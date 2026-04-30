¡Gánate uno de los 48 TV de 65” con Rico Pollo!

La alianza estratégica entre la plataforma de inversión Tohkn y la desarrolladora Calidad Inmobiliaria ha abierto la posibilidad para que los salvadoreños se conviertan en inversionistas usando monedas digitales.

Ambas empresas presentaron este jueves la oferta pública RNCRrev, que se concreta en el proyecto residencial Renacer Condominio, el cual está ubicado en Soyapango y promueve el desarrollo de 297 apartamentos distribuidos en dos torres.

Entre los principales atributos del proyecto urbanístico destacan: ubicación estratégica con acceso a centros comerciales, seguridad 24/7, diseño moderno con ventilación natural y un total de 14 amenidades orientadas a brindar comodidad y bienestar a los futuros residentes, entre las que se encuentran senderos naturales, plazoletas, parque juvenil e infantil, parque de mascotas, salón de eventos y gimnasio al aire libre.

Julio Valdés, CEO de Tohkn, indicó que la experiencia de su firma la coloca entre las mejores del rubro en Guatemala y El Salvador. “El mercado digital ha crecido $4,000 millones en los últimos meses. Ahora, venimos a marcar el inicio de una nueva etapa. La tokenización ya no es solo una promesa, es una realidad global”, dijo.

Indicó que todos los salvadoreños interesados pueden invertir desde $100 y solo requieren de descargar en sus dispositivos móviles la App de Tohkn.

“La rentabilidad proyectada (para los inversores) es del 15 al 20 por ciento anual… El Salvador tiene el momento y la visión para esta transformación a nivel regional. Renacer Condominio, en Soyapango, representan la gran inclusión financiera, es la democratización real del acceso a las inversiones”, añadió.

🚀 Nueva forma de invertir en bienes raíces en LATAM TOHKN + Calidad Inmobiliaria lanzan RNCRrev, una oferta pública que conecta inversionistas con el proyecto Renacer Condominio en El Salvador 🇸🇻 🏡 297 apartamentos

📍 Ubicación estratégica

💡 Inversión accesible vía activos… pic.twitter.com/fd9is71JLc — Diario Digital Cronio (@croniosv) April 9, 2026



Inversión segura

Alejandro Bellegarrigue, Director País de Calidad Inmobiliaria, aseguró que su empresa tiene más de 20 años en el rubro, durante los cuales ha invertido más de $700 millones en más de 30 proyectos como “oficinas o viviendas”.

“Se trata de un proyecto que ofrece comodidad, amenidades y un ambiente de tranquilidad”, expresó en relación a los elementos que distinguen a Renacer Condominio que, desde ayer y junto a Tohkn, impulsan en El Salvador.

Calidad Inmobiliaria se ha consolidado como un actor relevante en el sector inmobiliario regional a nivel residencial, comercial, médico, oficinas y logístico.

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