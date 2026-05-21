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Estructura de pandilla de Zacatecoluca es condenada hasta 45 años de cárcel
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Jonathan Steven Flores González, alias Slaper, quien ostentaba el rango de palabrero en la pandilla 18 y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma audiencia única abierta, fueron condenados a 30 años de prisión, 54 pandilleros de los cuales 22 tenían el rango de homeboy y 32 en calidad de civiles activos.
El Tribunal también condenó a 25 años de cárcel a 20 personas que fungían como colaboradores de la misma pandilla 18 Revolucionarios de la estructura Isletas Locos, que tenían como centro de operaciones el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro.
Con la reforma al artículo 18 de la Ley contra Actos de Terrorismo, la Fiscalía está habilitada para promover audiencias únicas abiertas en las que se procesan masivamente a integrantes de estructuras criminales.
Bajo esta misma modalidad en el Tribunal Sexto contra el Crimen Otrganizado están siendo procesados 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla históricos, 212 ranfleros, 152 corredor de programa, entre otros.
Todos ellos están siendo procesados de manera sumaria, por delitos como, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Con el régimen de excepción han sido capturados más de 91 mil pandilleros.
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Protección Civil: Fenómeno del niño está provocando déficit de lluvia
Luis Amaya, director nacional de Protección Civil, afirmó este miércoles, que la influencia del fenómeno meteorológico de El Niño está provocando actualmente un déficit de lluvias, pero considera que esta alteración puede generar que haya concentración de tormentas para octubre y noviembre.
«Desde que conocimos la perspectiva del clima, hemos hecho un recuento de los monitoreos a escala nacional. Los pronósticos indican que hay probabilidades arriba del 82 % de tener el fenómeno de El Niño, que indica un probable déficit de lluvias, mas no una sequía», dijo Amaya durante el programa Punto de Vista de la radio YSKL.
Este fenómeno natural es provocado por el calentamiento anormal de las aguas de los océanos y genera cambios en los ciclos meteorológicos.
«El fenómeno de El Niño tiende a permanecer entre uno o dos años, podríamos tener lluvias entre octubre y noviembre. Es importante exhortar a las personas que viven en zonas vulnerables a que estén pendientes de los medios oficiales para conocer más información», agregó el director de Protección Civil.
El funcionario también se refirió a la ola de calor que afronta El Salvador y recomendó a la población hidratarse y exponerse lo menos posible al sol.
«Iniciar las labores agrícolas o que sean extenuantes, a tempranas horas del día, y hacer una pausa entre las 12:00 del mediodía y 2:00 de la tarde, que es cuando el calor es más abrasador y es más probable sufrir insolación», advirtió.
También invitó a beber suficiente agua. «Recomendamos a la población, principalmente, ingerir agua; si nos mantenemos hidratados disminuimos el riesgo de sufrir un golpe de calor; evitar consumir bebidas carbonatadas (gaseosas). También, mantener a los niños y adultos mayores en lugares más ventilados».
Nacionales -deportes
La Selecta tendrá campamento antes de Nations League
La selección salvadoreña de fútbol ha vuelto a los entrenamientos y a la preparación de cara al calendario de actividades que se vienen para los próximos meses, incluidos dos amistosos contra selecciones mundialistas: Qatar y Corea del Sur.
El entrenador del combinado nacional, Hernán Darío Gómez, destacó que posterior a los amistosos y a la Copa del Mundo, la selección tendrá un campamento en el extranjero, con el objetivo de fortalecer las bases de los jugadores; en este campamento se prevé tener tres amistosos.
El campamento se espera desarrollar al concluir la justa mundialista.
«Yo le pedí al presidente (de la Fesfut, Yamil Bukele), que nos permita tener partidos amistosos en cada microciclo, yo lo que necesito es que el jugador de acá salga, que tenga esa experiencia, esos partidos», mencionó el estratega colombiano, y reiteró que «espero tres partidos en el campamento que hagamos después del mundial».
El entrenador reiteró que en más de un año que lleva trabajando con la selección salvadoreña ha confirmado que el futbolista salvadoreño es bien dotado técnicamente, pero le falta aplicar los conceptos tácticos, y es lo que quieren fortalecer.
Además, mencionó que las visorias que han hecho en diferentes partidos han comenzado a dar frutos, y muestra de ello fue el llamado de Steven Menjívar, de Talleres Jr, equipo de la segunda división.
«Es buen jugador, y tiene muchas cualidades, es cabeceador, y su talla también es muy buena. Las puertas de la selección nacional están abiertas para todos los jugadores, vimos partidos de Copa Presidente y también recibimos recomendaciones», explicó el asistente técnico Édgar Carvajal.
Hernán Darío Gómez no restó mérito a los dos partidos amistosos que se tendrán en junio, especialmente porque son dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. «Hay gente que lo ve de menos, pero yo ya las enfrenté a las dos selecciones, y son muy buenas, son selecciones rápidas», reiteró.
Actualmente, el combinado está conformado mayoritariamente con jugadores de la liga local, junto a algunos legionarios; se irá completando conforme el Torneo Clausura termine, y los jugadores queden libres.
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Sorteo LOTRA N° 451 rinde homenaje al Team ESA y reparte $380,000 en premios
La Lotería Nacional celebró ayer el sorteo LOTRA N° 451 dedicado al lema “Más Rápido, más alto, más fuerte JUNTOS, TEAM ESA” del Comité Olímpico de El Salvador, en un acto que reconoce públicamente el trabajo de la entidad en el impulso del deporte de alto rendimiento y el esfuerzo de los atletas salvadoreños que representan al país en competencias internacionales.
El evento se enmarca en los tradicionales Miércoles de Alegría y refuerza el vínculo entre la institución y el Movimiento Olímpico nacional.
Según el protocolo oficial, el sorteo sirvió para visibilizar el compromiso del Comité Olímpico de El Salvador con la preparación de deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ciclo en el que el país ha logrado aumentar el número de atletas clasificados y la incorporación de nuevas disciplinas.
Reconocimiento institucional y protocolo del sorteoDurante la ceremonia, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, fue el encargado de presentar los premios mayores. Uriel Canjura, atleta OLY del Team ESA que participó en París 2024, presentó los maletines de balotas. Por su parte, Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional, entregó el marco conmemorativo del sorteo.
El Comité Olímpico de El Salvador, como parte del Movimiento Olímpico, promueve valores de excelencia, respeto y trabajo en equipo, además de acompañar a los atletas en su preparación para competencias internacionales.
En los últimos años, el deporte salvadoreño ha fortalecido su proyección exterior, un avance que el sorteo de ayer buscó destacar y respaldar.
Resultados oficiales del Sorteo LOTRA N° 451
Primer Premio: $350,000 – Billete N° 06464 No Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 11855 Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 28055 Vendido
La Lotería Nacional informó que la lista completa de números ganadores está disponible para consulta pública. Además, el resumen de los premios principales se transmitirá hoy a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Llamado a la participación responsableLa institución reiteró su invitación a la ciudadanía a participar en todos los sorteos de los Miércoles de Alegría, recordando que “ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás”. El mensaje oficial enfatiza la importancia de jugar de forma responsable.
Con este sorteo, la Lotería Nacional no solo distribuyó $380,000 en premios mayores, sino que también posicionó al deporte olímpico salvadoreño como protagonista de una de sus tradicionales jornadas de sorteo, consolidando una alianza que combina entretenimiento, apoyo institucional y proyección nacional de cara al ciclo olímpico 2028