, firmaron este miércoles varios acuerdos y declaraciones conjuntas para fortalecer la coordinación estratégica integral, al tiempo que acordaron dar continuidad y profundizar las acciones enmarcadas en el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones que el próximo 16 de julio cumple 25 años.
Con estas acciones China y Rusia han complementado esfuerzos para alcanzar el desarrollo de una asociación conjunta, estratégica e integral basada en la igualdad, el respeto mutuo, la buena fe y la cooperación mutua, aseguró el gobernante chino.
«Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica a largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de nuestros países mediante una coordinación estratégica integral de calidad y trabajar para hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y razonable», manifestó Xi.
Ambos mandatarios también hicieron tiempo en su agenda para atender las inquietudes de los medios de comunicación en rueda de prensa que se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, Pekin, justo donde hace unos días el presidente Xi se reunió con el gobernante de los Estados Unidos, Donald Trump.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ya había adelantado, previo a la reunión oficial de los gobernantes, que esta cumbre dejaría como resultado la firma de aproximadamente 40 documentos bilaterales, 20 de los cuales fueron suscritos en presencia de los jefes de Estado, y que estos tendrán alcances en cooperación estratégica, energía, relaciones internacionales, al tiempo que acordaron rubricar la declaración «Mundo multipolar», la cual consiste en una estrategia geopolítica conjunta para configurar el orden global.
La cooperación comercial, inversión, ciencia y tecnología, educación, así como la cultura se verán beneficiados con los acuerdos firmados.
Xi destacó que ambas naciones deben centrar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo acordados, aprovechando al máximo el mecanismo de cooperación mutua, planificación y fortalecimiento de otros aspectos de beneficio social como el deporte y turismo.
Por su parte, el presidente Putin aseguró que el trabajo conjunto ha permitido consolidar las relaciones bilaterales; además, mencionó que producto de estos acercamientos ambas naciones lograron crecimiento constante en comercio.
El jefe de Estado afirmó que Rusia está dispuesta a seguir trabajando con China para «fortalecer su espíritu del tratado, la cooperación estratégica y pragmática, elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior».
La actual situación en Oriente Medio, el conflicto con Ucrania, y otros asuntos regionales e internacionales de interés fueron discutidos en la cumbre; además, los mandatarios obtuvieron informes sobre el desarrollo de la cooperación destinada para proyectos de energía, economía y comercio.
Como parte de las actividades oficiales, los jefes de Estado asistieron al lanzamiento del Programa de Educación Cultural 2026-2027, y la exposición fotográfica sobre la historia de las relaciones entre ambos países, según dieron a conocer medios oficiales.
Putin fue agasajado con una ceremonia de bienvenida en la plaza de la puerta este del Gran Salón del Pueblo, donde cientos de jóvenes hondearon banderas y la banda militar interpretó los himnos de nacionales de ambas naciones, acto seguido, el desfile de la banda de honor y 21 cañonazos disparados en la Plaza de Tiananmén fueron parte de los actos oficiales.