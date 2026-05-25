Internacionales
Militares de Guatemala repelen a tiros a grupo armado que incursionó desde Honduras
Las fuerzas de seguridad guatemaltecas aumentaron los patrullajes en la frontera con Honduras tras la matanza de policías en ese país el jueves, durante un operativo contra una red de narcotráfico hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
Ese mismo jueves, un escuadrón armado asesinó a 19 personas en otra localidad del norte de Honduras asediada por grupos criminales.
El enfrentamiento del lunes se produjo en el poblado fronterizo de Esquipulas (este de Guatemala).
Las Fuerzas Armadas de Guatemala no reportaron ningún militar herido, ni bajas entre los agresores.
Una patrulla «detectó el ingreso a territorio nacional», por un paso ilegal, de varios vehículos con «individuos fuertemente armados, presuntamente vinculados al crimen organizado», indicó el ejército en un comunicado.
Al percibir la presencia militar, «abrieron fuego (…), por lo que el personal repelió el ataque (…) logrando hacer retroceder a esta personas» hacia Honduras, agregó el reporte.
La policía guatemalteca indicó el viernes pasado que mantenía bajo custodia en un hospital a dos hondureños heridos, bajo sospechas de pertenecer a la célula criminal que la víspera había atacado a los policías en el municipio de Omoa en Honduras, limítrofe con Guatemala.
El mismo jueves, un comando armado asesinó en Honduras a 19 personas en el poblado de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
Internacionales
El papa León XIV pide en su primera encíclica luchar contra el «dominio» de la IA
El papa León XIV pidió luchar contra el «dominio» de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la «deshumanización» y el concepto de «guerra justa».
El texto de 130 páginas, llamado «Magnifica Humanitas» («Magnífica humanidad»), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medio ambiente.
Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.
Dada la importancia del documento, el papa lo presentó él mismo junto a expertos en IA, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah.
«No podemos considerar a la IA como moralmente neutra», indica el papa, pidiendo «desarmar» esta tecnología para «impedirle el dominio sobre lo humano».
El papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos «no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso».
Citando entre otros a Platón o J.R.R. Tolkien por su lucha contra la deshumanización, el papa estadounidense critica las «nuevas formas de esclavitud» para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles «para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común».
«En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras», un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna.
«Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa», denuncia el papa.
El Papa León XIV conversa con Christopher Olah (derecha), cofundador de la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, y con Anna Rowlands, profesora de Pensamiento y Práctica Social Católica en la Universidad de Durham (UL). Foto: AFP
Contra las «guerras justas»
El obispo de Roma también aprovecha la encíclica para pedir «perdón» por el retraso histórico de la Iglesia en condenar la esclavitud.
Más allá de los desafíos tecnológicos, el papa advierte sobre el riesgo de «deshumanización», alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas.
Desde su elección hace un año, el primer papa estadounidense de la historia ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar, y la necesidad de una «alfabetización digital».
«Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable», escribe León en la encíclica.
Los expertos creen que el impacto de «Magnifica Humanitas» podría ser comparable al de la encíclica «Laudato Si» de 2015, en la que el papa Francisco abordaba la cuestión ecológica y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo.
Sin mencionar nombres, el soberano pontífice reitera la necesidad de «superar la teoría de la “guerra justa”», un concepto defendido, entre otros, por la administración de Donald Trump, y lamenta que la humanidad esté «cayendo en la cultura violenta del poder» que normaliza la guerra como «instrumento de política internacional».
En abril, la Casa Blanca criticó al papa por afirmar que «Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra», en el contexto del conflicto en Oriente Medio.
Christopher Olah, cofundador de la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, asiste a la presentación de la primera encíclica del Papa León XIV, «Magnifica Humanitas», centrada en el auge de la inteligencia artificial. Foto: AFP
En una rueda de prensa este lunes, el papa explicó que este texto surgió de «la escucha», tras dialogar con científicos, ingenieros, responsables políticos, padres y docentes «preocupados» por las jóvenes generaciones.
«Necesitamos que más actores en el mundo —comunidades religiosas, sociedad civil, investigadores, gobiernos— hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, examinarlo con atención y orientar los acontecimientos en una dirección mejor», declaró por su parte Christopher Olah.
«Magnifica Humanitas» culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA.
