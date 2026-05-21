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Protección Civil: Fenómeno del niño está provocando déficit de lluvia
Luis Amaya, director nacional de Protección Civil, afirmó este miércoles, que la influencia del fenómeno meteorológico de El Niño está provocando actualmente un déficit de lluvias, pero considera que esta alteración puede generar que haya concentración de tormentas para octubre y noviembre.
«Desde que conocimos la perspectiva del clima, hemos hecho un recuento de los monitoreos a escala nacional. Los pronósticos indican que hay probabilidades arriba del 82 % de tener el fenómeno de El Niño, que indica un probable déficit de lluvias, mas no una sequía», dijo Amaya durante el programa Punto de Vista de la radio YSKL.
Este fenómeno natural es provocado por el calentamiento anormal de las aguas de los océanos y genera cambios en los ciclos meteorológicos.
«El fenómeno de El Niño tiende a permanecer entre uno o dos años, podríamos tener lluvias entre octubre y noviembre. Es importante exhortar a las personas que viven en zonas vulnerables a que estén pendientes de los medios oficiales para conocer más información», agregó el director de Protección Civil.
El funcionario también se refirió a la ola de calor que afronta El Salvador y recomendó a la población hidratarse y exponerse lo menos posible al sol.
«Iniciar las labores agrícolas o que sean extenuantes, a tempranas horas del día, y hacer una pausa entre las 12:00 del mediodía y 2:00 de la tarde, que es cuando el calor es más abrasador y es más probable sufrir insolación», advirtió.
También invitó a beber suficiente agua. «Recomendamos a la población, principalmente, ingerir agua; si nos mantenemos hidratados disminuimos el riesgo de sufrir un golpe de calor; evitar consumir bebidas carbonatadas (gaseosas). También, mantener a los niños y adultos mayores en lugares más ventilados».
Nacionales -deportes
La Selecta tendrá campamento antes de Nations League
La selección salvadoreña de fútbol ha vuelto a los entrenamientos y a la preparación de cara al calendario de actividades que se vienen para los próximos meses, incluidos dos amistosos contra selecciones mundialistas: Qatar y Corea del Sur.
El entrenador del combinado nacional, Hernán Darío Gómez, destacó que posterior a los amistosos y a la Copa del Mundo, la selección tendrá un campamento en el extranjero, con el objetivo de fortalecer las bases de los jugadores; en este campamento se prevé tener tres amistosos.
El campamento se espera desarrollar al concluir la justa mundialista.
«Yo le pedí al presidente (de la Fesfut, Yamil Bukele), que nos permita tener partidos amistosos en cada microciclo, yo lo que necesito es que el jugador de acá salga, que tenga esa experiencia, esos partidos», mencionó el estratega colombiano, y reiteró que «espero tres partidos en el campamento que hagamos después del mundial».
El entrenador reiteró que en más de un año que lleva trabajando con la selección salvadoreña ha confirmado que el futbolista salvadoreño es bien dotado técnicamente, pero le falta aplicar los conceptos tácticos, y es lo que quieren fortalecer.
Además, mencionó que las visorias que han hecho en diferentes partidos han comenzado a dar frutos, y muestra de ello fue el llamado de Steven Menjívar, de Talleres Jr, equipo de la segunda división.
«Es buen jugador, y tiene muchas cualidades, es cabeceador, y su talla también es muy buena. Las puertas de la selección nacional están abiertas para todos los jugadores, vimos partidos de Copa Presidente y también recibimos recomendaciones», explicó el asistente técnico Édgar Carvajal.
Hernán Darío Gómez no restó mérito a los dos partidos amistosos que se tendrán en junio, especialmente porque son dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. «Hay gente que lo ve de menos, pero yo ya las enfrenté a las dos selecciones, y son muy buenas, son selecciones rápidas», reiteró.
Actualmente, el combinado está conformado mayoritariamente con jugadores de la liga local, junto a algunos legionarios; se irá completando conforme el Torneo Clausura termine, y los jugadores queden libres.
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Sorteo LOTRA N° 451 rinde homenaje al Team ESA y reparte $380,000 en premios
La Lotería Nacional celebró ayer el sorteo LOTRA N° 451 dedicado al lema “Más Rápido, más alto, más fuerte JUNTOS, TEAM ESA” del Comité Olímpico de El Salvador, en un acto que reconoce públicamente el trabajo de la entidad en el impulso del deporte de alto rendimiento y el esfuerzo de los atletas salvadoreños que representan al país en competencias internacionales.
El evento se enmarca en los tradicionales Miércoles de Alegría y refuerza el vínculo entre la institución y el Movimiento Olímpico nacional.
Según el protocolo oficial, el sorteo sirvió para visibilizar el compromiso del Comité Olímpico de El Salvador con la preparación de deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ciclo en el que el país ha logrado aumentar el número de atletas clasificados y la incorporación de nuevas disciplinas.
Reconocimiento institucional y protocolo del sorteoDurante la ceremonia, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, fue el encargado de presentar los premios mayores. Uriel Canjura, atleta OLY del Team ESA que participó en París 2024, presentó los maletines de balotas. Por su parte, Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional, entregó el marco conmemorativo del sorteo.
El Comité Olímpico de El Salvador, como parte del Movimiento Olímpico, promueve valores de excelencia, respeto y trabajo en equipo, además de acompañar a los atletas en su preparación para competencias internacionales.
En los últimos años, el deporte salvadoreño ha fortalecido su proyección exterior, un avance que el sorteo de ayer buscó destacar y respaldar.
Resultados oficiales del Sorteo LOTRA N° 451
Primer Premio: $350,000 – Billete N° 06464 No Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 11855 Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 28055 Vendido
La Lotería Nacional informó que la lista completa de números ganadores está disponible para consulta pública. Además, el resumen de los premios principales se transmitirá hoy a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Llamado a la participación responsableLa institución reiteró su invitación a la ciudadanía a participar en todos los sorteos de los Miércoles de Alegría, recordando que “ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás”. El mensaje oficial enfatiza la importancia de jugar de forma responsable.
Con este sorteo, la Lotería Nacional no solo distribuyó $380,000 en premios mayores, sino que también posicionó al deporte olímpico salvadoreño como protagonista de una de sus tradicionales jornadas de sorteo, consolidando una alianza que combina entretenimiento, apoyo institucional y proyección nacional de cara al ciclo olímpico 2028
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Condenan a cinco años de prisión a dos hombres por lesiones muy graves
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.