En 2020, la Santa Sede lanzó, junto a empresas digitales e instituciones académicas, el Llamamiento de Roma para una ética de la IA, en el que abogaba por un desarrollo tecnológico respetuoso con la dignidad humana.
Internacionales
Marco Rubio dice que aún es posible que se llegue a un acuerdo entre EE.UU. e Irán este lunes
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que un acuerdo para terminar la guerra con Irán podría materializarse este lunes.
«Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia», dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.
Rubio aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa «una propuesta bastante sólida» para abrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y vital para el tráfico mundial de hidrocarburos.
«Cuenta con mucho apoyo en el Golfo… todos los países con los que hemos discutido esto entienden que no sólo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo».
El alto diplomático estadounidense también expresó su confianza en que Irán «entraría en una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre el tema nuclear».
En medio de su viaje a India, el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio anunció que Rubio viajará el martes a Armenia y se reunirá con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyán, en un momento en que este país del Cáucaso, aliado histórico de Rusia, busca reforzar sus lazos con Occidente.
En febrero, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó primero Armenia y luego Azerbaiyán, mientras Washington busca consolidar el acuerdo de paz firmado bajo sus auspicios entre estos dos países del Cáucaso Sur.
Este lunes en India, Rubio aprovechó para escaparse a Agra, la ciudad del norte famosa por el Taj Mahal, joya arquitectónica y símbolo de la India ante el mundo, que visitó junto a su esposa Jeanette.
«Es una de las maravillas del mundo», declaró Rubio sobre el Taj Mahal, emblemático mausoleo de mármol blanco construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan y obra maestra de la arquitectura indo-persa, que recorrió durante 45 minutos junto a su esposa, que suele huir de los focos.
Con 40 °C y bajo un sol abrasador, la pareja posó en el banco en el que la princesa británica Diana se sentó sola en 1992 para una foto que se hizo célebre.
Antes de esta escapada turística, Rubio mantuvo su optimismo frente a un posible acuerdo con Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, moderara las expectativas al decir el domingo que había pedido a sus negociadores que no se «apresuraran».
«No tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo», dijo Rubio sobre Trump.
También se refirió a Israel y dijo que tiene el derecho de defenderse contra cualquier ataque.
«Israel siempre tiene derecho a defenderse… si Hezbolá va a lanzar misiles o les va lanzar misiles, Israel tiene todo el derecho a responder».
Internacionales
Unos 20 heridos tras un incidente con aerosol en un centro comercial de Tokio
El portavoz de la policía de Tokio, Yusuke Koide, declaró a la AFP que un hombre roció una sustancia en un cajero automático en la planta baja del edificio, mientras que un funcionario de los bomberos señaló que «unas 20 personas resultaron heridas» luego que recibieron un aviso por un «olor» en este sector turístico de la ciudad.
Las calles alrededor del edificio en el distrito comercial de Ginza, donde se encuentra el centro comercial, fueron bloqueadas tras el incidente, y camiones de bomberos se alinearon a lo largo de la calle.
Sin embargo, los compradores siguieron entrando y saliendo del edificio por las entradas laterales.
Un reportero de AFP en el lugar vio a dos personas en camillas que las subían a una ambulancia, mientras bomberos y funcionarios sanitarios vestidos con trajes protectores ante materiales peligrosos trasladaban a personas desde el centro comercial a camiones especializados para examinarlas.
La cadena pública NHK informó que las heridas parecían ser leves.
Una mujer de 70 años que se encontraba en el centro comercial le dijo a la cadena que empezó a «picarle y dolerle» la garganta cuando se acercó al cajero automático.
«Cuando llegué, ya había comenzado el alboroto, y pensé que quizá había un pequeño incendio o algo por el estilo. Una vez que entré en la zona de los cajeros, sentí la garganta áspera, casi entumecida».
La policía está investigando la causa, señaló un responsable del departamento de bomberos en el lugar.
El crimen violento es relativamente poco frecuente en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo.
Sin embargo, de vez en cuando se producen ataques con arma blanca e incluso tiroteos, incluido el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022.
En diciembre del año pasado, catorce personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, durante el cual también se roció un líquido no identificado.
Japón no olvida un grave atentado que marcó a este país en 1995 cuando miembros de la secta Aum Shinrikyo liberaron en el metro gas sarín (un nocivo agente neurotóxico) en varios trenes, matando a 14 personas y dejando a más de 5.800 heridos.